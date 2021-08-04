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    • SGK
    • 04.08.2021 10:10
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    • 04.08.2021 10:14
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    Anında bu ödemeyi yaparak erken emekli olun! Çalışan SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli olmak için büyük müjde geldi!

    2021 senesinde isteğe bağlı emeklilik primi ödemesi ile emeklilik hayali kuran vatandaşlar zamlı prim ödeme tutarlarını merak ediyorlar. Bizlerde vatandaşlara bu ödemelere dair detayları araştırdık. İsteğe bağlı sigorta ödemesi ile emekli olmak isteyen kişilerin sağlamaları gereken koşullar bulunuyor. Bu koşulların sağlanmaması halinde ise prim ödemeleri amacıyla süreç başlamıyor. İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan "İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi" ile ikametgahlarının varolduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. İşte 2021 senesi isteğe bağlı sigorta primi ödemesiyle emeklilik işlemleri.

    takvim.com.tr
    Çalışan SGK-SSK ve Bağkur’lu emekli olmak için büyük müjde geldi!

    Sigortalı bir işte çalışmayan vatandaşlar isteğe bağlı sigorta primi ödemesiyle emeklilik hakkı elde edebilirler. Peki 2021 senesinde isteğe bağlı sigorta primi ödemesiyle emekli olacak vatandaşlar aylık ne kadar ödeme yapacaklar? Başta ev hanımları olmak üzere sosyal güvenlik sistemine tabi çalışmayanlar aylık 941 lira ödeyerek, isteğe bağlı sigortalı olup emekliliğe hak kazanabilir. Yoğun gerilim ve tempoda uzun yıllardır sürdürdüğünüz çalışma hayatınızda herkeste bulunduğu gibi sizin de natural olarak en büyük iateğiniz rahat ve hayat niteliği yüksek bir emeklilik hayatıdır.

    İsteğe bağlı prim tutarı 2021 yılı için en düşük günlük 38,16 TL'dir. Her ay 15 gün üzerinden prim ödemesi gerçekleştiren bir çalışan ödenmeyen 15 günlük süre için isteğe bağlı sigortaya müracaat eder ise 572,40 TL ödeme yaparak prim gününü 30'a 4/a olacak şekilde tamamlatabilir.

    KİMLER SİGORTALI OLABİLİR?

    İsteğe bağlı sigortalı olunduğunda Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlıymışsınız ve mecburi sigortalıymışsınız gibi her ay derli toplu ve kusursuz primleri öderseniz; vakit sonucunda emekli olup, emekli aylığı alabilirsiniz. İsteğe bağlı sigortalılıktan geçmişte çalışıp, ara vermiş, bundan kaynaklı da prim gün adedi eksik olanlar da yararlanabilir. Böylece eksik prim gün adetlerini tamamlayıp emekli olabilir, emekli maaşı alabilir, sıhhat hizmetinden de yararlanabilirler.

    İlk kez isteğe bağlı sigortalı olacaklar, SGK'nın, isteğe bağlı sigorta giriş bildirgesini doldurup, ikamet ettikleri ildeki SGK merkezine başvurabiliyor. Başvuru, SGK'nın kaydına girdikten sonra bundan sonra sigortalı oluyorsunuz. Bundan sonra yapılması gereken her ay derli toplu olarak sigorta primlerini ödemek. Geçmişte isteğe bağlı sigortalı olup da bir sebepten kaynaklı primlerini yatırmayanlar ya da sigortalılığını iptal ettirenler; SGK'ya dilekçe ile başvurmaları durumunda sigortalılığı tekrar başlatabilirler.

    İsteğe bağlı sigortalı olmanın bir üstünlüğü da genel sıhhat sigortası kapsamına girilmesi. Sigortalı olunduğunda otomatik genel sıhhat sigortalı da olunuyor ve devletin tanıttığı sıhhat hizmetlerinden yararlanılıyor. Aynı haktan sigortalı olanların bakmakla yükümlü bulunduğu şahıslar de yararlanıyor. Tek bir koşul aranıyor; o da, geçmişte sigorta prim borcu olmaması.

