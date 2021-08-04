Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • SGK
    • 04.08.2021 09:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.08.2021 09:07
    ABONE OL

    EYT yasası son dakika haberleri: EYT çıkarsa emekli olur muyum? Gelişme var mı? EYT nedir, kimleri kapsıyor?

    Emeklilikte yaşa takılanlar bir süredir konunun yasalaşmasını bekliyor. Emeklilikte yaşa takılmak Türkiye'de 5 milyonu aşkın bireyi ilgilendiren kritik bir durum. EYT olarak kısaltılan emeklilikte yaşa takılma durumunda olan binlerce şahıs örgütlenerek hükümetten bu durumun çözülmesini istiyorlar. Peki emeklilikte yaşa takılmak ne manaya geliyor? EYT'ler müjdeli bir haber alabilecekler mi? Bu bağlamda EYT ile alakalı üç çözüm tekniği öneriliyor. Üç yöntemden ilkine göre, 1969 ve evvel doğmuş yani 50 yaşını doldurmuş kadınlar ve 1964 ve evvel doğmuş yani 55 yaşını doldurmuş erkekler, 3600 gün pirim ödemişlerse birinci tekniğin yasalaşması durumunda erken emekli olabilecek.

    takvim.com.tr
    EYT yasası son dakika haberleri: EYT çıkarsa emekli olur muyum?

    Emeklilikte yaşa takılmak yani EYT ne manaya geliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar müjdeli haber bekliyorlar ama son hal nedir? Emeklilikte yaşa takılanlar kaç şahıs ne istiyorlar gibi EYT'lerle alakalı pek çok bozukluğun cevabını derledik. Geçtiğimiz haftalarda oluşturulan açıklamalar yaş şartına takılanların beklentilerinin tersi tarafında olmuştu. Peki, EYT'de son gidişat ne ve konuyla alakalı gelen son söylemler nelerdi? 8 Eylül 1999 tarihinden önce kadın 20; erkek 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim şartını yerine getirerek emekli olabiliyordu. 8 Eylül 1999 tarihinde 4447 rakamlı İşsizlik Sigortası Yasayı ile emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60'a çıkartıldı.

    EYT'DE SON DURUM NEDİR?

    Prim gün zamanını doldurmuş ancak yaşı bekleyen milyonlarca EYT'li, Meclisin yeni yasama devresine geçmesi ile eş güdümlü hükümetin hususyla alakalı mühim bir ismim atmasını bekliyor.

    Eğer olumlu bir ismim atılırsa kadınlar 20 erkekler de 25 sene sigortalı olarak çalışma şartlarının yanı sıra 5 bin prim gün ödeme şartlarını yerine getirerek emekli olabilecekler. Emeklilikte yaşa takılanlar amacıyla Finlandiya modeli görüşmeler arasında olsa bile bu husus şu sıralar askıda kaldı.

    EYT YASASI ÇIKARSA KİMLER FAYDALANABİLECEK?

    EYT'lilere yönelik kurulacak bir komisyonda çalışma yapılıp meclis gündemine gelir, Genel Kurul'da yapılacak oylama ile kabul edilir ve Resmi Gazete'de yayımlanıp yasalaşırsa; 8 Eylül 1999 evveli sigorta girişi tespit edilen çalışanlar bu yasadan faydalanabileceklerdir. 4447 Saseneı Kanun ile emeklilik yaşı bayan sigortalılarda 58, erkek sigortalılarda ise 60 olarak belirlenmişti. Bu kanunda belirti edilen tarihlerden evvelceki dönemde çalışma hayatına başlamış sigortalı çalışanların hakları kazanılmış hak olarak kabul edilecek ve sonuçta yeni EYT yasasından faydalanabileceklerdir.

        EYT İÇİN NELER YAPILABİLİR?

        EYT hususu ile alakalı emeklilik formülünün olup olmayacağı ya da ne şekilde yapılacağı şimdilik netleşmiş değil. Bununla alakalı bir mutfak çalışması yapılacak. Fakat burada çözüme katkı sağlayacak birtakım önerilerimiz olacak:

        • Yaş bekleyen prim ödemeden sağlıktan yararlandırılabilir.

        • Yıpranma hakkı olmayan ağır işlerde çalışan işçilere erken emeklilik verilebilir.

        • 9000 prim gününü dolduranlara her 360 gün karşılığı dörtte biri yaştan düşebilir.

        • Emekli olup sosyal emniyet destek primi ödeyenlerde her 360 gün prim ödenmesi emekli aylığına yüzde 1 ek artış getirebilir.

        • Yaşını bekleyenlere Almanya, Finlandiya modellerinde bulunduğu gibi, emekliliklerine 2-4 sene kalması halinde her sene amacıyla yüzde 4-5 gibi bir miktar üzerinden erken emeklilik kesintisi yapılarak emekli edilebilir.

        • Aylık bağlama miktarları 50 yaş ardından çalışmalar amacıyla artırılabilir.

        • 50 yaş üstü çalışanların işe alımlarında vergi ve SGK teşviki getirilerek istihdam artışı sağlanabilir.

        • Çalıştıkça maaş düşmesi önlenebilir, aylık bağlama miktarları artırılabilir.

        KESİNTİLİ ERKEN EMEKLLİK

        EYT'lilere yönelik çözüm olabilecek önerilerden birisi de yurtdışında Finlandiya, Almanya gibi birtakım ülkelerde örneği olan kesintili erken emeklilik modeli. Daha evvelce emekliliğine kaç sene kalmışsa her sene amacıyla yüzde 5 düşük maaşı kabul edenlere ya da emekliliğe yaş koşulından kaç sene kalmışsa hesaplanacak bedelin peşin ödenerek anında emeklilik modeli gündeme gelmişti. Buna göre Finlandiya'da 61 ve Almanya'da 63 yaşını dolduranlar, belli bir kesinti sayısını kabul etmeleri halinde kısmi erken yaşlılık emekliliğne hak kazanabilmektedir. Almanya'da senelik yüzde 3,6 miktarında kesinti yapılmaktadır.

        Kadın Çalışanlar Yaş Haddinden Ne Zaman Emekli Olabilirler?

        3600 günden emekli olmak amacıyla sigorta girişi tarihi koşulını yerine getiren bayan çalışanların 15 senelik sigortalılık zamanı ve tespit edilen prim gününü doldurma tarihleri emeklilik yaşlarını belirler:

        24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında 52 yaşında,
        24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında 54 yaşında,
        24 Mayıs 2008- 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında 56 yaşında,
        24 Mayıs 2011 tarihinden sonra 58 yaşında

        Erkek Çalışanlar Yaş Haddinden Ne Zaman Emekli Olabilirler?

        3600 günden emekli olmak amacıyla sigorta girişi tarihi koşulını yerine getiren erkek çalışanların 15 senelik sigortalılık zamanı ve tespit edilen prim gününü doldurma tarihleri emeklilik yaşlarını belirler:

        24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında 56 yaşında,
        24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında 57 yaşında,
        24 Mayıs 2008- 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında 58 yaşında,
        24 Mayıs 2011- 23 Mayıs 2014 tarihleri arasında 59 yaşında,
        24 Mayıs 2014 tarihinden sonra 60 yaşında

        EYT SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İşte kravatlı caniyi ele veren görüntü
        Haberler SGK EYT yasası son dakika haberleri: EYT çıkarsa emekli olur muyum? Gelişme var mı? EYT nedir, kimleri kapsıyor?