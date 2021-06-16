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    • SGK
    • 17.06.2021 08:35
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    • 17.06.2021 08:38
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    1999 öncesinde sigortalı olanlar erken emekli mi oluyor? 1999 yılı öncesi işe girişlilere emeklilik müjdesi! Maaşları kaç TL?

    Milyonlarca insanın hayalini süsleyen emeklilik için kişilere birbirinden değişik prosedürler sunulmuştur. İşte başladıkları günden itibaren her vatandaş kesinlikle bir defa dahi olsa ne zaman emekli olacağını hesaplamıştır. Erken emeklilik koşullarını yerine getiren vatandaşlar ise, hesapladıklarından daha evvel bir tarihte emeklilik ücretlerine kavuşabilecekler. , Emekli Sandığı ve olarak belirlenmiştir. Bu sigorta guruplarına dahil olan kişiler, erken emeklilikten faydalanırlar. 1999 yılından önce sigortalı olanların, 3600 günlük prim ödemesini tamamlamaları ile emekli oldukları, sigorta gruplarını haberimizde sıraladık. Bu sigorta guruplarına dahil olup, prim gün sayısına tamamlayanlar, emeklilik koşullarından faydalanırlar.

    takvim.com.tr
    1999 öncesinde sigortalı olanlar erken emekli mi oluyor? Maaşları yüksek mi?

    SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliler için güzel haberler geliyor. 1999 ve tarihinden evvel sigorta girişi olanlara erken emeklilik mevzusunda müjdeli haber geldi. Emekli olmayı bekleyen milyonlarca kişi, erken emeklilik koşullarını şimdiden araştırmaya başladı. Tanımlanan erken emeklilik koşullara uygun olan vatandaşlar ücretlerine anında kavuşabilirler. 3600 gün prim ödeyerek erken emekli olabilmek için mutlaka 9 Eylül 1999 öncesi sigorta girişli olmak gerekiyor. Aksi takdirde diğer kriterler göz önüne alınmıyor. Erken emeklilik için belirlenen tarihten önce sigortalı olduğunuzu öğrendikten sonra diğer bir şart olan 15 yıllık sigortalılık süresi kontrol ediliyor.

    1999 Yılından Önce Sigortalı Olanlar İçin Avantajlar

    1999 yılı öncesi sigortalı olanların avantajları arasında erken emeklilikten yararlanma koşulu yer alır. 1999 yılından önce sigortalı olanlar için avantajlar, şu şekilde sıralanmaktadır:

    Erken emeklilik koşullarından faydalanırlar.

    Çalışmayı hiç bırakmadılarsa, 3600 günlük prim ödemesi süresini tamamlamış sayılırlar.

    Bu prim süresini tamamlayanlar, erken emekli olurlar.

    Bu avantajlar sayesinde aldıkları maaş miktarı oranı da 1999 yılı sonrası sigortalı olan kişilere oranla daha fazladır. 1999 yılı öncesi sigortalı olanların erken emeklilikten yararlanması için şartlar, dahil olunacak sigorta çeşitleri hakkında bilgileri, alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.

    1999 Yılından Önce Sigortalı Olanlar İçin Erken Emeklilik

    1999 yılından önce sigortası olanların erken emekliliği, 3600 günlük prim ödemesinin tamamlanması ile gerçekleşir. Bu tarih öncesi sigortası başlamış ve 3600 günlük primi ödenmiş olan kişiler, emeklilik yaşı kriterine takılmazlar. 1999 yılından önce sigortalı olanlar için erken emeklilik hakkında detaylar, şu şekilde sıralanmaktadır:

    1999 yılı öncesi sigortası başlamış ve 3600 günlük pirimi ödenmiş kişiler emekli olurlar.

    Emeklilik maaşı oranları, 2000 yılında sigortası başlayan çalışanlara oranla daha yüksektir.

    1999 yılında sigortası başlayan, 3600 günlük pirim ödemesi eksik olan kişiler, erken emekli olamamaktadır. Eksik pirim ödemesinin tamamlanası ile erken emeklilik sağlanabilir.

