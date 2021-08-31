Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • SGK
    • 31.08.2021 20:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.08.2021 20:52
    ABONE OL

    Gün sayanlar için müthiş fırsat! SGK müjdeyi son dakika duyurdu! Yapılandırmayla artık emeklilik...

    Emeklilik için gün sayanlara Sosyal Güvenlik Kurumu ve 3 bankadan müjdeli haber paylaşıldı. Günümüzde çalıştığı sektörde alın teri dökerek emekli olmanın hayalini kuran binlerce vatandaş bulunuyor. Emeklilik konusunda üç bankanın sunduğu kolaylık dikkatleri üzerine çekti. Yapılandırma yasası milyonların yüzünü güldürüyor. Bu kapsamda Bağ-Kur'lulara prim borcunu yapılandırma ya da geçmişte dondurulan günlerini hesaplı şekilde ihya imkanı sağlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank arasında emekli olabilecek sigortalılara yönelik 'kredi işbirliği protokolü' imzalandı.

    Gün sayanlar için müthiş fırsat!

    Gün sayanlar için müthiş fırsat! SGK müjdeyi son dakika duyurdu! Yapılandırmayla artık emeklilik... 3 bankadan tarafından sunulan emeklilik kredisi imkanı çok cazip gelecek. Ödeme zorluğu çekmeden kredi çekebilirsiniz. Milyonlarca çalışan vatandaş emekli olmak için gün saymaya devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından çalışanların sigortalılık, prim ödeme gün sayısı ve yaşı büyük önem arz ediyor. Prim borcunu yapılandırarak ya da ihya ederek emekli olabilecek sigortalılara kredi yolu da açıldı. Geri ödeme ise emekli aylığından taksitlerle yapılacak.

    İHYA İMKANI

    Bağ-Kur'lulara prim borcunu yapılandırma ya da geçmişte dondurulan günlerini hesaplı şekilde ihya imkanı sağlandı. Bu şekilde pek çok Bağ-Kur'luya emeklilik yolu açılırken, yeni bir kolaylık daha devreye alındı. Bu imkanlardan yararlanıp emekli olmak isteyen ancak nakit sıkıntısı yaşayanlara kredi fırsatı sağlandı.

    3 BANKADAN KOLAYLIK

    Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank arasında emekli olabilecek sigortalılara yönelik 'kredi işbirliği protokolü' imzalandı.

    SGK Başkanvekili İsmail Yılmaz, yapılandırılan borcunu ödemesi halinde aylık bağlanabilecek sigortalılara, ödeme güçlüğü çekmeden banka kredisi ile emeklilik imkanı sunulacağını söyledi.

    36 AY VADE İMKANI

    Bir önceki yapılandırma düzenlemesi kapsamında imzalanan protokol sayesinde yaklaşık 16 bin 500 kişinin kredi kullanarak emeklilik hakkına kavuştuğunu anlatan Yılmaz, "Yeni protokol ile kredi kullanarak emekli olabilecek durumda yaklaşık 32 bin sigortalımız bulunmaktadır" dedi.

        KİMLER YARARLANABİLECEK?

        Birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda 4/B'den yani Bağ-Kur kapsamında yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,

        BAĞ-KUR prim borcu olup, ödemesi durumunda 4/A'dan yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,

        Primini kendi ödeyenler denilen Ek-5 ve Ek-6 kapsamında çalışanlardan birikmiş prim borcunu ödemesi halinde yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar (tarımda, taksi-dolmuşta çalışanlar),

        Hizmet borçlanması nedeniyle yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,

        Geçmiş dönemde durdurulan hizmet sürelerini ihya etmek isteyenler.

        13 GÜNDE AYLIK BAŞVURU ARTIYOR

        SGK Başkan Vekili İsmail Yılmaz, aktif sigortalı sayısının 2006'dan bu yana 14.1 milyondan (yüzde 72 artış) 24.3 milyon kişiye ulaştığını söyledi. Yılmaz'ın verdiği bilgiye göre, emekli sayısı yüzde 75 artarak 12.6 milyona çıktı. Emeklilik müracaatında 120 güne varan aylık bağlama süresi 13 güne düşürüldü.

            BAŞVURU ARTIYOR

            Geçen yıl yürürlüğe giren yapılandırmaya sosyal güvenlik alanında 2.2 milyon kişi başvurarak 101 milyar liralık borcunu yapılandırdı, bugün itibariyle yapılan tahsilat 14.5 milyar liraya ulaştı. Haziran ayında yürürlüğe giren düzenlemenin kapsamı da geniş tutularak Nisan 2021 öncesine ait tüm alacaklar kapsamına alındı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            İçişleri’nden ’PCR’ genelgesi!
            Haberler SGK Gün sayanlar için müthiş fırsat! SGK müjdeyi son dakika duyurdu! Yapılandırmayla artık emeklilik...
                SON DAKİKA