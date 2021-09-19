SGK tahsis no öğrenme, sorgulama! En düşük emekli maaşı ne kadar? Emekli maaşları ne zaman yatacak?

Gün içerisinde yoğun bir şekilde Emekli maaşları ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Milyonlarca emekli vatandaş her ay alacakları maaşı iple çekiyor ve yeni emekli olanlar hangi tarihlerde hesaplara yatırıldığını merak ediyor. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar? SGK tahsis no öğrenme, sorgulama işlemleri nasıl ve nereden yapılıyor? Yıllarca çalışma hayatında emek veren ve emeklilikte refah bir hayatın hayalini kuran vatandaşların emekli maaşlara ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor.
EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Emekli maaşları tahsis numarası ve doğum tarihi baz alınarak yatırılmaktadır. Yani tahsis numaranız ve doğum tarihinize göre emekli maaşınızın yatırılacak olduğu tarih değişebilmektedir.
SSK (4A) EMEKLİ MAAŞLARI HANGİ GÜN YATAR?
4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir. Buna göre;
Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,
Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,
Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,
Tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir.