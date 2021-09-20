Son 7 yıl oldukça önemli! İşte sigorta girişinize göre emekli olacağınız tarih ve gün! Şuan EYT çıksa kimler emekli olabilir?

Emekli olmak isteyen vatandaşlar amacıyla güzel haberler gelmeye devam ediyor. EYT yasasının çıkmasını bekleyen bilerce çalışan EYT ve erken emeklilikle alakalı yeni gelişmeleri araştırıyorlar. Emeklilik işlemleri yapılırken de Sosyal Sigortalar Kurumu'nda çoğu problemle karşılaşılabiliyor. Bunun nedeni ise 7 sene kuralı. Bir işyerinde senelerce çalışanlar ya da emekliliği yaklaşanlar SGK'nın emeklilik denetleme programı üzerinden ne vakit emekli olacağını bilmekte. Emekliliğine kısa bir vakit kalan çalışanların, 7 sene kuralını bilmesi gerekiyor. Çünkü emeklilik işlemleri başladığı vakit 7 sene kuralı nedeniyle emeklilik işlemleri yapılamayabiliyor.
EMEKLİLİKTE 7 YIL KURALI ÖNEMLİ!
EYT yasasının çıkmasını bekleyen bilerce çalışan EYT ve erken emeklilikle ilgili yeni gelişmeleri araştırıyorlar. Emeklilik işlemleri yapılırken de Sosyal Sigortalar Kurumu'nda birçok problemle karşılaşılabiliyor. Bunun sebebi ise 7 yıl kuralı. Bu kural ise emeklilikte yaşanan problemlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Emekliliğine kısa bir süre kalan çalışanların, 7 yıl kuralını bilmesi gerekiyor. Çünkü emeklilik işlemleri başladığı zaman 7 yıl kuralı sebebiyle emeklilik işlemleri yapılamayabiliyor.
7 yıl kuralı sebebiyle hemen emekli olmak için SSK yerine BAĞ-KUR üzerinden emekli olmayı seçtiniz ve bu durum da daha düşük emekli maaşı almak durumunda kalıyorsunuz. Bu da BAĞ-KUR emeklilik şartlarının SSK ve Emekli Sandığı'na göre daha zayıf olmasından kaynaklanıyor. Bu nedenle çalışanlar haklı olarak BAĞ-KUR yerine SSK'dan emekli olmayı tercih etmek istiyorlar. Emeklilikte, aylığı bağlayıp ödeyecek kurumun belirlenmesinde, sigortalıların emeklilik tarihinden geriye doğru prim veya kesenek ödenerek geçen son 7 yıllık fiili hizmet (360 x 7 = 2520 gün) süresi esas alınıyor. Bu kural sadece SSK'lı çalışanları değil, tüm çalışanları ilgilendiriyor.
Sigortalının son 7 yıllık fiili hizmet süresi içerisinde en fazla hangi statüde hizmeti varsa, yani sigortalının son 7 yıllık fiili hizmet süresinin yarısından bir gün fazlası olan 1261 prim ödeme günü hangi statüde geçmişse, o statü şartlarıyla emekli olunuyor. Son 7 yıl hizmet süresi eşitse en son tabi olunan statüye göre emeklilik aylığı bağlanıyor. Örneğin, sigortalının hem SSK, hem Bağ-Kur prim ödemesi varsa, son 7 yıllık fiili prim ödeme süresi içinde en fazla SSK statüsünden prim ödemişse SSK'dan, en fazla Bağ-Kur statüsünden prim ödemesi varsa Bağ-Kur'dan emekli aylığı bağlanıyor. Primler eşitse son sigortalılığı hangi statüde ise o statüden emekli aylığı bağlanıyor.
Son 7 yıl, sigortalılık süresi veya yaş şartının yerine getirildiği tarihten geriye doğru 7 yıl değil, son prim ödeme tarihinden geriye doğru prim ödenen 7 yılı ifade ediyor. Yani, toplam prim gün sayısının son 2520 günü. Bu konu bilinmediği için, kötü sürprizlerle karşılaşanlar olabiliyor.