Anında emekli olun! 3600, 4500, 5400 günden SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilik şartları açıklaması! Aylık maaş tutarı ne kadar?
3600 günden emeklilik maaşı ne kadar SSK kapsamında çalışanların ile ilgili en çok inceleme yaptığı konuların başında gelmektedir. 4A SSK kapsamında erken emeklilik yollarından birisi de 3600 gün ile emekliliktir. Bu kapsamdan yalnızca sigorta kapsamında olanlar emekli olabilir. Tabi bunun da belli şartları vardır. Bu haberimizde 3600 emeklilik şartları ve 3600'den emekli olan bir kişi ne kadar maaş alır konusu ile ilgili ayrıntıları bulabilir ilaveten 3600 günle emeklilik hesaplama tablosundan emeklilik hesaplaması yapabilirsiniz. 4A SSK kapsamında 3600 günden emeklilik hakkı elde edebilmeniz amacıyla ilk defa sigortaya, Bağkura ya da başka sigortalara giriş tarihinizin 08.09.1999 tarihinden evvelce olması gerekmektedir. Bu 3600 gün ile emeklilik amacıyla olmazsa olmaz şartlardan birisidir.
Emekli olmak amacıyla aranan koşullar prim gün rakamını ve yaş haddini doldurmak. Emekli olmak isteyenler amacıyla yayılan imkanların bazıları ise düşük prim gün ile emeklilik. 3600 gün, 4500 gün ve 5400 gün prim ödemesiyle sağlanan bu emeklilik amacıyla ise özel koşullar bulunuyor. İşe giriş tarihinden tamamlanması gereken SGK primlerine kadar yerine getirilmesi gereken bütün koşullar. Emeklilik amacıyla gün sayanlara sağlanan özel haklar. Sosyal Güvenlik Kurumu SGK mevzuatına göre emekli olmak isteyen vatandaşların tamamı; SGP prim ödeme, sigortalılık gün sayısı ve belli bir yaşa gelmiş olma şartını sağlamak zorundalar. Bu noktada bu üç koşulun sağlandığı özel durumlar ve erken emeklilik detaylarını veriyoruz.
SSK'dan 5400 gün ile emeklilik şartları:
İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrası işe girmiş yani sigortalı olmuş veya olacak erkeklerden 4A bendi yani SSK kapsamında sigortalı sayılanlar için kısmı emeklilik şartı 5400 gün olarak uygulanır.
Emeklilik yaşlarının tespiti 5400 günü tamamladıkları/tamamlayacakları zamana göre belli olur. Buna göre; 5400 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 63 yaşında emekli olur.
Diğerleri ise:
– 01.01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan erkekler 64 yaş
– 01.01.2038 gününden sonra 5400 günü tamamlayan erkekler için 65 yaş olarak uygulanır.
Ancak yaş hadlerinin uygulanması 5400 prim gün sayısı şartını doldurduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır.
4500 GÜNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI
Tüm vatandaşlar çalışmalarının karşılığı olan emekliliğin hayalini kurar. Emeklilik için gerekli şartlar, sigortalılık süresi, yaş haddi ve prim ödemesidir. Bu şartlar tamamlandığı takdirde emekli olan vatandaşlar bazı durumlarda çalışma süreleri boyunca yeterli prim gününü dolduramayabiliyor. Bu vatandaşlar için ise bazı imkânlar bulunmaktadır. Çalışma süresini ve yaşını doldurmuş vatandaşlar için 4500 günle emeklilik formülü ortaya çıkar.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yaş haddinden emekli olabilmeyi sağlamaktadır. Sigorta girişi 08.09.1999 tarihinden sonra olan vatandaşlar 4A (SSK) kapsamında emekli olabilir, bunun için 4500 günü tamamlaması yeterli olacaktır.
Buna göre;
– Sigorta girişi 08.09.1999 tarihinde olan ve 30.04.2008 tarihine kadar çalışan kadın işçiler 4500 günü tamamladıktan sonra 58 yaşında ve 25 senelik sigortalılık süresinde emekli olabilir.
– Sigorta girişi 08.09.1999 tarihi ve 30.04.2008 tarihine kadar çalışan erkeklerin 4500 günden emekli olabilmesi için 60 yaşını doldurması ve 25 senelik sigortalılık süresi olması gerekmektedir.