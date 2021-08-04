Anında bu ödemeyi yaparak erken emekli olun! Çalışan SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli olmak için büyük müjde geldi!

KİMLER SİGORTALI OLABİLİR?

İsteğe bağlı sigortalı olunduğunda Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlıymışsınız ve mecburi sigortalıymışsınız gibi her ay derli toplu ve kusursuz primleri öderseniz; vakit sonucunda emekli olup, emekli aylığı alabilirsiniz. İsteğe bağlı sigortalılıktan geçmişte çalışıp, ara vermiş, bundan kaynaklı da prim gün adedi eksik olanlar da yararlanabilir. Böylece eksik prim gün adetlerini tamamlayıp emekli olabilir, emekli maaşı alabilir, sıhhat hizmetinden de yararlanabilirler.

İlk kez isteğe bağlı sigortalı olacaklar, SGK'nın, isteğe bağlı sigorta giriş bildirgesini doldurup, ikamet ettikleri ildeki SGK merkezine başvurabiliyor. Başvuru, SGK'nın kaydına girdikten sonra bundan sonra sigortalı oluyorsunuz. Bundan sonra yapılması gereken her ay derli toplu olarak sigorta primlerini ödemek. Geçmişte isteğe bağlı sigortalı olup da bir sebepten kaynaklı primlerini yatırmayanlar ya da sigortalılığını iptal ettirenler; SGK'ya dilekçe ile başvurmaları durumunda sigortalılığı tekrar başlatabilirler.