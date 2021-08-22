Akıllara çalındı! Bu yolu kimse bilmiyor! Bu şekilde yaparak 4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) ve 4C (Emekli Sandığı) için erken emekli olun!

Normal koşullarda bireylerin emeklilik maaşı alabilmesi amacıyla tespit edilen şartlara ideal olması gerekir. Genellikle çalışma hayatına 1999 devresi ve evvel başlayan vatandaşlar amacıyla emeklilik yaşı daha değişik belirleniyor. Bu vatandaşlar amacıyla ortalama emeklilik yaşı 53 ve 55 olarak açıklanırken bu proses bireyin ilk işe giriş tarihi, doğum tarihi, sigorta prim ödeme süreci gibi çok sayıda etmene bağlı olarak değişiyor. Bu vatandaşlar amacıyla sağlanan en mühim haklardan bir tanesi de 3600 günden emeklilik.
ERKEN EMEKLİLİK İÇİN GEÇERLİ OLAN ETKENLER NELERDİR?
Doğum borçlanması: Sigortalı olarak çalışan bayanlara özel olarak tanınmış doğum borçlanması hakkı ile erken emekliliğin perdeleri açılıyor.
Kadınların doğum borçlanması hakkından yararlanması amacıyla doğumun sigortalı olarak çalışmaya başladıktan sonra gerçekleşmesi gerekir.
Doğumun canlı gerçekleşmesi gerekir.
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Doğumun evvel ve ardındanndaki istirahat vakitleri de dahil olmak üzere her çocuk amacıyla 2 senelik vakit borçlanılabilir. İki doğumun ardışık ve aralarındaki 2 senelik vakitın dolmamış olması halinde, ikinci doğumun 2 senelik prim vakitıne aradaki vakit farkı da dahil edilir.
Kadın sigortalıların en çok 3 çocuk amacıyla toplam 6 senelik borçlanma yapmasına imkân verilir.
Askerlik borçlanması: Sigortalı olarak çalışan erkeklere özel olarak tanınmış askerlik borçlanması ile erken emeklilik planı döneme sokulur.
Erkeklerin askerlik borçlanması hakkından yararlanması amacıyla vatani vazifesini er, erbaş olarak yapması ya da yedek subaylık okulunda eğitim alması gerekir. Yedek subaylık okuluna hazırlık amacıyla geçirilen vakit da askerlik borçlanmasına dahil edilir.
Askerlik borçlanmasıyla sigorta başlangıç tarihi öne çekilebilir.
Askerlik borçlanması amacıyla ödenecek prim vakitı tamamiyle askerlik vakitıyle ilişkilidir. Askerlik vakitınin tamamı ya da bir alanı borçlanılabilir.
Askerlikten muaf olanlar askerlik borçlanması hakkından yararlanamaz.
Yurt dışı borçlanması: Çalışan gurbetçilere özel olarak yayılan vatan dışı borçlanması hakkı ile erken emeklilik müjdesi verildi.
Çalışma hayatının büyük alanını vatan dışında yaşamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının emekli olabilmesi amacıyla bu devresi belgelemeleri gerekir.
Gurbetçilerin adına Türkiye'de SGK'ya rastgele bir prim ödemesinin yapılmamış olması ve bireylerin Türkiye'de bir işletme içeriğinde sigortalı olarak çalışmamaları şarttır.