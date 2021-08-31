Başvurana 5.000 TL ödeme! Hızır gibi yetişti! SSK, Bağ-Kur, SGK emeklilerine müjde!

Maddi olarak zorluk içinde olan emekliler, avans özelliğinin hali hazırda emekli olanlar için de hayata geçirilmesini talep ediyor. Uygulamanın hayata geçirilmesi ile emekliler acil ihtiyaçlarını avans üzerinden karşılayarak, kullandığı avans miktarını maaşından kestirebilecek. Emekli vatandaşlar her fırsatta emekli maaşlarının düşük olduğunu söyleyerek zam talebinde bulunuyor. Hükümet emekli kişilerin taleplerini karşılamak amacıyla sene içersinde iki defa zam yapıyor fakat zam miktarı emekli vatandaşları memnun etmiyor. Emekli vatandaşlar da acil nakit gereksinimlerini karşılamak amacıyla değişik uygulamalara yöneliyor. Bu uygulamalardan bir tanesi de 3 maaş avans uygulaması.
Nakit İhtiyacı İçin Avans Kullanılabilecek
2021 emekliye avans para araştırmaları acil nakite ihtiyaç duyan emekliler tarafından sıklıkla yapılıyor. Maddi olarak zorluk içinde olan emekliler, avans özelliğinin hali hazırda emekli olanlar için de hayata geçirilmesini talep ediyor. Uygulamanın hayata geçirilmesi ile emekliler acil ihtiyaçlarını avans üzerinden karşılayarak, kullandığı avans miktarını maaşından kestirebilecek.
SGK'den Avans Uygulaması Bekleniyor
Hali hazırda emekli olan vatandaşlar için de SGK'nin bu uygulamayı başlatması isteniyor. Uygulama başlatılırsa nakite ihtiyaç duyan emekliler SGK'ya yazılı başvuru yaparak avans kullanabilecek. Emekliye en fazla 3 maaş tutarı kadar avans veriliyor, ülkemizdeki en düşük emekli maaşı 1.500 TL olduğu için en az 4.500 TL avans kullanılabilecek.