Ve netleşti! Hemen emeklilik yöntemi belli oldu! Bağkur, SSK, SGK, 4A-4B-4C’liyseniz anında başvurun…
Peş peşe açıklama yapıldı. Milyonlar tarafından merakla bekleniyordu. Emekli olma zamanı pek çok vatandaş amacıyla merak konusu. İş yaşamı içinde çalışan milyonlarca çalışan vatandaş emeklilik tarihlerini merak ediyor ve erken emeklilik konusu ile ilgili yeni yollararıyor. Bu hususta SGK iş başlama tarihinden evvelce askerliğe giden vatandaşlara askerlik borçlanması sağlıyor. Bu sayede vatandaşlar daha erken emeklilik fırsatını yakalayacak… SGK Erken Emeklilik için, ilk şart 3600 prim gününün dolmasıdır. 3600 prim gününü dolduranlar ve 15 yıllık sigortalı çalışanlar için, erken emeklilik mümkündür. Erken emeklilik hakkından faydalanabilmek için çeşitli durumlar vardır.
Emekli olma zamanı pek çok vatandaş bağlamında merak konusu. İş yaşamı içinde olan milyonlarca çalışan vatandaş emeklilik tarihlerini merak ediyor ve erken emeklilik konusu ile ilgili yeni yollararıyor. Bu hususta SGK iş başlama tarihinden evvelce askerliğe giden vatandaşlara askerlik borçlanması sağlıyor. Bu sayede vatandaşlar daha erken emeklilik fırsatını yakalayacak…
Nasıl Erken Emekli Olunacak?
Erkek çalışanlar erken emekli olmak istedikleri vakit askerlik borçlarınız ile prim eksikliklerinizi tamamladığınız vakit erken emekli olabileceksiniz. Kadınlar ise 3 doğum borçlanması kullanarak erken emeklilik fırsatını yakalayacaklar. Kadın çalışanlar 3 doğum yaptıktan sonra borçlanma yapabilecekler. Erkekler ise 1999 yılından evvel askerlik gerçekleştirdikleri vakit ve toplamda 18 aylık askerlik gerçekleştirdikleri vakit, borçlanmalarıemeklilik vakitsinde mühim bir kazanım sağlayacaktır.