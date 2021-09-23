Çoğu kişi bilmiyor! SGK, SSK ve Bağkur'lu emeklilik yaşı değişti! Hesaba yatıyor, zam geldi 8 bin 904 lira! En düşük 1145 TL...

Çocuk sahibi olmak isteyen bayanlara tüp bebek desteği de var. Evlat edinen anne de çocuğunu evlatlık veren anne de doğum borçlanması yapabiliyor. Kadın sigortalıların 2 yaşını geçmeyen evlat edindikleri çocukları amacıyla doğum borçlanması hakkı bulunuyor. Evlat edinen anne de çocuğunu evlatlık veren anne de doğum borçlanması yapabiliyor. Doğum borçlanmasından önceden yalnızca SSK'lılar yararlanırken bundan sonra memur ve esnaf annelere de bu hak tanındı. Bu sene borçlanmanın tutarı aylık 1.145 lira, 2 senelik yani 1 çocuk amacıyla ise 27 bin 475 lira.İşte bütün detaylar...
Yasaya göre; bayan işçilerin doğumdan evvelce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık (112 gün) izin hakkı var. Çoğul gebelikte bu süreye 2 hafta daha ekleniyor. Anne doğum izninde geride bıraktığımız süreler amacıyla devletten para alıyor. Bu sene amacıyla asgari ücretli anneye ödenecek en düşük doğum parası 8 bin 904 lira. Para, annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına doğum izni bittikten sonra yatıyor. Paranın yatıp yatmadığı 'turkiye.gov.tr'den denetim edilebiliyor.
ARANAN ŞARTLAR NELER?
Yeni annenin doğum parasını alabilmesi için şu şartları taşıması gerekiyor:Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi yatırılmış olmalı. Doğum izni başlamadan önce işten ayrılanlar bu ödeneği alamıyor. Kadının işyerindeki sigortalılık halinin devam etmesi gerekiyor. Rapor süresince yani 112 gün içinde işyerinde çalışmıyor olmak gerekiyor. Kadın çalışan, doktordan alacağı raporu işyerine teslim etmekle mükellef. Diğer işlemler işyeri tarafından yapılıyor. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.
EVLAT EDİNEN DE DAHİL
Hamilelik süresince periyodik kontrollerde de izin alınabiliyor. 16 haftalık doğum izni bittikten sonra SGK'lı kadın 6 ay, memur kadınlar 24 ay ücretsiz izin kullanabiliyor. Doğumdan sonra hemen işe başlayan SGK'lı kadınlar eşleri de çalışıyorsa 30 gün içinde işyerine ve İşkur'a başvurup yarım gün çalışma imkanından da yararlanabiliyor. İlk çocukta yarım gün çalışma hakkı 2 ay, ikinci çocukta 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay sürüyor. Engelli çocuğu olanlarda ise bu süre 12 ay olarak uygulanıyor. Çoğul gebelikte (ikiz, üçüz...) 30'ar gün ekleniyor. Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçiler de yarım çalışma ödeneğinden faydalanabilir.