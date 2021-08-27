EYT son dakika çıkar mı? EYT son durum 2021: EYT çıkacak mı, ne durumda? Milyonların beklediği gelişmeler...

EYT ÇIKACAK MI? FİNLANDİYA MODELİ NEDİR?

Finlandiya modeli ile emeklilikte yaşa takılanların yüzü bir nebze güldü. Bu modele göre EYT'liler kesintiyi kabul ederek emekli olabilecek. Sisteme göre; Türkiye'de emekliliğine 4 senedan daha az kalmış aşağı yukarı 500 bin şahıs bulunuyor. Sistem uygulamaya girerse bu vatandaşlara 4 senelik vakit amacıyla yüzde 8 daha az maaş ödenerek emekli olması sağlanacak.

Bu rakamlara göre 2 bin Türk Lirası maaşla emekli olabilecek bir şahıs yüzde 8 daha az maaşla 1840 Türk Lirası ile emekli olabilecek. Fakat şu anda EYT'lilerin emekli olmasını sağlayacak bir yasa çıkma mümkünlülüğü çok zayıf. Hükümetin EYT konusu ile alakalı çok net açıklamalarının olması, bu alanda planlama bekleyen vatandaşların umutlarını kırıyor olsa da halen planlama amacıyla beklemedeler.