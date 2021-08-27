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    • 27.08.2021 13:40
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    • 27.08.2021 13:40
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    EYT son dakika çıkar mı? EYT son durum 2021: EYT çıkacak mı, ne durumda? Milyonların beklediği gelişmeler...

    Yıllarca çalışıp prim gün zamanını doldurmalarına karşın yaş şartını sağlamadıkları amacıyla emekli olup aylık alamayan binlerce kişi, sosyal medya başta olmak üzere çoğu mecrada taleplerini dile getirmeye devam ediyor. 4447 sayılı yasa ile 8 Eylül 1999 tarihine kadar emeklilik koşulu, kadınlar amacıyla 20, erkekler amacıyla ise 25 sene sigortalılık koşulu ile eş güdümlü 5 bin prim günüydü. 8 Eylül 1999 tarihinde çıkartılan yasa ile emekli olabilmek amacıyla yaş koşulu getirildi. EYT yasasının çıkıp çıkmayacağı ise büyük merak konusu. Peki EYT son dakika çıkar mı? Son durum nedir?

    takvim.com.tr
    EYT çıkacak mı, ne durumda? Milyonların beklediği gelişmeler...

    Emeklilikte yaşa takılanların gözü kulağı EYT yasasında... 8 Eylül 1999'da emeklilikte yaş koşulu getirilince pek çok vatandaş emeklilik hayalinden olmuştu. Binlerce EYT'li, erken yaşta emeklilik ile alakalı olumlu haber bekliyor. İşte EYT ile alakalı son durum… Prim gün süresini doldurmalarına rağmen emeklilik yaşını doldurmayı bekleyen yüz binlerce EYT'li, hükümetin EYT yasası ile ilgili önemli bir adım atmasını bekliyor.

    EYT HESAPLAMA 2021

    Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni düzenlemeler gelirse, 1999 tarihinden yani düzenlemenin hayata geçirilmesinden önce işe giren EYT'li kadınlar 20, erkekler de 25 yıl sigortalı olarak çalışma şartı ile birlikte 5 bin prim gün ödeme şartlarını yerine getirerek emekli olabilecekler.

    EYT'DE SON DURUM NE?

    1998 senesinde işe giren bir şahıs önceki yasaya göre 2023 senesinde emekli olması gerekirken, 1999'da çıkarılan yasa ile bu vakit 2038'e çıktı. 15 sene geç emekliliğe namacıyla olan bu kanunu binlerce şahıs bekliyor. Hükümetten konuyla alakalı olarak bir açıklama gelmezken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son yaptığı bildirimde EYT kanunu ile alakalı kapıları kapadı. Erken yaşta emekliliğe olumlu bakmayan Başkan Erdoğan, konuyla alakalı olarak yeni bir açıklama getirmedi.

        EYT ÇIKACAK MI? FİNLANDİYA MODELİ NEDİR?

        Finlandiya modeli ile emeklilikte yaşa takılanların yüzü bir nebze güldü. Bu modele göre EYT'liler kesintiyi kabul ederek emekli olabilecek. Sisteme göre; Türkiye'de emekliliğine 4 senedan daha az kalmış aşağı yukarı 500 bin şahıs bulunuyor. Sistem uygulamaya girerse bu vatandaşlara 4 senelik vakit amacıyla yüzde 8 daha az maaş ödenerek emekli olması sağlanacak.

        Bu rakamlara göre 2 bin Türk Lirası maaşla emekli olabilecek bir şahıs yüzde 8 daha az maaşla 1840 Türk Lirası ile emekli olabilecek. Fakat şu anda EYT'lilerin emekli olmasını sağlayacak bir yasa çıkma mümkünlülüğü çok zayıf. Hükümetin EYT konusu ile alakalı çok net açıklamalarının olması, bu alanda planlama bekleyen vatandaşların umutlarını kırıyor olsa da halen planlama amacıyla beklemedeler.

        YARGITAY'DAN EYT'LİLER İLE İLGİLİ EMSAL KARAR

        Yüksek mahkeme EYT'lileri 2021'de sevindiren bir karara imza attı. Prim gün miktarını ve başka kriterleri karşılayan, ancak yaşa takıldığı amacıyla emekli olamayan bir vatandaşın kıdem tazminatı talebinde bulunması ile başladı. İş mahkemesine başvuran EYT'li, eski çalıştığı yerden kıdem tazminatı hakkını istedi. Yargıtay, EYT'li vatandaşın iş yerinden kıdem tazminatı ve başka alacaklarını talep etmesini haklı bir karar olarak. Mahkemeye göre bireyin tazminat alabilmesi amacıyla sigortalılık vakitını ve pirim ödeme gün miktarını tamamlanması yeterli. Böylece benzer halde olan bütün EYT'liler Kıdem Tazminatı ücretini talep edip, emsal karar vasıtası ile alabilir.
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