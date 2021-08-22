Erken emeklilik için bu formüle dikkat! Son 3.5 yıl 1261 gün ile emekli olma şansı! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı…

Erken emekli olmak herkesin hayali ve uzun yıllar çalıştıktan sonra refah bir emeklilik hayatına kavuşmak isteyenler bu konuyla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ediyor. Son 3.5 yıl 1261 gün ile emekli olma şansı gündemde büyük ilgi görüyor ve detaylar araştırma konusu oluyor. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı herkesi ilgilendiriyor ve şartları tamamlayanlar yararlanabiliyor.