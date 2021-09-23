Hesaba yatıyor, zam geldi 8 bin 904 lira! En düşük 1145 TL... Çoğu kişi bilmiyor! SGK, SSK ve Bağkur'lu emeklilik yaşı değişti!

En düşük 1145 TL... Milyonları ilgilendiriyor ama, kimsenin haberi yok! Tek tek açıklama yapıldı. Ziraat Bankasındaki hesaba yatıyor en az 8 bin 904 lira ödeniyor. Sosyal güvenlik reformu kapsamında oluşturulan farklılıklarla emeklilik amacıyla aranan yaş koşulu da belli kurallara bağlandı ve kademeli geçişler öngörüldü. Kadınların iş hayatında daha çok yer almaları ve çalışırken rahat etmeleri amacıyla sağlanan imkanların başında doğum izni ve bu iznin bitiminden sonra yarım gün çalışma geliyor. Hem de doğum parası, süt parası, çocuk başına nakdi yardım, yarım gün çalışana İŞKUR desteği de veriliyor.
Yasaya göre; bayan işçilerin doğumdan evvelce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık (112 gün) izin hakkı var. Çoğul gebelikte bu süreye 2 hafta daha ekleniyor. Anne doğum izninde geride bıraktığımız süreler amacıyla devletten para alıyor. Bu sene amacıyla asgari ücretli anneye ödenecek en düşük doğum parası 8 bin 904 lira. Para, annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına doğum izni bittikten sonra yatıyor. Paranın yatıp yatmadığı 'turkiye.gov.tr'den denetim edilebiliyor.
ARANAN ŞARTLAR NELER?
Yeni annenin doğum parasını alabilmesi için şu şartları taşıması gerekiyor:Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi yatırılmış olmalı. Doğum izni başlamadan önce işten ayrılanlar bu ödeneği alamıyor. Kadının işyerindeki sigortalılık halinin devam etmesi gerekiyor. Rapor süresince yani 112 gün içinde işyerinde çalışmıyor olmak gerekiyor. Kadın çalışan, doktordan alacağı raporu işyerine teslim etmekle mükellef. Diğer işlemler işyeri tarafından yapılıyor. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.
EVLAT EDİNEN DE DAHİL
Hamilelik süresince periyodik kontrollerde de izin alınabiliyor. 16 haftalık doğum izni bittikten sonra SGK'lı kadın 6 ay, memur kadınlar 24 ay ücretsiz izin kullanabiliyor. Doğumdan sonra hemen işe başlayan SGK'lı kadınlar eşleri de çalışıyorsa 30 gün içinde işyerine ve İşkur'a başvurup yarım gün çalışma imkanından da yararlanabiliyor. İlk çocukta yarım gün çalışma hakkı 2 ay, ikinci çocukta 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay sürüyor. Engelli çocuğu olanlarda ise bu süre 12 ay olarak uygulanıyor. Çoğul gebelikte (ikiz, üçüz...) 30'ar gün ekleniyor. Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçiler de yarım çalışma ödeneğinden faydalanabilir.