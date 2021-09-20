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Milyonlarca kişi bu detayı bilmiyor! Ayda 100 TL ödeme ile çifte emeklilik!

Milyonlarca çalışan işe başladığı ilk günden bu yana ne zaman emekli olacağını merak ediyor. Ne zaman emekli olurum? Emekli maaşım ne kadar olacak sorularının yanıtlarını arayan birçok çalışan ikinci bir emeklilik hakkı olduğunu bilmiyor. Çalışmayanlar da ayda 100 TL ödeme ile emekli olabilir. Üstelik bu durum için sadece 10 sene yeterli. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, ikinci emeklilik ile ilgili merak edilenleri yazdı.

20.09.2021 16:15 - Son Güncelleme: 20.09.2021 16:15
Milyonlarca kişi bu detayı bilmiyor! Ayda 100 TL ödeme ile çifte emeklilik!

Türkiye'de çalışanların neredeyse hemen hepsi emekli olacakları zamanı merak ediyor. Emeklilik gelecek için bir güvence olarak görülüyor. Emekli olduklarında garanti bir maaşa kavuşurken çalışma kısıtı olmadığından ek gelir de elde edilmiş oluyor. Dolayısıyla emekli olduktan sonra çalışan birisi iki maaş birden alabiliyor. Ancak bunun yanında ikinci bir emeklilik şansı da var.

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Milyonlarca kişi bu detayı bilmiyor! Ayda 100 TL ödeme ile çifte emeklilik!

YAŞ VE PRİM ŞARTI VAR
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli olmak için yıl yaş ve prim şartı bulunuyor. İşe girdiğiniz tarihe göre ne kadar prim ödeyeceğiniz ve hangi yaşta emekli olacağınız belirleniyor.

Milyonlarca kişi bu detayı bilmiyor! Ayda 100 TL ödeme ile çifte emeklilik!

9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler genellikle 50'li yaşlarda emekli olurken bu tarihten sonra ilk defa sigortalı olanlar kadınlarda 58 erkeklerde ise 60 yaşını beklemek durumunda. 2008 sonrasında bu yaş şartı erkekler için 61'e çıkıyor. Ayrıca 7 bin gün de prim ödemek lazım.

Milyonlarca kişi bu detayı bilmiyor! Ayda 100 TL ödeme ile çifte emeklilik!

ÜÇ MAAŞ ALABİLİRSİNİZ
Çalışanlar SGK'dan emekli olmak için bu şartları yerine getirmek zorunda. Bazı istisnalar erken emeklilik sağlasa da genellikle yaş ve prim şartı öne çıkıyor.

Milyonlarca kişi bu detayı bilmiyor! Ayda 100 TL ödeme ile çifte emeklilik!

Ancak ülkemizde tamamlayıcı emeklilik sistemi olarak Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) önemli bir avantaj olarak fırsatlar da sunuyor. Sistem 10 yıllık bir sürede ikinci emeklilik ve emekli maaşı sağlarken devlet katkıları da birikimlerin artmasını sağlıyor.

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