Ve netleşti! Aman dikkat! Emekli maaşınız kesilebilir! SGK, SSK, Bağkur, emekli, dul yetim milyonları ilgilendiriyor!

Tek tek açıkladı. Emekli, çalışan, engelli, SSK'lı, Bağkur'lu, dul yetim milyonlarca vatandaş merak ediyordu. Yurt dışında çalışan bir şahıs Türkiye'de emekli olabilir fakat yurtdışında çalıştığı belirleme edilirse aylığı kesilir. Doğumdan sonra çalışan bayan doğum borçlanması yapamaz. 4/a emeklisi eşinden dul aylığı alan bayan 4/b emeklisi babasının emekli maaşını alamaz. Emeklilik amacıyla en iyi çözüm nedir? Ne kadar kıdem tazminatı alırım? Ne kadar emekli maaşı alırım?
Merhaba, ben Almanya'da çalışan biriyim. Türkiye'de emeklilik yaşımı ve prim günümü tamamladım, emekli olup aylık alabilir miyim?
Türkiye'de emekli olabilirsiniz ancak yurtdışında çalıştığınız tespit edilirse aylığınız durdurulur. Yurtdışında sadece kısmi süreli yani part-time çalışabilirsiniz.
Merhaba, doğum borçlanması için kuruma müracaat ettim ancak kabul edilmedi. Kurum bana doğumdan sonra çalışmışınız diyor, borçlanma hakkım yok mudur? Ne yapmam gerekli?
Merhaba, doğum borçlanmasının şartlarından biri kadın personelin doğumdan sonra 720 gün kadar çalışmamış ve adına prim bildirilmemiş olması şartı mevcut. Sizin doğum sürenizden sonra adınıza prim ödendiği tespit edilmiştir ve bu nedenle reddedilmiştir. Ne yazık ki kanunen yapılacak bir itirazınız da bulunmuyor. 5510 Sayılı Kanunun 41. Maddesinde bu durum açıkça belirtilmiştir.
''Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan süreleri,''
Selamlar, 01.01.1965 doğumluyum. Sigortalılık başlangıç tarihim 01.01.1994, toplam prim günüm ise 4750. 5 Yıl yurtdışında çalıştım ve 540 gün askerlik yaptım, askerliğim 1985 yılına ait. Ne zaman ve nasıl emekli olabilirim?
Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 54 yaş 5675 prim günü şartlarına tabisiniz. Yaş şartını yerine getirmişsiniz ancak prim gününüz eksik, 405 gün borçlanma ile yaş şartınızı 53'e, prim gün şartınızı ise 5600'e indirebiliyorsunuz. Ancak sizin prim gününüz eksik olduğundan 540 günün hepsini borçlanmalısınız. 540 Günlük askerlik borçlanmasının ardından eksik kalan 310 günü de yurtdışı borçlanması şeklinde borçlanıp öderseniz hemen tahsis talebinde bulunabilirsiniz. Borçlanmaların size 2021 yılı için en düşük maliyeti; askerlik borçlanması 540 gün (Günlük borçlanması tutarı 38,16 TL) 20.606,40 TL, yurtdışı borçlanması ise (günlük borçlanma tutarı 53,66 TL) 16.634,60 TL toplam 37.241,00 TL olacaktır.