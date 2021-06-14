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    • SGK
    • 15.06.2021 08:47
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    • 15.06.2021 08:47
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    Bu ayrıcalık pek bilinmiyor! te bomba detay ortaya çıktı! - ve Bağkur'lular için...

    Çalışma hayatı olan annelere, emeklilik için önemli avantajlar sunuyor. Daha çalışmaya başlamadan eğitim döneminde yapılan stajın ise borçlanma konusunda annelere ayrıcalık sağladığı pek bilinmiyor. Her bir çocuk için 2 yıl olmak üzere, 3 çocuk için 6 yıla kadar varan doğum borçlanması hakkından yararlanmada staj sigortası kadınlara hakkı sağlıyor. Doğum borçlanması için ödenecek tutar, o yılki brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Brüt asgari ücretin günlük tutarının yüzde 32'si (bu yıl için 36.16 lira) 1 günlük doğum borçlanması tutarını veriyor. Bunun 7.5 katı (bu yıl için 286.20 lira) ise günlük en yüksek borçlanma tutarını oluşturuyor.

    Erken emeklilikte bomba detay ortaya çıktı!

    Sonunda netleşti! Kimse bunu pek bilmiyordu! Erken emeklilik, emeklilik şartlarını normalden daha erken sürede elde etmeye denilmektedir. Erken emekli olabilmenin de bazı şartları ve kuralları bulunmaktadır. Bu bağlamda staj emeklilik hesabında dikkate alınmasa da doğum borçlanmasında hesaba katılıyor. Yani çok bilinmeyen bu fayda sayesinde kadınlara staj ile sigortalı çalışmaya başladıkları tarihler arasında doğan çocukları için doğum borçlanması yapabilme imkanı doğuyor. Staj emeklilik hesabında dikkate alınmasa da doğum borçlanmasında hesaba katılıyor. Ayrıca emeklilik yaşı erkene çekiliyor.

    PRİMLER TAMAMLANIYOR

    Staj emeklilik hesabında dikkate alınmasa da doğum borçlanmasında hesaba katılıyor. Yani çok bilinmeyen bu fayda sayesinde kadınlara staj ile sigortalı çalışmaya başladıkları tarihler arasında doğan çocukları için doğum borçlanması yapabilme imkanı doğuyor. Anneler, bu şekilde yapılan doğum borçlanması ile hem eksik prim günlerini tamamlayabiliyor hem de emeklilik yaşını öne çekerek maaş bağlanmasını sağlıyor.

    NE KADAR ÖDENİYOR?

    Her bir çocuk için 2 yıl olmak üzere, 3 çocuk için 6 yıla kadar varan doğum borçlanması hakkından yararlanmada staj sigortası kadınlara erken emeklilik hakkı sağlıyor. Doğum borçlanması için ödenecek tutar, o yılki brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Brüt asgari ücretin günlük tutarının yüzde 32'si (bu yıl için 36.16 lira) 1 günlük doğum borçlanması tutarını veriyor. Bunun 7.5 katı (bu yıl için 286.20 lira) ise günlük en yüksek borçlanma tutarını oluşturuyor.

        BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

        Sigortalılar ve hak sahipleri, sigortalının en son çalışmasının geçtiği sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine başvurabiliyor. E-devlet üzerinden de başvurmak mümkün.

        Online ödeme yapmak istiyorsanız öncelikle e-Devlet sistemine girmelisiniz.

        Daha sonra arama menüsünden doğum borçlanması yazıp sigorta türünüze göre seçim yapmalısınız.

        Sistemin yönlendirdiği adımları takip ederek işleminizi tamamlayabilirsiniz.

        ERKEN EMEKLİLİK NEDİR?

        Erken emeklilik, emeklilik şartlarını normalden daha erken sürede elde etmeye denilmektedir. Erken emekli olabilmenin de bazı şartları ve kuralları bulunmaktadır. Erken emeklilikte sigortalı olarak çalışan kadınlar doğum sonrası iki yıllık sürelerini borçlanabilirler. Doğum borçlanmasının yanı sıra askerlik borçlanması da yine bilinen erken emeklilik şartlarından birisidir.

        Erken emeklilik kurallarından biri de malulen emekli olmaktır yani çalışmaya engel olacak hastalığı bulunan kişiler erken emeklilik hakkından faydalanabilirler. Böylece doğum sonrası borçlanma ve askerlik borçlanmaları sürecince erken emeklilik hakkını kazanmış olurlar.

        Doğum borçlanması

        Sigortalı olarak çalışan kadınlar her yaptıkları doğum için 2 yıllık (760 gün) prim borçlanması yapabilir. Doğum borçlanmasından faydalanabilmek için doğum öncesi sigorta girişinin yapılmış olması gerekir ve 3 çocuğa kadar doğum borçlanması yapılabilmektedir. Doğum yaptıktan sonra sigortalı işe başlayan kadınlar bu şarttan istifade edemezler. Doğum borçlanması emeklilik yaşını geri çekmez ancak 2 yıl prim günü olarak kabul edilir.

            Askerlik borçlanması

            Erkeklerin askerlik yaptıkları süre askerlik borçlanması olarak kabul edilmektedir. Erkekler er, erbaş ya da yedek subay olarak görev yaptıkları süreyi prim günlerinden sayabilir ve borçlanabilirler. Askerlik borçlanması, doğum borçlanması gibi prim doldurma olarak sayılmaktadır emeklilik yaşını erkene çekme demek değildir.

            3600 günden emeklilik

            Kadın ve erkek sigortalı işçiler 15 yıllık yani 3600 gün üzerinden emeklilik isteyebilirler. 3600 gün üzerinden emeklilik talep edenlerin 8 Eylül 1999 tarihinden önce giriş yapmış olmaları gerekmektedir. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortaya giriş yapanlar SGK şubelerine başvuru yaparak emekli olma yaşlarını öğrenebilirler.

            Malulen emeklilik (engellilik durumunda emeklilik)

            Malulen emekli olmak demek, iş yapabilir konumdayken herhangi bir nedenden dolayı iş yapamaz hale gelen kişilerin erken emekli olması durumuna denilmektedir. Meslek ayırımı yapmaksızın her meslek grubunda çalışan sigortalı işçilerin çalışmasına engel olacak sağlık sorunları ya da engellilik durumları söz konusu olduğunda prim gününe bakılmaksızın erken emeklilik hakkından faydalanabilirler.

            Malulen emekli olabilmek için SGK'nın belirttiği devlet hastanesinden heyet raporunun alınması gerekir. SGK'ya başvuru yapılarak işlemlerin başlatılması için Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası malulen emeklilik 5510 sayılı kanunu gereğince %60 iş gücünün kaybedildiğinin onaylanması gerekir.
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