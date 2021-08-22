Erken emeklilik için bu formüle dikkat! Son 3.5 yıl 1261 gün ile emekli olma şansı! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı…
Milyonlarca çalışan bir gün emekli olacağı günün hayalini kuruyor ve bunu erkene çekmenin yollarını arıyor. Erken emeklilik için SGK'nın bu formülüne dikkat edebilirsiniz. Son 3.5 yıl 1261 gün ile emekli olma şansı konusu gündemde yoğun ilgi görüyor ve detaylara dair bilgiler merakla araştırılanlar arasında yer alıyor. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsini kapsayan erken emeklilikten yararlanma şartları neler? İşte tüm ayrıntılar haberimizde yer alıyor.
Erken emekli olmak herkesin hayali ve uzun yıllar çalıştıktan sonra refah bir emeklilik hayatına kavuşmak isteyenler bu konuyla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ediyor. Son 3.5 yıl 1261 gün ile emekli olma şansı gündemde büyük ilgi görüyor ve detaylar araştırma konusu oluyor. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı herkesi ilgilendiriyor ve şartları tamamlayanlar yararlanabiliyor.
TARİHE DİKKAT!
Ancak son 3.5 yıl, yani 1.261 gün ile emeklilik statünüzü kendiniz değiştirebilirsiniz. 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanların hangi kurumdan emekli olacağını, son 3.5 yıldaki çalışmaları belirliyor.
Yani emeklilik kurumu olarak bakılacak son 7 yılın, geriye doğru takvim olarak değil, sigortalı geçen 7 yıl olarak anlaşılması gerekiyor. Eşitlik halinde son kurum belirleyici oluyor.