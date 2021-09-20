Milyonlarca kişi bu detayı bilmiyor! Ayda 100 TL ödeme ile çifte emeklilik!
Milyonlarca çalışan işe başladığı ilk günden bu yana ne zaman emekli olacağını merak ediyor. Ne zaman emekli olurum? Emekli maaşım ne kadar olacak sorularının yanıtlarını arayan birçok çalışan ikinci bir emeklilik hakkı olduğunu bilmiyor. Çalışmayanlar da ayda 100 TL ödeme ile emekli olabilir. Üstelik bu durum için sadece 10 sene yeterli. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, ikinci emeklilik ile ilgili merak edilenleri yazdı.
Türkiye'de çalışanların neredeyse hemen hepsi emekli olacakları zamanı merak ediyor. Emeklilik gelecek için bir güvence olarak görülüyor. Emekli olduklarında garanti bir maaşa kavuşurken çalışma kısıtı olmadığından ek gelir de elde edilmiş oluyor. Dolayısıyla emekli olduktan sonra çalışan birisi iki maaş birden alabiliyor. Ancak bunun yanında ikinci bir emeklilik şansı da var.
YAŞ VE PRİM ŞARTI VAR
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli olmak için yıl yaş ve prim şartı bulunuyor. İşe girdiğiniz tarihe göre ne kadar prim ödeyeceğiniz ve hangi yaşta emekli olacağınız belirleniyor.
Ancak ülkemizde tamamlayıcı emeklilik sistemi olarak Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) önemli bir avantaj olarak fırsatlar da sunuyor. Sistem 10 yıllık bir sürede ikinci emeklilik ve emekli maaşı sağlarken devlet katkıları da birikimlerin artmasını sağlıyor.