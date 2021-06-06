Yapılan kanuni tertip etme kapsamında emekli olmak isteyen bireylerin artık ülkemizde prim gün rakamı ve sigortalılık vaktinin yanı gizeme artık yaş hududunu da karşılaması gerekiyor. Pek çok şahıs emekli olmak için aranılan sigortalılık süresi ve prim gün rakamını doldurmasına karşın yaş manisine takıldığı için emekli olamazken Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak adlandırılan bu şahıslar EYT mağdurları olarak erken emekli olmanın yollarını aramaya başladı. Geçtiğimiz aylarda yapılan bu açıklamalarda hükümetin EYT konusuna ilişkin bir çalışmasının olmadığı ifade edildi. Bu kapsamda hali hazırda herhangi bir bakanlığın emeklilikte yaşa takılanlar için bilinen bir çalışması bulunmuyor.
2021 EYT DÜZENLEMESİ ÇIKACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in EYT mevzusunda atacağı adımlar büyük bir merakla bekleniyor. Ancak şu ana kadar Bakan Vedat Bilgin'den net bir EYT açıklaması gelmedi. İlerleyen günlerde EYT'lilere ait büyümelerin olması yüksek olasılık olarak görülse de bunun için resmi adımlar büyük bir coşkuyla bekleniyor.
BUGÜN EYT YASASI ÇIKSA KİMLER EMEKLİ OLUR?
Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların ortak olan sorunu, kendilerine işe giriş tarihinde vaat edilen emeklilik sisteminin daha sonradan değişmiş olması. 1999 yılı öncesinde işe giren vatandaşları etkileyen bu düzenlemede emekli olmak isteyen vatandaşların belli bir yaşa gelmeleri gerekiyor.