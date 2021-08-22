Akıllara çalındı! Bu yolu kimse bilmiyor! Bu şekilde yaparak 4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) ve 4C (Emekli Sandığı) için erken emekli olun!

Kısmi emeklilik hakkı: Vatandaşların sigorta başlangıç tarihi, hizmet vakitı ve prim ödemesi şartlarını yerine getirmesi halinde erken emekli olmalarının önü açılır.

Kısmi emeklilik amacıyla bireylerin sigorta başlangıç tarihlerinin 1999 ve evvelki senelere ait olması gerekir. Bu haktan sadece 8 Eylül 1999 ve evvel SGK'ya sigortalı olarak bildirilenler yararlanabilir.

Kısmi emeklilik hakkından faydalanmak isteyenlerin 15 senelik hizmet vakitı ve 3600 prim günü ödemesi şartlarını tamamlamaları istenir.

Yıpranma hakkı: Çalışma koşulları ağır olan meslekler amacıyla yayılan yıpranma payı ile bireylerin daha erken emekli olması amaçlanmıştır. Özel olarak verdiği yıpranma vakitleri yaş haddinden düşülüyor.

Su altında çalışanlar, güven ve MİT mensubu, itfaiyeci, gazeteci, madenci, demir-çelik gibi mesleklerde çalışanlar amacıyla yıpranma hakkından yararlanmak amacıyla 3600 gün koşulu aranır. Yıpranma hakkından yararlanan şahıslara çalıştıkları her 360 gün amacıyla 60-180 gün arasında farklılık gösteren fiili hizmet vakitı zammı verilir.