EYT yasası son dakika haberleri: EYT çıkarsa emekli olur muyum? Gelişme var mı? EYT nedir, kimleri kapsıyor?

Emeklilikte yaşa takılmak yani EYT ne manaya geliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar müjdeli haber bekliyorlar ama son hal nedir? Emeklilikte yaşa takılanlar kaç şahıs ne istiyorlar gibi EYT'lerle alakalı pek çok bozukluğun cevabını derledik. Geçtiğimiz haftalarda oluşturulan açıklamalar yaş şartına takılanların beklentilerinin tersi tarafında olmuştu. Peki, EYT'de son gidişat ne ve konuyla alakalı gelen son söylemler nelerdi? 8 Eylül 1999 tarihinden önce kadın 20; erkek 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim şartını yerine getirerek emekli olabiliyordu. 8 Eylül 1999 tarihinde 4447 rakamlı İşsizlik Sigortası Yasayı ile emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60'a çıkartıldı.