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Son gün 30 Eylül! Borç yapılandırmada son haftaya girildi! Vergi, SGK prim borcu, KYK borcu

Borcu olan milyonlarca kişiyi ilgilendiren yapılandırma süreci 30 Eylül'de son buluyor. Vergi borcu, SGK prim borcu veya KYK borcu olanlar Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www.gib.gov.tr" veya e-devlet "www.turkiye.gov.tr" üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla yapılabiliyor.

23.09.2021 11:20 - Son Güncelleme: 23.09.2021 11:20
Son gün 30 Eylül! Borç yapılandırmada son haftaya girildi! Vergi, SGK prim borcu, KYK borcu

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren yapılandırma kanunundan yararlanmak için son haftaya girilirken, 17 Eylül itibarıyla 108 milyar 322 milyon lira alacak yapılandırıldı.

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Son gün 30 Eylül! Borç yapılandırmada son haftaya girildi! Vergi, SGK prim borcu, KYK borcu

Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan bilgilere göre, 9 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe giren 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un hükümlerinden yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri, Cumhurbaşkanı Kararı ile birer ay uzatılmıştı.

Son gün 30 Eylül! Borç yapılandırmada son haftaya girildi! Vergi, SGK prim borcu, KYK borcu

Bu çerçevede yapılandırma kanunundan yararlanmak isteyenlerin 30 Eylül Perşembe günü mesai saati bitimine kadar ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Son gün 30 Eylül! Borç yapılandırmada son haftaya girildi! Vergi, SGK prim borcu, KYK borcu

Düzenlemeye mükellefler yoğun ilgi gösterirken, yapılandırma kanunundan yararlanmak için vergi dairelerine 4 milyon 336 bin mükellef başvurdu.

Son gün 30 Eylül! Borç yapılandırmada son haftaya girildi! Vergi, SGK prim borcu, KYK borcu

Bu kapsamda 17 Eylül itibarıyla 108 milyar 322 milyon lira alacak yapılandırılırken, bu kapsamdaki alacaklara karşılık 7 milyar 513 milyon lira tahsilat yapıldı.

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