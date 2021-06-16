1999 öncesinde sigortalı olanlar erken emekli mi oluyor? 1999 yılı öncesi işe girişlilere emeklilik müjdesi! Maaşları kaç TL?

SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliler için güzel haberler geliyor. 1999 ve tarihinden evvel sigorta girişi olanlara erken emeklilik mevzusunda müjdeli haber geldi. Emekli olmayı bekleyen milyonlarca kişi, erken emeklilik koşullarını şimdiden araştırmaya başladı. Tanımlanan erken emeklilik koşullara uygun olan vatandaşlar ücretlerine anında kavuşabilirler. 3600 gün prim ödeyerek erken emekli olabilmek için mutlaka 9 Eylül 1999 öncesi sigorta girişli olmak gerekiyor. Aksi takdirde diğer kriterler göz önüne alınmıyor. Erken emeklilik için belirlenen tarihten önce sigortalı olduğunuzu öğrendikten sonra diğer bir şart olan 15 yıllık sigortalılık süresi kontrol ediliyor.
1999 Yılından Önce Sigortalı Olanlar İçin Avantajlar
1999 yılı öncesi sigortalı olanların avantajları arasında erken emeklilikten yararlanma koşulu yer alır. 1999 yılından önce sigortalı olanlar için avantajlar, şu şekilde sıralanmaktadır:
Erken emeklilik koşullarından faydalanırlar.
Çalışmayı hiç bırakmadılarsa, 3600 günlük prim ödemesi süresini tamamlamış sayılırlar.
Bu prim süresini tamamlayanlar, erken emekli olurlar.
Bu avantajlar sayesinde aldıkları maaş miktarı oranı da 1999 yılı sonrası sigortalı olan kişilere oranla daha fazladır. 1999 yılı öncesi sigortalı olanların erken emeklilikten yararlanması için şartlar, dahil olunacak sigorta çeşitleri hakkında bilgileri, alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.
1999 Yılından Önce Sigortalı Olanlar İçin Erken Emeklilik
1999 yılından önce sigortası olanların erken emekliliği, 3600 günlük prim ödemesinin tamamlanması ile gerçekleşir. Bu tarih öncesi sigortası başlamış ve 3600 günlük primi ödenmiş olan kişiler, emeklilik yaşı kriterine takılmazlar. 1999 yılından önce sigortalı olanlar için erken emeklilik hakkında detaylar, şu şekilde sıralanmaktadır:
1999 yılı öncesi sigortası başlamış ve 3600 günlük pirimi ödenmiş kişiler emekli olurlar.
Emeklilik maaşı oranları, 2000 yılında sigortası başlayan çalışanlara oranla daha yüksektir.
1999 yılında sigortası başlayan, 3600 günlük pirim ödemesi eksik olan kişiler, erken emekli olamamaktadır. Eksik pirim ödemesinin tamamlanası ile erken emeklilik sağlanabilir.
Bu detaylar ile 1999 yılı öncesi sigortası başlayanların, erken emeklilik koşullarından yararlanası sağlanır. 1999 yılı öncesi sigortalı olanların, emeklilik için dahil olmaları gereken sigorta guruplarını ve emeklilik şartlarını alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.