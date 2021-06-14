ERKEN EMEKLİLİK NEDİR?

Erken emeklilik, emeklilik şartlarını normalden daha erken sürede elde etmeye denilmektedir. Erken emekli olabilmenin de bazı şartları ve kuralları bulunmaktadır. Erken emeklilikte sigortalı olarak çalışan kadınlar doğum sonrası iki yıllık sürelerini borçlanabilirler. Doğum borçlanmasının yanı sıra askerlik borçlanması da yine bilinen erken emeklilik şartlarından birisidir.

Erken emeklilik kurallarından biri de malulen emekli olmaktır yani çalışmaya engel olacak hastalığı bulunan kişiler erken emeklilik hakkından faydalanabilirler. Böylece doğum sonrası borçlanma ve askerlik borçlanmaları sürecince erken emeklilik hakkını kazanmış olurlar.