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    • SGK
    • 01.09.2021 16:21
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    • 01.09.2021 16:21
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    6 sene kazanın! Kredi ile emeklilik müjdesi! SSK ve SGK'dan bu yazıyı mutlaka alın tüm detaylar

    Milyonlarca vatandaşın başvurduğu yapılandırma amacıyla vakit 1 ay uzatıldı. Yapılandırma kapsamında devlete olan bütün vergi ve prim borçlarının faizleri silinirken ana paraya enflasyon farkı ekleniyor. Peşin ödeyenler bu farkın yüzde 90'ından da kurtuluyor. Hem de taksit ile ödemek isteyenlere 18 taksit ve 36 ay ödeme olanağı da sunuluyor. Bu bağlamada kadın sigortalılar işe giriş tarihlerinden ya da staj sigortası gerçekleştirdikten sonra dünyaya gelen üç çocuğa kadar borçlanma (gün satın alma) yapabiliyor. Bu şekilde 3 çocuk borçlanan bir kadın sigortalı 2160 gün yani 6 sene kazanıyor. Böylece yaşı ve senesi dolmuşsa 6 sene beklemeden erken emekli olabiliyor.

    Kredi ile emeklilik müjdesi! SSK ve SGK’dan bu yazıyı mutlaka alın tüm detaylar

    Başvuru zamanı bir ay uzatılan yapılandırma kapsamında toplu parası olmayanlar amacıyla emeklilik yolu da açıldı. Kamu bankalarından kredi alanlar borçlanma yapıp ya da borcunu ödeyip emekli olabiliyor. Yapılandırma kapsamında SGK'ya borcu bulunduğu amacıyla emekli olamayan ya da toplu para bulamadığından borçlanma yapamayanlar amacıyla de imkân getirildi. Faruk Erdem makalesında detaylara yer verdi: Bu sigortalılar kamu bankalarından kredi çekerek borçlarını kapatabilecek ve taksitler yeni bağlanacak emekli maaşlarından kesilecek.

    Geçmiş Bağ- Kur günlerini ihya ederek satın alacaklar bu sayede günlerini tamamlayıp emekli olabilecek. Üstelik parayı kamu bankalarından alacakları kredi ile ödeyecekler. Kredinin kapsamına doğum ya da askerlik borçlanması ile emekli olabilecek insanlar de eklendi. Askerlik günlerini satın alarak primlerini tamamlayıp emekli olabilecek hale gelen erkek sigortalılar ile doğum borçlanması ile prim borçlarını tamamlayıp emekli olabilecek hale gelen kadın sigortalılar bu paraları kamu bankalarından alacakları kredi ile ödeyebilecek.

    Böylece toplu parası olmadığı amacıyla emekli olamayan vatandaşlara emeklilik yolu açılacak. Üstelik bu paraların geri ödemesi emekli maaşından 36 taksitle kesilerek yapılacak. Askerliğini sigortadan evvelce yapanlar belli bir vakit askerlik günlerini borçlandıklarında (satın aldıklarında) işe giriş tarihini geri çekebiliyor. Bu da onlara 1 sene erken emeklilik yolunu açıyor. Askerliğini sigortadan sonra yapanlar ise günlerini borçlanarak eksik primlerini tamamlayabiliyor.


        6 sene kazanır

        Kadın sigortalılar ise işe giriş tarihlerinden ya da staj sigortası gerçekleştirdikten sonra dünyaya gelen üç çocuğa kadar borçlanma (gün satın alma) yapabiliyor. Bu şekilde 3 çocuk borçlanan bir kadın sigortalı 2160 gün yani 6 sene kazanıyor. Böylece yaşı ve senesi dolmuşsa 6 sene beklemeden erken emekli olabiliyor.

        SGK'dan yazı alın

        Bu şekilde kredi ile emekli olmak isteyenler evvelce SGK'ya giderek borçlarını ödediklerinde ya da askerlik ya da doğum borçlanması yaptıklarında emekli olabileceklerine dair makale alacak. bu makale ile Halkbank, Ziraat Bankası ve VakıfBank'a giderek kredi çekecek. Bankalar parayı direkt SGK'ya göndererek borcu kapatıyor ve emekli maaşı aynı bankaya yatıyor. Krediye aylık 1.55 faiz seviyesi uygulanıyor. Kredi çekerek emekli olan sigortalılar, geri ödemeyi ise aylıklarından 36 ay taksitle yapabiliyor.

        Kimler alabiliyor?

        Birikmiş prim borcunu ödemesi halinde 4/A'dan ya da 4/B'den yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar

        ● Primini kendi ödeyenler denilen Ek-5 ve Ek-6 kapsamında çalışanlardan birikmiş prim borcunu ödemesi halinde yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar

        ● Hizmet borçlanması nedeniyle yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar

        ● Geçmiş dönemde durdurulan hizmet vakitlerini ihya etmek isteyenler.

        Emekliye kredi şartları

        Emeklilere kredi veren Ziraat Katılım, Albaraka Türk Katılım Bankası ve Türkiye Finans Katılım Bankası'nın bazı şartları bulunuyor.

        Bu şartlardan en önemlisi; aylık taksitler, emeklinin maaşının %70 oranını aşmamalı

        Kişinin, kredi çekmek istediği bankadan başka herhangi bir bankada kredisi olmamalı.

        Kredi çekmeyen isteyen emekli 75 yaşından büyük olmamalı.

        Kredi çekmek isteyen emeklinin sicili temiz olmalı

        Kredi çekecek emeklinin üstünde hiçbir biçimde icra veya kırmızı kalem bulunmamalı

        Emekli, herhangi bir bankanın kara listesinde olmamalı

        Faizsiz kredi başvurusu yapan emekli başka bir yerde çalışıyorsa kazancını bankaya ibraz etmeli.

        Bankanın ipotek istemesi halinde emekli, eşinden izin belgesi almalı

            Emekliye kredi nasıl verilir?

            Emeklilere kredi veren bankalar kredi işlemlerine başlamadan önce emeklinin maaşına göre hesaplamalar gerçekleştirir. Bu hesaplamalara göre, örneğin 1000 lira emekli maaşı alan kişiler aylık 500 lira ödemeli kredi imkanından yararlanabiliyor.

            Bin 500 lira emekli maaşı alanlar için aylık ödeme miktarı 650 lira olan kredi imkanları sağlanabiliyor. Aylık 2 bin 500 lira ve üstü emekli maaşı alan emekliler için aylık ödemesi 750 lira miktarında kredi imkanları sunulabiliyor.

            Sonuç olarak, emeklinin aldığı emekli maaşı ne kadar yüksek olursa çekebileceği kredi de artıyor.
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            Haberler SGK 6 sene kazanın! Kredi ile emeklilik müjdesi! SSK ve SGK'dan bu yazıyı mutlaka alın tüm detaylar
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