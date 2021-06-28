Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Tarih netleşiyor! Emekli ikramiyesine zam yapılacak mı?

Merkez Bankası'nın yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Haziran enflasyonuyüzde 1.21 olarak tahmin edildi. Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.67 olacak.