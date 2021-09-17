Kısmi emeklilik müjdesi! 10 yıl boyunca çalışanlar 55 yaşından önce emekli olacak…İşe yeni giren nasıl erken emekli olabilir?

İŞTE KISMİ EMEKLİ OLMA ŞARTLARI

Yaştan emekli olabilmek amacıyla 3 devre gerekir. Yaştan emeklilikte 4500, 3600 ve 5400 prim günü ile emekli olunabiliyor.

5400 GÜN PRİM ÖDEYEREK EMEKLİ OLMAK

İlk kez 1 Mayıs 2008 tarihi ve ardından işe giren yani sigortalı olan ya da olacak erkeklerden 4a bendi kapsamında sigortalı sayılanlar amacıyla alanı emeklilik koşulu 5 bin 400 gün olarak uygulanır. Emeklilik yaşlarının belirlenmesi 5 bin 400 günü tamamlayacakları/tamamladıkları vakte göre belli olur.

Buna göre; 31 Aralık 2005 ile 1 Mayıs 2008 tarihlerinde 5 bin 400 günü tamamlayan erkekler 63

1 2038'den sonra 5 bin 400 günü bitiren erkekler amacıyla 65 olarak uygulanır.

1 2036 ile 31 Aralık 2037 tarihlerinde 5 bin 400 günü bitiren erkekler 64

Fakat yaş hadlerinin uygulanması 5 bin 400 prim gün adedi koşulunı doldurduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri temel alınır.

İlk kez 1 Mayıs 2008 tarihi ve ardından işe giren yani sigortalı olan ya da olacak kadınlar 4a bendi kapsamında sigortalı sayılanlar amacıyla alanı emeklilik koşulu 5 bin 400 gün olarak uygulanır. Emeklilik yaşlarının belirlenmesi 5 bin 400 günü tamamlayacakları/tamamladıkları vakte göre belirlenir.

Buna göre; 1 Mayıs 2008 ile 31 Aralık 2035 tarihlerinde 5 bin 400 günü bitiren kadınlar 61

- 2040 ile 31 Aralık 2039 tarihlerinde 5 bin 400 günü tamamlayan kadınlar 64

- 2038 ile 31 Aralık 2039 tarihlerinde 5 bin 400 günü tamamlayan kadınlar 63

-2036 ile 31 Aralık 2037 tarihlerinde 5 bin 400 günü tamamlayan kadınlar 62

- 2042 tarihinden itibaren ise 65 yaşında emekli olacaklar. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.