    Sigorta başlangıcı 1999'un eylül ayından evveli olanlar 10 senelik sigortalı olmaları ve 3600 gün prim ödemeleri durumunda emekliliğe hak kazanabiliyor. Eylül 1999 ile Nisan 2008 arasında sigortasını başlatanlar 25 senelik sigorta zamanını doldurduktan ve 4500 prim ödeyip, 60 yaşına geldiklerinde emekli olup, emekli maaşı alabilecek. Nisan 2008'den ardından sigortasını başlatanlar ise 63 yaşında ve 5400 gün prim ödedikten sonra emekli olabilecek. İsteğe bağlı sigortalının vefatı durumunda ise geride kalanlara ölüm aylığı bağlanıyor.

        EVDE KÜÇÜK İŞ YAPANLARA ÖZEL SİGORTA

        İsteğe bağlı sigortalılığın beraberinde bir de ev hanımlarına özel ve emeklilik olanağı yayınlayan ev hanımı sigortası var. Bu imkandan da evde ufak iş yapan ev hanımları yararlanabiliyor. Ancak, evde yapılacak işler planlama ile sınırlandırılmış.

        Havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, örgü, dantel, nakış işleri, turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, tığ örgü işleri, tarhana, erişte, mantı gibi ürünlerin üretilmesi gerekiyor. Bunların da yalnızca kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak tespit edilen yerlerde satılması gerekiyor. Bu koşulları gerçekleştiren ev hanımları vergide esnaf muaflığından yararlanıp; ev hanımı sigortası ile sigortalanabiliyor.

        Bu işlerle uğraşan ev hanımları vergi dairesinden gelir vergisi mükellefi olunmadığına dair belge alacak, ardından SGK'ya isteğe bağlı sigortalı olmak içersinde başvuracak.

        İSTEĞE BAĞLI SİGORTA NEDİR?

        İsteğe bağlı sigorta, kişinin kendisini uzun vadeli olacak şekilde güvenceye almasıdır. İsteğe bağlı sigortalılık 5510 sayılı kanunun 50. maddesinde de, bireylerin isteğe bağlı olarak prim ödemek amacıyla uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sıhhat sigortasına tâbi olmalarını gerçekleştiren sigorta şeklinde tanımlanmıştır.

        İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLMAK İÇİN NEREYE VE NASIL BAŞVURULUR?

        İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan "İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi" ile ikametgahlarının varbulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerekmektedir.

        Tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen sigortalıların ise talep dilekçesi ile müracaatları yeterli olacaktır.

        5434 sayılı Kanunun mülga 12'nci maddesi uyarınca isteğe bağlı iştirakçilik başvuruları, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA adresine yapılacaktır.

        İSTEĞE BAĞLI SİGORTA KOLLARI

        Kanuna göre ve yürürlükteki mevzuata göre isteğe bağlı sigorta ödeme yapılabilen sigorta kolları şunlardır;

        – İsteğe bağlı bağkur (4b),

        – İsteğe bağlı ek 5 tarım ssk ,

        – Ev hanımları amacıyla isteğe bağlı bağkur (4b)

        – Emekli sandığı isteğe bağlı ödeme sigortası.

        İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ

        * Türk vatandaşı olmak.

        * 18 yaşından büyük olmak.

        * Yaşlılık, malulluk aylığı almıyor olmak.

        * Tam vakitli sigorta gerektiren bir işte çalışmıyor olmak.

            İSTEĞE BAĞLI SİGORTA KAÇ YIL ÖDENİR?

            - Ek 5 tarım sigorta primi ödemesi yapıyorsanız SSK kapsamında emekli olursunuz. Eğer yeni başlayacaksanız yaş haddinden emeklilik amacıyla 5400, normal emeklilik amacıyla ise 7200 prim gününü tamamlamanız gerekir.

            - İsteğe bağlı 4B Bağkur ve ev hanımları amacıyla isteğe bağlı 4B Bağkur kapsamında yaş haddinden emekli olabilmek amacıyla ise 5400, normal emeklilik amacıyla 9000 prim gününü tamamlamanız gerekir.
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            Haberler SGK Anında bu ödemeyi yaparak erken emekli olun! Çalışan SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli olmak için büyük müjde geldi!