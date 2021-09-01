6 sene kazanın! Kredi ile emeklilik müjdesi! SSK ve SGK'dan bu yazıyı mutlaka alın tüm detaylar

Emekliye kredi nasıl verilir?

Emeklilere kredi veren bankalar kredi işlemlerine başlamadan önce emeklinin maaşına göre hesaplamalar gerçekleştirir. Bu hesaplamalara göre, örneğin 1000 lira emekli maaşı alan kişiler aylık 500 lira ödemeli kredi imkanından yararlanabiliyor.

Bin 500 lira emekli maaşı alanlar için aylık ödeme miktarı 650 lira olan kredi imkanları sağlanabiliyor. Aylık 2 bin 500 lira ve üstü emekli maaşı alan emekliler için aylık ödemesi 750 lira miktarında kredi imkanları sunulabiliyor.

Sonuç olarak, emeklinin aldığı emekli maaşı ne kadar yüksek olursa çekebileceği kredi de artıyor.

