Sonunda netleşti! Kimse bunu pek bilmiyordu! Erken emeklilik, emeklilik şartlarını normalden daha erken sürede elde etmeye denilmektedir. Erken emekli olabilmenin de bazı şartları ve kuralları bulunmaktadır. Bu bağlamda staj emeklilik hesabında dikkate alınmasa da doğum borçlanmasında hesaba katılıyor. Yani çok bilinmeyen bu fayda sayesinde kadınlara staj ile sigortalı çalışmaya başladıkları tarihler arasında doğan çocukları için doğum borçlanması yapabilme imkanı doğuyor. Staj emeklilik hesabında dikkate alınmasa da doğum borçlanmasında hesaba katılıyor. Ayrıca emeklilik yaşı erkene çekiliyor.
PRİMLER TAMAMLANIYOR
Staj emeklilik hesabında dikkate alınmasa da doğum borçlanmasında hesaba katılıyor. Yani çok bilinmeyen bu fayda sayesinde kadınlara staj ile sigortalı çalışmaya başladıkları tarihler arasında doğan çocukları için doğum borçlanması yapabilme imkanı doğuyor. Anneler, bu şekilde yapılan doğum borçlanması ile hem eksik prim günlerini tamamlayabiliyor hem de emeklilik yaşını öne çekerek maaş bağlanmasını sağlıyor.
NE KADAR ÖDENİYOR?
Her bir çocuk için 2 yıl olmak üzere, 3 çocuk için 6 yıla kadar varan doğum borçlanması hakkından yararlanmada staj sigortası kadınlara erken emeklilik hakkı sağlıyor. Doğum borçlanması için ödenecek tutar, o yılki brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Brüt asgari ücretin günlük tutarının yüzde 32'si (bu yıl için 36.16 lira) 1 günlük doğum borçlanması tutarını veriyor. Bunun 7.5 katı (bu yıl için 286.20 lira) ise günlük en yüksek borçlanma tutarını oluşturuyor.