    Bu detaylar ile 1999 yılı öncesi sigortası başlayanların, erken emeklilik koşullarından yararlanası sağlanır. 1999 yılı öncesi sigortalı olanların, emeklilik için dahil olmaları gereken sigorta guruplarını ve emeklilik şartlarını alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.

        1999 Yılından Önce Sigortalı Olanların Sigorta Grupları

        1999 senesi öncesi sigortalı olanların grupları, SSK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR olarak belirlenmiştir. Bu sigorta guruplarına dahil olan kişiler, erken emeklilikten faydalanırlar. 1999 yılından önce sigortalı olanların, 3600 günlük prim ödemesini tamamlamaları ile emekli oldukları, sigorta gurupları şu şekilde sıralanır:

        SSK(4A)

        Emekli Sandığı (4C)

        BAĞ-KUR (4B)

        Bu sigorta guruplarına dahil olup, prim gün sayısına tamamlayanlar, emeklilik koşullarından faydalanırlar. Emeklilikten faydalanma şartlarını, alt başlık içerisinden öğrenebilirsiniz.

        1999 Yılından Önce Sigortalı Olanların Emeklilik Şartları

        1999 senesi öncesi sigortalıların emeklilik koşulları arasında, 3600 günlük prim ödemesinin tamamlanmış olması yer alır. 1999 yılından önce sigortalı olanların emeklilik şartları, şu şekilde sıralanır:

        Üst başlık içerisinden işlenen sigorta kapsamlarında yer almaları gerekir.

        Bu sigorta kapsamları içerisinde 3600 günlük prim ödemesi alınmış olmalıdır.

        15 yıllık sigorta süreci tamamlanmış olma şartı ve iş yeri tarafından onay verilme şartı ile erken emeklilik sağlanır.

        Bu şatların sağlanması ile 1999 yılı öncesi sigortası başlayanlar, emeklilikte yaş uygulamasından muaf tutulurlar. Erken emeklilik koşullarından faydalanırlar.

        1999 Yılından Önce Sigortalı Olanların Emeklilik Maaşları

        1999 senesi öncesi sigortalıların emeklilik aylıkları, 2000 yılı ve sonrası sigortalı olanların emeklilik ücretlerine göre daha yüksektir. 1999 yılından önce sigortalı olanlar için emeklilik maaşı 1600 tl olarak belirlenir. Bu tarih sonrası sigorta sağlayanların maaşları ise 1400 tl olarak ödenir. 1999 yılı öncesi sigortalı olup, emekliliği gelmiş olan kişiler, maaş uygulamalarında daha yüksek maaş tutarına sahiptir.

            Erken Emeklilik İçin Aranılan Şartlar Nelerdir?

            3600 prim gününden erken emekli olmak için kişilerin sigorta başlangıçlarının 9 Eylül 1999 ve öncesindeki tarihlere ait olması şarttır. Belirlenen tarihten sonra sigorta girişi olanların diğer kriterlere bakılmadan erken emeklilik için başvuruda bulunması söz konusu olmaz. Erken emeklilik için baz alınan sigorta başlangıcında staj girişi kabul edilmez.

            Erken emeklilik için aranılan diğer şartlar ise 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim günün ödenmiş olmasıdır. 9 Eylül 1999- 30Nisan 2008 tarihleri arasında bu iki şartı tamamlayan kişiler erken emekli olabilirler. Sigortalılık süresi ve prim ödemesi şartlarına ek olarak bir de kişinin yaşına bakılır.

            Kişinin kendisi ya da işvereni tarafından sigortalılık halinin SGK'ya bildirilmiş olması gerekir. (Hizmet akdi 9 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde imzalanmalıdır.) Kişinin adına SGK'ya herhangi bir prim borcunun olmaması da aranılan şartlar arasındadır.
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            Haberler SGK 1999 öncesinde sigortalı olanlar erken emekli mi oluyor? 1999 yılı öncesi işe girişlilere emeklilik müjdesi! Maaşları kaç TL?