Emeklilik için 10 ve 15 yıl yeterli! Eğer bu tarihten önce SGK-SSK ve Bağkur girişiniz varsa... Yaşın hiç ama hiç önemi yok!

2008 YILI EKİM AYI BAŞINDAN SONRA MEMUR OLANLARIN EMEKLİLİĞİ

İlk defa 2008 yılı ekim ayı başından sonra memur ve kamu görevlisi olarak çalışmaya başlayanlar Emekli Sandığı Kanununda yer alan haklardan yararlanamaz. Bunlar hakkında SGK'nın 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre emeklilik şartları belirlenmektedir. Maalesef bu grupta yer alan memurlar daha geç emekli olmaktadır. Öyle ki 25 yıllık sigortalılık süresinin dolduğu tarihe kadar aşağıda tablodan da görüleceği üzere emeklilik yaşı 65 yaşına kadar uzayabilmektedir.

Hemen belirtelim 25 yıllık (9000 gün) sigortalılık süresi hem kadın hem erkek memurlar için geçerlidir. Buna göre 2036 yılına kadar kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 9000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla;