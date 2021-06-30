Emeklilik için 10 ve 15 yıl yeterli! Eğer bu tarihten önce SGK-SSK ve Bağkur girişiniz varsa... Yaşın hiç ama hiç önemi yok!

İlk kere sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 tarihinden evvel başlayanlar, sıradan emeklilik için prim günleri eksiksiz ise 15 sene sigortalılık ve 3600 prim günü şartını yerine getirmeleri gidişatında yaş haddinden emekli olabilirler. Bu bireyler 3600 günün tamamını çalışarak doldurmak zorunda da değiller. Askerlik veya doğum borçlanmasıyla da eksik prim günlerini tamamlayabilirler. Öte yandan 10 yıl üzerinden 3600 prim ödemesi yapıldıktan sonra emeklilğe hak kazanabilirsiniz. Tabi yönetmeliklere göre bazı şartlara da uygun olmanız gerekir. Bu şartlardan en önemlisi sigortanızın başladığı gündür. 2018 yılı içinde 3600 prim gününü doldurduysanız 1999 yılı Eylül ayı öncesinden sigortanızın başlamış olması gerekir.
2008 YILI EKİM AYI BAŞINDAN SONRA MEMUR OLANLARIN EMEKLİLİĞİ
İlk defa 2008 yılı ekim ayı başından sonra memur ve kamu görevlisi olarak çalışmaya başlayanlar Emekli Sandığı Kanununda yer alan haklardan yararlanamaz. Bunlar hakkında SGK'nın 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre emeklilik şartları belirlenmektedir. Maalesef bu grupta yer alan memurlar daha geç emekli olmaktadır. Öyle ki 25 yıllık sigortalılık süresinin dolduğu tarihe kadar aşağıda tablodan da görüleceği üzere emeklilik yaşı 65 yaşına kadar uzayabilmektedir.
Hemen belirtelim 25 yıllık (9000 gün) sigortalılık süresi hem kadın hem erkek memurlar için geçerlidir. Buna göre 2036 yılına kadar kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 9000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla;
2036 yılından sonra 9000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeme gün sayısı koşulunun yerine getirilmesi hâlinde ise, gün şartının yerine getirildiği tarih aralığındaki yaş hadleri esas alınarak, emeklilik (yaşlılık) maaşına hak kazanılmaktadır.
Görüldüğü üzere 2048 yılından itibaren emeklilik aylığına hak kazanma yaşı kadın ve erkek için 65 olacaktır. Diğer yandan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanmasında bazı istisnalar da getirilmiştir. Şöyle ki; Kadın için 58, erkek için 60 yaş ile 2036 yılından sonrası için getirilen kademeli yaş hadlerine 65 yaşını geçememek üzere 3 yıl eklenmesi durumunda, 5400 prim ödeme gün sayısı üzerinden de emeklilik (yaşlılık) maaşı bağlanması mümkün bulunmaktadır.