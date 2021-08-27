Ve netleşti! Aman dikkat! Emekli maaşınız kesilebilir! SGK, SSK, Bağkur, emekli, dul yetim milyonları ilgilendiriyor!

Merhaba, ben Almanya'da çalışan biriyim. Türkiye'de emeklilik yaşımı ve prim günümü tamamladım, emekli olup aylık alabilir miyim?



Türkiye'de emekli olabilirsiniz ancak yurtdışında çalıştığınız tespit edilirse aylığınız durdurulur. Yurtdışında sadece kısmi süreli yani part-time çalışabilirsiniz.

Merhaba, doğum borçlanması için kuruma müracaat ettim ancak kabul edilmedi. Kurum bana doğumdan sonra çalışmışınız diyor, borçlanma hakkım yok mudur? Ne yapmam gerekli?



Merhaba, doğum borçlanmasının şartlarından biri kadın personelin doğumdan sonra 720 gün kadar çalışmamış ve adına prim bildirilmemiş olması şartı mevcut. Sizin doğum sürenizden sonra adınıza prim ödendiği tespit edilmiştir ve bu nedenle reddedilmiştir. Ne yazık ki kanunen yapılacak bir itirazınız da bulunmuyor. 5510 Sayılı Kanunun 41. Maddesinde bu durum açıkça belirtilmiştir.

''Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan süreleri,''