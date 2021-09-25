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    • SGK
    • 27.09.2021 08:44
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    • 27.09.2021 08:45
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    48-49 ve 50 yaşında emekli olabilirsiniz! Bu şartlara uyanlara müjdeli haber! En az 24 ay öncesinden emeklilik imkanı var!

    Ülkemizde milyonlarca vatandaş ileride emekli olacağı günleri bekliyor. Bilindiği üzere Türkiye'de çalışanların emekli olabilmeleri amacıyla belli bir vakit sigortalı olma, belli bir yaşa ulaşma ve prim günü ödeme şartları aranıyor. Bu bağlamda bilhassa çalışan anneler emekli olacağı tarihi ve yaşı merak ediyor. Emekli olabilmek amacıyla birtakım şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bu koşullar tamamlandıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gidilerek emeklilik işlemleri tamamlandıktan sonra vatandaşlar emekli olabiliyor. Staj sigortasından sonra doğum yapıp sonra çalışmaya başlayan bir anne borçlanabiliyor ve borçlandığı vakit kadar işe giriş tarihi geri de çekebiliyor.

    takvim.com.tr
    En az 24 ay öncesinden emeklilik imkanı var! 48-49 ve 50...

    En az 2 sene öncesinden emeklilik olanağı var. Emekli olmayı bekleyen vatandaşlar alacağı maaşı ve emekli olacağı yaşı da belirli günlerde SGK'nın resmi internet sitesinden hesaplıyor. Emeklilik amacıyla ilk önce sigortadan sonra belli bir vakit geçmesi, işe giriş tarihine göre de prim ve yaş şartlarını tamamlamak gerekiyor. Fakat emeklilik yaşını geri çekmek olası olabiliyor. Kadın çalışanlar amacıyla çocukları üzerinden prim kazanma olanağı bulunuyor. Bu imkân 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 sene kazandırıyor. Böylece yaşı ve senesi dolmuş 3 çocuğu olan bir annenin 6 sene erken emekli olabilme hakkı var.

    EN AZ 2, EN AZ 6 YIL

    Prim kazanmak amacıyla borçlanma yolları da var. Bunlardan birisi annelere tanınmış doğum borçlanması. Anneler sigorta olduktan sonra dünyaya gelen üç çocuğu amacıyla borçlanma yaparak 2.160 gün (6 sene) kazanıyorlar.

    Böylece anneler 6 sene çalışıp prim ödemek yerine bunları toplu olarak satın almış oluyorlar. Eğer annenin yaş ve sene koşulu tamamsa Bu sayede 6 sene beklemeden erken emekli olabiliyor.

    Doğum borçlanması temel itibariyle prim kazandırıyor. Askerlik gibi işe giriş tarihini geri çekmiyor. Fakat bir istisnası daha var. O da staj sigortasının emeklilikte geçersiz olmasına karşın doğum borçlanmasında başlangıç sayılması.

    Böylece staj sigortasından sonra doğum yapıp sonra çalışmaya başlayan bir anne borçlanabiliyor ve borçlandığı vakit kadar işe giriş tarihini geri de çekebiliyor.

        İşte emeklilik tablosu

        Bu sayede annenin yaş koşulu da düşmüş oluyor. Böylece bir çocuk amacıyla 2 sene geri çekebiliyor.

        ÖRNEK HESAPLAMA

        20 Mayıs 1991'de staj sigortası oluşturulan bir bayan çalışan daha sonra 20 Mayıs 1994'te çalışmaya başlamış olsun. Emeklilik şartları 20 sene, 50 yaş ve 5675 gün olacaktır.

        Bu sigortalının 20 Mayıs 1992'de bir doğum yaptığı düşünülürse 720 gün (2 sene) borçlanma ile işe başlangıç tarihi 20 Mayıs 1992'ye geri çekilecek ve emeklilik şartları 48 yaş olacak, 2 sene kazanacaktır.

        KAÇ LİRA ÖDENECEK?

        Brüt asgari ücret: 3.577,50 TL

        30 günlük borçlanma: 1.144,80 TL

        1 çocuk amacıyla 24 ay borçlanma: 27.475, 20 TL

        10 YIL PRİM YETER

        15 sene ve 3600 günü dolduranlar daha çok çalışmadan emekli olabiliyor. Burada ise yaş koşulu bayanlarda 58, erkeklerde ise 60'tan başlıyor.
        Bu imkân 9 Eylül 1999 evveli sigortalı olanlar amacıyla geçerli. Sonrası amacıyla ise prim 4500'e, sene koşulu 25'e çıkıyor.
        Çalışırken iş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler sağlık raporu alarak malulen emekli olabiliyor.
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        Haberler SGK 48-49 ve 50 yaşında emekli olabilirsiniz! Bu şartlara uyanlara müjdeli haber! En az 24 ay öncesinden emeklilik imkanı var!
            SON DAKİKA