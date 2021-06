SİCİL NO NASIL SORGULANIR?

Emeklilik sicil no sorgulaması online olarak sadece E-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Eskiden bunu SGK'nın kendi yürüttüğü bir sayfadan yapabiliyorduk ancak artık SGK ile ilgili bütün işlemler online olarak yalnız E-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Bunun için de öncelikli olarak (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu) bağlantı linkine tıklamanız gerekmektedir. Açılan sayfada öncelikle E-Devlet sistemine giriş yapmanız gerekmektedir. Daha sonrasında emeklilik tescil bilgileriniz arasında emeklilik sicil numaranızı görüntüleyebilirsiniz.

Emeklilik sicil numaranız sigorta türünüze göre isim alır. Yani 4A, 4B ve 4C olarak bütün sigortalılar devlet tarafından sınıflandırılmıştır. Siz hangi sigortalı türünü giriyorsanız açılan sayfada ilgili sekmeyi tıklamanız gerekmektedir. Örneğin, 4B Tescil Bilgileri yazan sütuna tıklarsanız 4B tescil bilgileriniz çıkacaktır. Kendinize uygun sütunu seçtiğinizde ise 4A Sicil No, 4B Sicil No veya 4C Sivil No olarak adlandırılmış kısımdaki numara sizin emeklilik sicil numaranızdır.