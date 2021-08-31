Gün sayanlar için müthiş fırsat! SGK müjdeyi son dakika duyurdu! Yapılandırmayla artık emeklilik... 3 bankadan tarafından sunulan emeklilik kredisi imkanı çok cazip gelecek. Ödeme zorluğu çekmeden kredi çekebilirsiniz. Milyonlarca çalışan vatandaş emekli olmak için gün saymaya devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından çalışanların sigortalılık, prim ödeme gün sayısı ve yaşı büyük önem arz ediyor. Prim borcunu yapılandırarak ya da ihya ederek emekli olabilecek sigortalılara kredi yolu da açıldı. Geri ödeme ise emekli aylığından taksitlerle yapılacak.

İHYA İMKANI

Bağ-Kur'lulara prim borcunu yapılandırma ya da geçmişte dondurulan günlerini hesaplı şekilde ihya imkanı sağlandı. Bu şekilde pek çok Bağ-Kur'luya emeklilik yolu açılırken, yeni bir kolaylık daha devreye alındı. Bu imkanlardan yararlanıp emekli olmak isteyen ancak nakit sıkıntısı yaşayanlara kredi fırsatı sağlandı.