Son gün 30 Eylül! Borç yapılandırmada son haftaya girildi! Vergi, SGK prim borcu, KYK borcu
Borcu olan milyonlarca kişiyi ilgilendiren yapılandırma süreci 30 Eylül'de son buluyor. Vergi borcu, SGK prim borcu veya KYK borcu olanlar Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www.gib.gov.tr" veya e-devlet "www.turkiye.gov.tr" üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla yapılabiliyor.
Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren yapılandırma kanunundan yararlanmak için son haftaya girilirken, 17 Eylül itibarıyla 108 milyar 322 milyon lira alacak yapılandırıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan bilgilere göre, 9 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe giren 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un hükümlerinden yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri, Cumhurbaşkanı Kararı ile birer ay uzatılmıştı.
Bu çerçevede yapılandırma kanunundan yararlanmak isteyenlerin 30 Eylül Perşembe günü mesai saati bitimine kadar ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor.
Düzenlemeye mükellefler yoğun ilgi gösterirken, yapılandırma kanunundan yararlanmak için vergi dairelerine 4 milyon 336 bin mükellef başvurdu.