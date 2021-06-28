Milyonlarca emekli Temmuz ayına 2 gün kalmasıyla birlikte maaş zammına ve ikinci ikramiye ödeme tarihine odaklandı. Yaşanan son gelişmelerin ardından ikramiyelerin ne zaman yatırılacağı akıllardaki yerini koruyor. Peki, Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Tarih netleşiyor! Emekli ikramiyesine zam yapılacak mı? İşte merak edilenler...
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?
2021 yılında Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihlerine denk geliyor. Büyük ihtimalle ikramiye 12-19 Temmuz tarihleri arasında yatırılacak.
İşte ikramiye ve zamma dair son gelişmeler;
Emekliler, Temmuz ayında hem zam oranını öğrenecek hem de yeni maaşlarını cebine koyacak. Tam tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak.
TEMMUZ'DA EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILACAK?
Emekliler Temmuz'da hem zam hem bayram ikramiyesi almaya hazırlanıyor. 5 Temmuz'da belli olacak zam oranı merakla beklenirken, ipuçları da geliyor.