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Haberler Ekonomi Erken emeklilik için bu formüle dikkat! Son 3.5 yıl 1261 gün ile emekli olma şansı! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı…

Erken emeklilik için bu formüle dikkat! Son 3.5 yıl 1261 gün ile emekli olma şansı! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı…

Milyonlarca çalışan bir gün emekli olacağı günün hayalini kuruyor ve bunu erkene çekmenin yollarını arıyor. Erken emeklilik için SGK'nın bu formülüne dikkat edebilirsiniz. Son 3.5 yıl 1261 gün ile emekli olma şansı konusu gündemde yoğun ilgi görüyor ve detaylara dair bilgiler merakla araştırılanlar arasında yer alıyor. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsini kapsayan erken emeklilikten yararlanma şartları neler? İşte tüm ayrıntılar haberimizde yer alıyor.

22.08.2021 00:00 - Son Güncelleme: 22.08.2021 00:03
Erken emeklilik için bu formüle dikkat! Son 3.5 yıl 1261 gün ile emekli olma şansı! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı…

Erken emekli olmak herkesin hayali ve uzun yıllar çalıştıktan sonra refah bir emeklilik hayatına kavuşmak isteyenler bu konuyla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ediyor. Son 3.5 yıl 1261 gün ile emekli olma şansı gündemde büyük ilgi görüyor ve detaylar araştırma konusu oluyor. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı herkesi ilgilendiriyor ve şartları tamamlayanlar yararlanabiliyor.

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Erken emeklilik için bu formüle dikkat! Son 3.5 yıl 1261 gün ile emekli olma şansı! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı…

TARİHE DİKKAT!

Ancak son 3.5 yıl, yani 1.261 gün ile emeklilik statünüzü kendiniz değiştirebilirsiniz. 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanların hangi kurumdan emekli olacağını, son 3.5 yıldaki çalışmaları belirliyor.

Erken emeklilik için bu formüle dikkat! Son 3.5 yıl 1261 gün ile emekli olma şansı! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı…

Dolayısıyla 10 yıl Bağ-Kur'lu olarak çalışmış olsanız bile emekliliğinize 1.261 gün kala SSK'lı olarak çalışmaya başlarsanız bu kurumdan olarak emekli olabiliyorsunuz.

Erken emeklilik için bu formüle dikkat! Son 3.5 yıl 1261 gün ile emekli olma şansı! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı…

NASIL HESAPLANIYOR?

Böylece Bağ-Kur'a göre daha yüksek maaş alma imkanınız doğuyor. Prim şartı da düşüyor. 7 ve 3.5 yıl kavramları takvim yılını değil, prim ödenen gün sayılarını ifade ediyor.

Erken emeklilik için bu formüle dikkat! Son 3.5 yıl 1261 gün ile emekli olma şansı! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı…

Yani emeklilik kurumu olarak bakılacak son 7 yılın, geriye doğru takvim olarak değil, sigortalı geçen 7 yıl olarak anlaşılması gerekiyor. Eşitlik halinde son kurum belirleyici oluyor.

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