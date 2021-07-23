SSK SGK ve Bağkur'lu 1999 öncesi girişi olanlar 15 yılda emekli oluyor! Emeklilikte sevindiren gelişme yaşandı!

Prim borcu bulunan BAĞ-KUR'lu esnaf aslında bir anlamda sarmalın içine giriyor. Borcu olmayan yılda en az bin 535 lira indirimden yararlanırken, diğerlerinin borcu, yüksek tutar üzerinden birikmeye devam ediyor. Dolayısıyla, son kanun çerçevesinde borçlarını yapılandırmış olanların mümkün olduğunca yapılandırmayı bozmamaları gerekiyor.

Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim Öğren

Ne zaman emekli olabileceğinizi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e-Devlet Kapısı üzerinde hizmete sunduğu "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" ekranından kolayca öğrenebilirsiniz.

Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim ekranına ulaşarak, ne zaman emekli olabilirim öğrenmek için yapmanız gerekenlerse;

• E-Devlet Kapısı sayfasına girin (turkiye.gov.tr.).

• E-Devlet sistemine giriş yapın (e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı ve internet bankacılığı).

• Sistemde e-hizmetler sayfasına girin.

• E-hizmetler sayfasında Sosyal Güvenlik Kurumu listesine ulaşın.