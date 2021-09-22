GSS ve Bağkur prim borcu olan eczaneden ilaç alabilir mi? GSS prim borcu olanlar muayene olabilir mi 2021?

Vatandaşlar gündemde sıklıkla GSS prim borcu olanlar muayene olabilir mi 2021? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren bir gelişme yaşanmıştı ve yapılandırma kapsamında 30 Ağustos'a kadar GSS prim borcu olanların otomatik yapılandırması gerçekleşmişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, GSS prim borcu olanların hastanelerden yararlanıp yararlanamayacaklarına ilişkin açıklama yapmıştı. İşte detaylar…
PRİM BORCU OLANLAR MUAYENE OLABİLECEK Mİ?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararı Twitter hesabından paylaşarak, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile GSS ve Bağ-Kur prim borcu olan vatandaşlarımız 31 Aralık 2021'e kadar devlet hastaneleri ve devlet üniversitesi hastanelerinde sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecektir."
23 Ocak 2021 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçluları ile 4/1–(b) (eski tabirle Bağ–Kur) prim borçlularına 2021 takvim yılı sonuna kadar sağlık hizmetlerinden kamu sağlık hizmet sunucularından yararlanma hakkı getirilmiş bulunmakta. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 60/1–(a)–2 alt bendi ile (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olup, sağlık hizmeti alamayan Türk vatandaşları ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere, Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (üniversite hastanelerinde) sunulan sağlık hizmetlerinden, borcu bulunmasına karşın yararlandırılmaya devam ettirilmesi sağlanmış bulunmakta. Böylece, 31 Aralık 2021'e kadar tüm GSS'liler prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın kamuda ait tüm birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularından yararlanmaya devam edebilecek.