Son gün 30 Eylül! Borç yapılandırmada son haftaya girildi! Vergi, SGK prim borcu, KYK borcu

Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan bilgilere göre, 9 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe giren 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un hükümlerinden yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri, Cumhurbaşkanı Kararı ile birer ay uzatılmıştı.