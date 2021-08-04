Anında bu ödemeyi yaparak erken emekli olun! Çalışan SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli olmak için büyük müjde geldi!

Sigortalı bir işte çalışmayan vatandaşlar isteğe bağlı sigorta primi ödemesiyle emeklilik hakkı elde edebilirler. Peki 2021 senesinde isteğe bağlı sigorta primi ödemesiyle emekli olacak vatandaşlar aylık ne kadar ödeme yapacaklar? Başta ev hanımları olmak üzere sosyal güvenlik sistemine tabi çalışmayanlar aylık 941 lira ödeyerek, isteğe bağlı sigortalı olup emekliliğe hak kazanabilir. Yoğun gerilim ve tempoda uzun yıllardır sürdürdüğünüz çalışma hayatınızda herkeste bulunduğu gibi sizin de natural olarak en büyük iateğiniz rahat ve hayat niteliği yüksek bir emeklilik hayatıdır.
İsteğe bağlı prim tutarı 2021 yılı için en düşük günlük 38,16 TL'dir. Her ay 15 gün üzerinden prim ödemesi gerçekleştiren bir çalışan ödenmeyen 15 günlük süre için isteğe bağlı sigortaya müracaat eder ise 572,40 TL ödeme yaparak prim gününü 30'a 4/a olacak şekilde tamamlatabilir.
KİMLER SİGORTALI OLABİLİR?
İsteğe bağlı sigortalı olunduğunda Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlıymışsınız ve mecburi sigortalıymışsınız gibi her ay derli toplu ve kusursuz primleri öderseniz; vakit sonucunda emekli olup, emekli aylığı alabilirsiniz. İsteğe bağlı sigortalılıktan geçmişte çalışıp, ara vermiş, bundan kaynaklı da prim gün adedi eksik olanlar da yararlanabilir. Böylece eksik prim gün adetlerini tamamlayıp emekli olabilir, emekli maaşı alabilir, sıhhat hizmetinden de yararlanabilirler.
İlk kez isteğe bağlı sigortalı olacaklar, SGK'nın, isteğe bağlı sigorta giriş bildirgesini doldurup, ikamet ettikleri ildeki SGK merkezine başvurabiliyor. Başvuru, SGK'nın kaydına girdikten sonra bundan sonra sigortalı oluyorsunuz. Bundan sonra yapılması gereken her ay derli toplu olarak sigorta primlerini ödemek. Geçmişte isteğe bağlı sigortalı olup da bir sebepten kaynaklı primlerini yatırmayanlar ya da sigortalılığını iptal ettirenler; SGK'ya dilekçe ile başvurmaları durumunda sigortalılığı tekrar başlatabilirler.
İsteğe bağlı sigortalı olmanın bir üstünlüğü da genel sıhhat sigortası kapsamına girilmesi. Sigortalı olunduğunda otomatik genel sıhhat sigortalı da olunuyor ve devletin tanıttığı sıhhat hizmetlerinden yararlanılıyor. Aynı haktan sigortalı olanların bakmakla yükümlü bulunduğu şahıslar de yararlanıyor. Tek bir koşul aranıyor; o da, geçmişte sigorta prim borcu olmaması.
Sigorta başlangıcı 1999'un eylül ayından evveli olanlar 10 senelik sigortalı olmaları ve 3600 gün prim ödemeleri durumunda emekliliğe hak kazanabiliyor. Eylül 1999 ile Nisan 2008 arasında sigortasını başlatanlar 25 senelik sigorta zamanını doldurduktan ve 4500 prim ödeyip, 60 yaşına geldiklerinde emekli olup, emekli maaşı alabilecek. Nisan 2008'den ardından sigortasını başlatanlar ise 63 yaşında ve 5400 gün prim ödedikten sonra emekli olabilecek. İsteğe bağlı sigortalının vefatı durumunda ise geride kalanlara ölüm aylığı bağlanıyor.