Yapılan kanuni tertip etme kapsamında emekli olmak isteyen bireylerin artık ülkemizde prim gün rakamı ve sigortalılık vaktinin yanı gizeme artık yaş hududunu da karşılaması gerekiyor. Pek çok şahıs emekli olmak için aranılan sigortalılık süresi ve prim gün rakamını doldurmasına karşın yaş manisine takıldığı için emekli olamazken Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak adlandırılan bu şahıslar EYT mağdurları olarak erken emekli olmanın yollarını aramaya başladı. Geçtiğimiz aylarda yapılan bu açıklamalarda hükümetin EYT konusuna ilişkin bir çalışmasının olmadığı ifade edildi. Bu kapsamda hali hazırda herhangi bir bakanlığın emeklilikte yaşa takılanlar için bilinen bir çalışması bulunmuyor.