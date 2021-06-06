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    • SGK
    • 07.06.2021 08:16
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    • 07.06.2021 08:16
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    'de son durum nedir? te Yaşa Takılanlar son dakika gelişmesi! Yaş bekleyenler için kısmi emeklilik imkanı

    te Yaşa Takılanlar konusu uzun süredir vatandaşlar tarafından talep edilen ve açıklama beklenen konular arasında bulunuyor. Bakanı Vedat Bilgin'in mevzusunda atacağı adımlar büyük bir merakla bekleniyor. Ancak şu ana kadar Bakan Vedat Bilgin'den net bir EYT açıklaması gelmedi. İlerleyen günlerde EYT'lilere ait büyümelerin olması yüksek olasılık olarak görülse de bunun için resmi adımlar büyük bir coşkuyla bekleniyor. 8 Eylül 1999 tarihinden önce kadın 20; erkek 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu. 8 Eylül 1999 tarihinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60'a çıkartıldı.

    EYT yasası çıktı mı, bugün çıksa kimler emekli olur?

    Yapılan kanuni tertip etme kapsamında emekli olmak isteyen bireylerin artık ülkemizde prim gün rakamı ve sigortalılık vaktinin yanı gizeme artık yaş hududunu da karşılaması gerekiyor. Pek çok şahıs emekli olmak için aranılan sigortalılık süresi ve prim gün rakamını doldurmasına karşın yaş manisine takıldığı için emekli olamazken Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak adlandırılan bu şahıslar EYT mağdurları olarak erken emekli olmanın yollarını aramaya başladı. Geçtiğimiz aylarda yapılan bu açıklamalarda hükümetin EYT konusuna ilişkin bir çalışmasının olmadığı ifade edildi. Bu kapsamda hali hazırda herhangi bir bakanlığın emeklilikte yaşa takılanlar için bilinen bir çalışması bulunmuyor.

    2021 EYT DÜZENLEMESİ ÇIKACAK MI?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in EYT mevzusunda atacağı adımlar büyük bir merakla bekleniyor. Ancak şu ana kadar Bakan Vedat Bilgin'den net bir EYT açıklaması gelmedi. İlerleyen günlerde EYT'lilere ait büyümelerin olması yüksek olasılık olarak görülse de bunun için resmi adımlar büyük bir coşkuyla bekleniyor.

    BUGÜN EYT YASASI ÇIKSA KİMLER EMEKLİ OLUR?

    Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların ortak olan sorunu, kendilerine işe giriş tarihinde vaat edilen emeklilik sisteminin daha sonradan değişmiş olması. 1999 yılı öncesinde işe giren vatandaşları etkileyen bu düzenlemede emekli olmak isteyen vatandaşların belli bir yaşa gelmeleri gerekiyor.

        SGK mevzuatına göre emeklilik hakkı için gerekli olan prim gün ve yaş şartından ikisini tamamlayan EYT'li vatandaşlar, yaş şartının eski sisteme göre olmasını talep ediyorlar. Bu düzenlemenin gelmesi durumunda ise her EYT'li vatandaş kendi işe giriş, prim, gün şartına göre belli bir yaşta emekli olacaklar.

        EYT NASIL HESAPLANIR?

        EYT'li vatandaşlar için düzenleme bugün uygulamaya girerse emeklilik yaşı hesaplanması şu şekilde olacak.

        Vatandaşlar işe başladıklarında kendilerinden kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5000 prim şartlarını tamamladıklarında emekli olabilecekler. Ayrıca bu formül sadece 1999 tarihinden yani düzenlemenin hayata geçirilmesinden önce işe giren vatandaşları kapsıyor.

        KISMİ EMEKLİLİK İLE NORMAL EMEKLİLİK ARASINDAKİ MAAŞ FARKI NE KADAR?

        Konu hakkında açıklamada bulunan sosyal güvenlik uzmanı Faruk Erdem erken emeklilik formülleri olarak 3600 günden emeklilik, 4500 günden emeklilik ve 5400 günden emeklilik olmak üzere 3 farklı seçenek olduğunu belirterek 3600 günden emekli olmak isteyen kişilerin 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe giriş yapmaları şartı bulunduğunu belirten Erdem en az 15 senelik sigortalılık süresi bulunan ve 3600 prim günü ödemesi yapmış olan erkeklerin ve kadınların yaş şartını yerine getirerek emekli olduğunu belirtti.

            5400 günden emeklilik için ise 08 Eylül 1999 tarihi ile 30 Nisan 2008 tarihi arasında ilk defa işe giren erkeklerin kısmi emeklilik şartlarıyla yani 4500 günden emekli olabilmeleri için 60 yaşını tamamlamış olmaları şartı aranıyor. Yine sigortalılık süresinin en az 25 yıl olması ve en az 4500 gün prim gün sayısı bulunması şartları aranacak.
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