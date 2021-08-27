EYT son dakika çıkar mı? EYT son durum 2021: EYT çıkacak mı, ne durumda? Milyonların beklediği gelişmeler...

Emeklilikte yaşa takılanların gözü kulağı EYT yasasında... 8 Eylül 1999'da emeklilikte yaş koşulu getirilince pek çok vatandaş emeklilik hayalinden olmuştu. Binlerce EYT'li, erken yaşta emeklilik ile alakalı olumlu haber bekliyor. İşte EYT ile alakalı son durum… Prim gün süresini doldurmalarına rağmen emeklilik yaşını doldurmayı bekleyen yüz binlerce EYT'li, hükümetin EYT yasası ile ilgili önemli bir adım atmasını bekliyor.
EYT HESAPLAMA 2021
Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni düzenlemeler gelirse, 1999 tarihinden yani düzenlemenin hayata geçirilmesinden önce işe giren EYT'li kadınlar 20, erkekler de 25 yıl sigortalı olarak çalışma şartı ile birlikte 5 bin prim gün ödeme şartlarını yerine getirerek emekli olabilecekler.
EYT'DE SON DURUM NE?
1998 senesinde işe giren bir şahıs önceki yasaya göre 2023 senesinde emekli olması gerekirken, 1999'da çıkarılan yasa ile bu vakit 2038'e çıktı. 15 sene geç emekliliğe namacıyla olan bu kanunu binlerce şahıs bekliyor. Hükümetten konuyla alakalı olarak bir açıklama gelmezken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son yaptığı bildirimde EYT kanunu ile alakalı kapıları kapadı. Erken yaşta emekliliğe olumlu bakmayan Başkan Erdoğan, konuyla alakalı olarak yeni bir açıklama getirmedi.