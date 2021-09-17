Kısmi emeklilik müjdesi! 10 yıl boyunca çalışanlar 55 yaşından önce emekli olacak…İşe yeni giren nasıl erken emekli olabilir?

Yıllarca çalışarak erken yaşlarda da emekli olmak, nerdeyse her bireyin hayalinde yatıyor. Primlerini doldurduktan sonra yaş bekleyenler, 55 yaşından evvelce emekli olmak amacıyla şartları araştırıyor. Bu tarafta 55 yaşından evvelce emekli olmak amacıyla birtakım haller vardır. Emeklilik hesaplaması yaparken, SGK Hizmet dökümü baz alınacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında yani SGK Hizmet dökümünüzde eksik çalışma bilgilerinin olması halinde tekrardan hesaplama yapılacaktır. SGK hizmet dökümü bilgilerinde yer alan ilk defa işe giriş tarihiniz emeklilik hesaplama işlemlerinde önemli rol oynamaktadır. İşe giriş tarihinize göre emeklilik hesaplama işlemleri yapılır ve emeklilik için gereklidir.
İŞTE KISMİ EMEKLİ OLMA ŞARTLARI
Yaştan emekli olabilmek amacıyla 3 devre gerekir. Yaştan emeklilikte 4500, 3600 ve 5400 prim günü ile emekli olunabiliyor.
5400 GÜN PRİM ÖDEYEREK EMEKLİ OLMAK
İlk kez 1 Mayıs 2008 tarihi ve ardından işe giren yani sigortalı olan ya da olacak erkeklerden 4a bendi kapsamında sigortalı sayılanlar amacıyla alanı emeklilik koşulu 5 bin 400 gün olarak uygulanır. Emeklilik yaşlarının belirlenmesi 5 bin 400 günü tamamlayacakları/tamamladıkları vakte göre belli olur.
Buna göre; 31 Aralık 2005 ile 1 Mayıs 2008 tarihlerinde 5 bin 400 günü tamamlayan erkekler 63
1 2038'den sonra 5 bin 400 günü bitiren erkekler amacıyla 65 olarak uygulanır.
1 2036 ile 31 Aralık 2037 tarihlerinde 5 bin 400 günü bitiren erkekler 64
Fakat yaş hadlerinin uygulanması 5 bin 400 prim gün adedi koşulunı doldurduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri temel alınır.
İlk kez 1 Mayıs 2008 tarihi ve ardından işe giren yani sigortalı olan ya da olacak kadınlar 4a bendi kapsamında sigortalı sayılanlar amacıyla alanı emeklilik koşulu 5 bin 400 gün olarak uygulanır. Emeklilik yaşlarının belirlenmesi 5 bin 400 günü tamamlayacakları/tamamladıkları vakte göre belirlenir.
Buna göre; 1 Mayıs 2008 ile 31 Aralık 2035 tarihlerinde 5 bin 400 günü bitiren kadınlar 61
- 2040 ile 31 Aralık 2039 tarihlerinde 5 bin 400 günü tamamlayan kadınlar 64
- 2038 ile 31 Aralık 2039 tarihlerinde 5 bin 400 günü tamamlayan kadınlar 63
-2036 ile 31 Aralık 2037 tarihlerinde 5 bin 400 günü tamamlayan kadınlar 62
- 2042 tarihinden itibaren ise 65 yaşında emekli olacaklar. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.
KADINLARIN 5400 GÜN İLE EMEKLİ OLMA ŞARTLARI
9 Eylül 1999 ile 30 Eylül 2008 günü arasında işe giren bayanların kısmi emeklilik koşullarıyla yani 4 bin 500 gün adedi ile emekli olabilmeleri amacıyla 58 yaşını tamamlamış, 25 seneden beri sigortalı olması ve en az 4 bin 500 gün adedi ile yaşlılıktan kısmi emekli olacaklardır.
Görüldüğü üzere, 8 Eylül 1999 gününden sonra işe girenler amacıyla normal emeklilik koşullarında sigortalılık zamanı diye bir koşul kalmamışken kısmi emeklilik amacıyla 25 yıllık bir sigortalılık zamanı koşulu da getirildi.
Kadınlarda 3600 gün şartı ile emekli olma durumu ise farklıdır. Burada da şartlar aşağıda vermiş olduğumuz gibidir:
En az 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olmak, en az 3600 gün prim ödemiş olmak, Yaş şartını yerine getirmiş olmak.
ERKEKLERİN 5400 GÜN İLE EMEKLİ OLMA ŞARTLARI
08.09.1999 günü ile 30.04.2008 günü arasında ilk defa işe giren erkeklerin kısmi emeklilik şartlarıyla yani 4500 gün sayısı ile emekli olabilmeleri için 60 yaşını tamamlamış, 25 yıldan beri sigortalı olması ve en az 4500 gün sayısı ile yaşlılıktan kısmi emekli olacaklardır. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.