EYT yasası son dakika haberleri: EYT çıkarsa emekli olur muyum? Gelişme var mı? EYT nedir, kimleri kapsıyor?

Emeklilikte yaşa takılmak yani EYT ne manaya geliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar müjdeli haber bekliyorlar ama son hal nedir? Emeklilikte yaşa takılanlar kaç şahıs ne istiyorlar gibi EYT'lerle alakalı pek çok bozukluğun cevabını derledik. Geçtiğimiz haftalarda oluşturulan açıklamalar yaş şartına takılanların beklentilerinin tersi tarafında olmuştu. Peki, EYT'de son gidişat ne ve konuyla alakalı gelen son söylemler nelerdi? 8 Eylül 1999 tarihinden önce kadın 20; erkek 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim şartını yerine getirerek emekli olabiliyordu. 8 Eylül 1999 tarihinde 4447 rakamlı İşsizlik Sigortası Yasayı ile emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60'a çıkartıldı.
EYT'DE SON DURUM NEDİR?
Prim gün zamanını doldurmuş ancak yaşı bekleyen milyonlarca EYT'li, Meclisin yeni yasama devresine geçmesi ile eş güdümlü hükümetin hususyla alakalı mühim bir ismim atmasını bekliyor.
Eğer olumlu bir ismim atılırsa kadınlar 20 erkekler de 25 sene sigortalı olarak çalışma şartlarının yanı sıra 5 bin prim gün ödeme şartlarını yerine getirerek emekli olabilecekler. Emeklilikte yaşa takılanlar amacıyla Finlandiya modeli görüşmeler arasında olsa bile bu husus şu sıralar askıda kaldı.
EYT YASASI ÇIKARSA KİMLER FAYDALANABİLECEK?
EYT'lilere yönelik kurulacak bir komisyonda çalışma yapılıp meclis gündemine gelir, Genel Kurul'da yapılacak oylama ile kabul edilir ve Resmi Gazete'de yayımlanıp yasalaşırsa; 8 Eylül 1999 evveli sigorta girişi tespit edilen çalışanlar bu yasadan faydalanabileceklerdir. 4447 Saseneı Kanun ile emeklilik yaşı bayan sigortalılarda 58, erkek sigortalılarda ise 60 olarak belirlenmişti. Bu kanunda belirti edilen tarihlerden evvelceki dönemde çalışma hayatına başlamış sigortalı çalışanların hakları kazanılmış hak olarak kabul edilecek ve sonuçta yeni EYT yasasından faydalanabileceklerdir.