Ve netleşti! Hemen emeklilik yöntemi belli oldu! Bağkur, SSK, SGK, 4A-4B-4C’liyseniz anında başvurun…

Emekli olma zamanı pek çok vatandaş bağlamında merak konusu. İş yaşamı içinde olan milyonlarca çalışan vatandaş emeklilik tarihlerini merak ediyor ve erken emeklilik konusu ile ilgili yeni yollararıyor. Bu hususta SGK iş başlama tarihinden evvelce askerliğe giden vatandaşlara askerlik borçlanması sağlıyor. Bu sayede vatandaşlar daha erken emeklilik fırsatını yakalayacak…