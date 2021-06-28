Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • SGK
    • 28.06.2021 10:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.06.2021 10:26
    ABONE OL

    Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Tarih netleşiyor! Emekli ikramiyesine zam yapılacak mı?

    Mayıs ayında 2021 yılının ilk zamlı bayram ikramiyesini ceplerine koyan emekliler şimdi hem zam gününü hem de ikinci ikramiyelerin yatırılacağı tarihi merakla araştırıyor. Temmuz ayına artık günler kala emekliler resmi makamlardan bir açıklama yapılıp yapılmadığına odaklandı. Peki, Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Tarih netleşiyor! Emekli ikramiyesine zam yapılacak mı? İşte bilinmesi gerekenler...

    Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

    Milyonlarca emekli Temmuz ayına 2 gün kalmasıyla birlikte maaş zammına ve ikinci ikramiye ödeme tarihine odaklandı. Yaşanan son gelişmelerin ardından ikramiyelerin ne zaman yatırılacağı akıllardaki yerini koruyor. Peki, Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Tarih netleşiyor! Emekli ikramiyesine zam yapılacak mı? İşte merak edilenler...

    KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

    2021 yılında Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihlerine denk geliyor. Büyük ihtimalle ikramiye 12-19 Temmuz tarihleri arasında yatırılacak.

    İşte ikramiye ve zamma dair son gelişmeler;

    Emekliler, Temmuz ayında hem zam oranını öğrenecek hem de yeni maaşlarını cebine koyacak. Tam tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak.

    TEMMUZ'DA EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

    Emekliler Temmuz'da hem zam hem bayram ikramiyesi almaya hazırlanıyor. 5 Temmuz'da belli olacak zam oranı merakla beklenirken, ipuçları da geliyor.

        Merkez Bankası'nın yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Haziran enflasyonuyüzde 1.21 olarak tahmin edildi. Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.67 olacak.

        2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük maaş ise 2 bin 419 lira 77 kuruştan 2 bin 605 lira 37 kuruşa ulaşacak.

        KİMLER ALACAK?

        SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek.

        Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

            NE KADAR ÖDENECEK?

            Emekliler 1.100 lira alacak. Ölüm aylığı alanlara ölüm aylığı oranında, sürekli iş göremezlik ödeneği verilenlere de iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak.

            2 AYLIK ALANLAR NE YAPACAK?

            İki dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek.

            KESİNTİ YAPILABİLİYOR MU?

            İkramiye ödemesinden kesinti yapılamıyor ve bu ödemeler haczedilemiyor.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Türksat 5A hizmete başlıyor
            Haberler SGK Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Tarih netleşiyor! Emekli ikramiyesine zam yapılacak mı?