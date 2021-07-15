SGK hizmet dökümü belgesi nasıl sorgulanır? T.C. kimlik no ile şifresiz SSK sorgulama işlemi nasıl yapılır?

SSK Hizmet Dökümü Sorgulaması Nasıl Yapılır?

e-Devlet kapısı aracılığıyla yapılabilen SGK hizmet dökümü sorgulama işlemi, 7 gün 24 saat kesintisiz olarak yapılabilir. e-Devlet kapısı, tüm internet servisleri için olduğu gibi SGK hizmet dökümü sorgulama ve belge alma işleminizde de e-Devlet kimlik doğrulama yapmanız gerekiyor. e-Devlet kapısı üzerinden SGK hizmet dökümü belgesini alabilmek için;

• Akıllı cihazlarınızdan yazının devamında verdiğimiz linke tıklayarak "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz.

• Çıkan ekranda, e-Devlet sorgulamasını yapabilmek için ilk adımda kimlik doğrulama adımlarını geçmeniz gerekir.

• E-Devlet Kapısı kimlik doğrulama sayfasında T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi kısımlarını doldurun. Dilerseniz mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı ve internet bankacılığı şeklindeki diğer giriş yöntemlerini de kullanabilirsiniz. Aynı zamanda e-Devlet şifrenizi bilmiyorsanız; en yakın PTT şubesine giderek şahsınıza özel tahsis edilen şifrenizi alabilirsiniz.