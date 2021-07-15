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    • SGK
    • 16.07.2021 08:28
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    • 16.07.2021 08:28
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    SGK hizmet dökümü belgesi nasıl sorgulanır? T.C. kimlik no ile şifresiz SSK sorgulama işlemi nasıl yapılır?

    T.C. kimlik no ile şifresiz SSK sorgulama işlemleri nasıl yapılır? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılıyor. Bilindiği üzere, vatandaşlar artık Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müdürlüklerine giderek sigortalarıyla ilgili tüm bilgileri online işlemlerden edinebiliyor. Peki, SGK hizmet dökümü belgesi nasıl sorgulanır? İşte konuya ilişkin tüm bilgiler! Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet dökümü belgesinde; temel sigorta belgeleri, ilk defa sigortalı olarak bir işe giriş ve çıkış tarihi, sigortalı olarak çalışılan süre, sigorta dönemindeki hizmetler, aylara göre prim durumu ve şirket bilgileri yer alır.

    takvim.com.tr
    T.C. kimlik no ile şifresiz SSK sorgulama işlemi nasıl yapılır?

    T.C. kimlik no ile şifresiz SSK sorgulama işlemleri nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Çalışan kişiler veya emekliler sigortalarını sorgulamak veya hizmet dökümünü görüntülemek için Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlükleri'ne gitmeye gerek kalmadan online işlemlerden öğrenmek istiyor. Bu bağlamda, teknolojinin gelişmesiyle birlikte e-Devlet kapısı üzerinden kolayca sorgulanabiliyor. Peki, SGK hizmet dökümü belgesi nasıl sorgulanır? SGK çalışan, emeklilik ve hizmet dökümü sorgulama işlemlerine dair merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor!

    T.C. KİMLİK NO İLE ŞİFRESİZ SSK SORGULAMA İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet dökümü belgesinde; temel sigorta belgeleri, ilk defa sigortalı olarak bir işe giriş ve çıkış tarihi, sigortalı olarak çalışılan süre, sigorta dönemindeki hizmetler, aylara göre prim durumu ve şirket bilgileri yer alır. Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) çatısı altında toplanan 4A, 4B, 4C sigorta kollarına ilişkin tüm kayıt ve sigortalılık bilgilerini SGK hizmet dökümü belgesinden öğrenebilirsiniz. SGK hizmet dökümü sorgulamanızı e-Devlet kapısı portalından kolay ve hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

    SSK Hizmet Dökümü Sorgulaması Nasıl Yapılır?

    e-Devlet kapısı aracılığıyla yapılabilen SGK hizmet dökümü sorgulama işlemi, 7 gün 24 saat kesintisiz olarak yapılabilir. e-Devlet kapısı, tüm internet servisleri için olduğu gibi SGK hizmet dökümü sorgulama ve belge alma işleminizde de e-Devlet kimlik doğrulama yapmanız gerekiyor. e-Devlet kapısı üzerinden SGK hizmet dökümü belgesini alabilmek için;

    • Akıllı cihazlarınızdan yazının devamında verdiğimiz linke tıklayarak "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz.

    • Çıkan ekranda, e-Devlet sorgulamasını yapabilmek için ilk adımda kimlik doğrulama adımlarını geçmeniz gerekir.

    • E-Devlet Kapısı kimlik doğrulama sayfasında T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi kısımlarını doldurun. Dilerseniz mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı ve internet bankacılığı şeklindeki diğer giriş yöntemlerini de kullanabilirsiniz. Aynı zamanda e-Devlet şifrenizi bilmiyorsanız; en yakın PTT şubesine giderek şahsınıza özel tahsis edilen şifrenizi alabilirsiniz.

        E-DEVLET SSK HİZMET DÖKÜMÜ BELGESİ NASIL ALINIR?

        e-Devlet kapısı üzerinden SGK hizmet dökümü belgesi almak için ise "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" servisini kullanabilirsiniz. Bunun için;

        • SGK Tescil ve Hizmet Dökümü servisindeki "Barkodlu Belge Oluştur" seçeneğine tıklayın.

        • Oluşturulan barkodlu belgeyi kullanabilmek için öncelikle "Dosyayı İndir" seçeneğine tıklayarak, bilgisayarınıza indirin. Bilgisayarınızın yazıcı bağlantısı veya taşıyıcı bellek aracılığı ile SGK hizmet dökümü belgenizi kullanabilirsiniz.

        • Dilerseniz sayfadaki "E-Posta Gönder" seçeneğine tıklayarak, SGK hizmet dökümü belgesini vereceğiniz kişi ya da kurum e-posta adresine doğrudan gönderimini gerçekleştirebilirsiniz.

        SSK HİZMET DÖKÜMÜ NE İÇİN KULLANILABİLİR?

        SGK hizmet dökümü belgesi ve belgenin sunduğu bilgiler;

        • Sosyal Güvenlik Kurumunun vatandaşlar için hazırlamış olduğu SGK borç sorgulama, ne zaman emekli olurum, emekli maaşı sorgulama ve emekli maaşı hesaplama gibi uygulamalarda• Kıdem hesaplamada• İkramiye hesaplamada

        • Vize alma sürecinde

        • Başta mahkemeler olmak üzere birçok resmi kurumda kullanılabilir.
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