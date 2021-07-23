SSK SGK ve Bağkur'lu 1999 öncesi girişi olanlar 15 yılda emekli oluyor! Emeklilikte sevindiren gelişme yaşandı!

Emekliliğin şartları ve kapsamı vatandaşlar doğrultusundan sık sık araştırılır. Vatandaşların sigortalarının başladığı tarih emekli olma zamanını direk etkiler. 1999 tarihi ve evvel sigortalandırılanlar erken emeklilik formülü ile maaşlarına daha kısa sürede kavuşabilecekler. 1999 ve evvel sigortası başlayanlar erken emeklilik dışında da avantajlara sahip. Yeni düzenlemeyle emeklilikte 1 gün, 1 sene farkediyor. Bu nedenle, emeklilik yaşı ve prim gün adedi hesaplanabilmesi için, sigortalı çalışmaya başlanılan tarih ve meşru farklılıkların yapıldığı andaki sigortalılık zamanı önemli. 1999 tarihi ve evvel sigortalandırılanlar erken emeklilik formülü ile maaşlarına daha kısa sürede kavuşabilecekler.
1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SİGORTA BAŞLANGICI OLANLARIN EMEKLİLİK MAAŞLARI NE KADARDIR?
8 Eylül 1999 ve öncesindeki tarihlerde ilk kez sigortalı olan vatandaşların emekli maaşları, 2000 yılı ve sonrasındaki sigortalı olanların emeklilik ücretlerine göre daha yüksektir. Belirlenen tarihler arasında sigorta başlangıcı olan kişiler, emekliliği hak etmesi durumunda en az 1600 TL maaş alırlar.
1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SİGORTA BAŞLANGICI OLANLARIN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?
Erken emeklilik hakkından yararlanmak için vatandaşların ilk adımda 8 Eylül 1999 ve öncesindeki tarihlerde sigorta başlangıcı olması şarttır.
Kişilerin SSK (4A), BAĞ-KUR (4B) ve Emekli Sandığı (4C) sigortalılık kollarına mensup olarak SGK'ya bildirilmesi gerekir.
1999 yılı öncesinde ilk kez sigortalı olan kişilerin emeklilik için 15 yıllık hizmet süresini doldurması ve 3600 prim günü ödemesini yapması beklenir. 15 yıllık hizmet süresinin tamamlanma şartının yerine getirilmesi ile emeklilik için kapılar aralanır. Sigortalının adına SGK'da herhangi bir prim borcunun olmaması da önemli bir detaydır.