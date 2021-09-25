48-49 ve 50 yaşında emekli olabilirsiniz! Bu şartlara uyanlara müjdeli haber! En az 24 ay öncesinden emeklilik imkanı var!

En az 2 sene öncesinden emeklilik olanağı var. Emekli olmayı bekleyen vatandaşlar alacağı maaşı ve emekli olacağı yaşı da belirli günlerde SGK'nın resmi internet sitesinden hesaplıyor. Emeklilik amacıyla ilk önce sigortadan sonra belli bir vakit geçmesi, işe giriş tarihine göre de prim ve yaş şartlarını tamamlamak gerekiyor. Fakat emeklilik yaşını geri çekmek olası olabiliyor. Kadın çalışanlar amacıyla çocukları üzerinden prim kazanma olanağı bulunuyor. Bu imkân 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 sene kazandırıyor. Böylece yaşı ve senesi dolmuş 3 çocuğu olan bir annenin 6 sene erken emekli olabilme hakkı var.
EN AZ 2, EN AZ 6 YIL
Prim kazanmak amacıyla borçlanma yolları da var. Bunlardan birisi annelere tanınmış doğum borçlanması. Anneler sigorta olduktan sonra dünyaya gelen üç çocuğu amacıyla borçlanma yaparak 2.160 gün (6 sene) kazanıyorlar.
Böylece anneler 6 sene çalışıp prim ödemek yerine bunları toplu olarak satın almış oluyorlar. Eğer annenin yaş ve sene koşulu tamamsa Bu sayede 6 sene beklemeden erken emekli olabiliyor.
Doğum borçlanması temel itibariyle prim kazandırıyor. Askerlik gibi işe giriş tarihini geri çekmiyor. Fakat bir istisnası daha var. O da staj sigortasının emeklilikte geçersiz olmasına karşın doğum borçlanmasında başlangıç sayılması.
Böylece staj sigortasından sonra doğum yapıp sonra çalışmaya başlayan bir anne borçlanabiliyor ve borçlandığı vakit kadar işe giriş tarihini geri de çekebiliyor.