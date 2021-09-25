48-49 ve 50 yaşında emekli olabilirsiniz! Bu şartlara uyanlara müjdeli haber! En az 24 ay öncesinden emeklilik imkanı var!

Doğum borçlanması temel itibariyle prim kazandırıyor. Askerlik gibi işe giriş tarihini geri çekmiyor. Fakat bir istisnası daha var. O da staj sigortasının emeklilikte geçersiz olmasına karşın doğum borçlanmasında başlangıç sayılması.

Böylece staj sigortasından sonra doğum yapıp sonra çalışmaya başlayan bir anne borçlanabiliyor ve borçlandığı vakit kadar işe giriş tarihini geri de çekebiliyor.