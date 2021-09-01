6 sene kazanın! Kredi ile emeklilik müjdesi! SSK ve SGK'dan bu yazıyı mutlaka alın tüm detaylar

Başvuru zamanı bir ay uzatılan yapılandırma kapsamında toplu parası olmayanlar amacıyla emeklilik yolu da açıldı. Kamu bankalarından kredi alanlar borçlanma yapıp ya da borcunu ödeyip emekli olabiliyor. Yapılandırma kapsamında SGK'ya borcu bulunduğu amacıyla emekli olamayan ya da toplu para bulamadığından borçlanma yapamayanlar amacıyla de imkân getirildi. Faruk Erdem makalesında detaylara yer verdi: Bu sigortalılar kamu bankalarından kredi çekerek borçlarını kapatabilecek ve taksitler yeni bağlanacak emekli maaşlarından kesilecek.
Geçmiş Bağ- Kur günlerini ihya ederek satın alacaklar bu sayede günlerini tamamlayıp emekli olabilecek. Üstelik parayı kamu bankalarından alacakları kredi ile ödeyecekler. Kredinin kapsamına doğum ya da askerlik borçlanması ile emekli olabilecek insanlar de eklendi. Askerlik günlerini satın alarak primlerini tamamlayıp emekli olabilecek hale gelen erkek sigortalılar ile doğum borçlanması ile prim borçlarını tamamlayıp emekli olabilecek hale gelen kadın sigortalılar bu paraları kamu bankalarından alacakları kredi ile ödeyebilecek.
Böylece toplu parası olmadığı amacıyla emekli olamayan vatandaşlara emeklilik yolu açılacak. Üstelik bu paraların geri ödemesi emekli maaşından 36 taksitle kesilerek yapılacak. Askerliğini sigortadan evvelce yapanlar belli bir vakit askerlik günlerini borçlandıklarında (satın aldıklarında) işe giriş tarihini geri çekebiliyor. Bu da onlara 1 sene erken emeklilik yolunu açıyor. Askerliğini sigortadan sonra yapanlar ise günlerini borçlanarak eksik primlerini tamamlayabiliyor.