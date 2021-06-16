1999 öncesinde sigortalı olanlar erken emekli mi oluyor? 1999 yılı öncesi işe girişlilere emeklilik müjdesi! Maaşları kaç TL?

Erken Emeklilik İçin Aranılan Şartlar Nelerdir?

3600 prim gününden erken emekli olmak için kişilerin sigorta başlangıçlarının 9 Eylül 1999 ve öncesindeki tarihlere ait olması şarttır. Belirlenen tarihten sonra sigorta girişi olanların diğer kriterlere bakılmadan erken emeklilik için başvuruda bulunması söz konusu olmaz. Erken emeklilik için baz alınan sigorta başlangıcında staj girişi kabul edilmez.

Erken emeklilik için aranılan diğer şartlar ise 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim günün ödenmiş olmasıdır. 9 Eylül 1999- 30Nisan 2008 tarihleri arasında bu iki şartı tamamlayan kişiler erken emekli olabilirler. Sigortalılık süresi ve prim ödemesi şartlarına ek olarak bir de kişinin yaşına bakılır.

Kişinin kendisi ya da işvereni tarafından sigortalılık halinin SGK'ya bildirilmiş olması gerekir. (Hizmet akdi 9 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde imzalanmalıdır.) Kişinin adına SGK'ya herhangi bir prim borcunun olmaması da aranılan şartlar arasındadır.