Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • SGK
    • 24.05.2021 08:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.05.2021 08:29
    ABONE OL

    En az 1.500 lira ödeniyor! Emekli maaşı ile ilgili son dakika flaş detay! Hemen 'ya başvurun...

    Tüm emekliler için geçerli. Yazılı başvuru şartı bulunuyor. İl veya Merkez Müdürlüğü'ne müracaat etmek gerekiyor. Eğer emekli maaşınızın doğru hesaplanmadığını düşünüyorsanız başvuruda bulunmanız yeterli. Emekli maaşlarında yanlışlık olması durumunda tarafından gerekli düzenleme yapılıyor. Çalışma hayatında yer alan vatandaşların emeklilik sürecine ilişkin detaylar, ilk işe başlama tarihleri, doğum tarihleri, sigortalılık süreci, kaç yaşında oldukları, askerlik ve doğum borçlanmaları ile değişiyor. Bu kapsamda vatandaşlar kendi durumlarını öğrenmek için sorularını uzmanlara soruyorlar.

    takvim.com.tr
    Emekli maaşı ile ilgili flaş detay! Hemen SGK'ya başvurun

    Peş peşe açıklandı! Tüm emeklileri ilgilendiriyor. Eğer emekli maaşınızda hata olduğunu düşünüyorsanız; yazılı olarak SGK'ya başvuruda bulunmanız gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu yaplan itirazları değerlendirip, kişiye geri dönüş sağlıyor. Çalışma hayatında yer alan milyonlarca vatandaş bu sorunun yanıtını merak ediyorlar. Kişiye özel değişen durumlar nedeniyle emeklilik sürecini merak eden vatandaşlar için ise 3 soru ve cevapla bu sonunun yanıtını arıyoruz. İşte ne zaman emekli olacağını merak eden kadın ve erkekler için özel durumlar. Erkeklerde emeklilik sürecine doğrudan etki eden etmenlerden birisi de askerlik borçlanması. İşte askerlik borçlanması ile 61 yaşında emeklilik şartlarına dair detaylar.



    İşte o soru ve cevabı...

    Soru: 1968 doğumluyum. İlk SSK girişim Almanya'da 1986'dadır. Almanya'da 10 ay çalıştım. Türkiye'de toplam 5260 gün çalıştım. 2012'de emekli oldum. Bugünkü emekli maaşım 2.400 TL. Son 10 yıl aldığım maaş üzerinden prim ödendi. Sizce bu maaşım doğru mu? l Esrah EDİZEL



    Cevap: Emekli aylığını üstünden prim hesaplanan kazanç tutarı ile prim ödeme gün sayısı belirliyor. Ancak prim ödeme dönemleri de çok önemli. Çünkü 2000'den önce, 1 Ocak 2000 ile 1 Ekim 2008 arası ve 1 Ekim 2008'den emekli olunan tarihe kadar ödenen primler emekli aylığını farklı ağırlıkta etkiliyor. Dolayısıyla bu veriler olmadan emekli aylığı hesabı mümkün değil. Ancak bugün emeklilerin yaklaşık yarısına yakınının aylığı 1.000 liranın altında.



        Ancak devlet ilk defa 2019'dan itibaren 1.000 liranın altında aylık alanlara 1.000 lira, 25 Mart 2020'den itibaren 1.500 liranın altında aylık alanlara da aylık 1.500 lira ödenmesine karar verdi. Kişinin emekli aylığı tutarı ile 1.500 lira arasındaki fark Hazine'den karşılanıyor.

        Bu taban emekli aylığının 1.500 lira olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü emekli aylığı tutarı ile 1.500 lira arasındaki fark devletin Hazine'den ödediği bir yardım. Dolayısıyla bugün için emeklilere devletin yardımıyla birlikte aylık en az 1.500 lira ödeniyor.


        Aylık tutarınız ortalamanın üstünde. Yani iyi aylıklar arasında. Ancak şüpheniz varsa bulunduğunuz yerdeki Sosyal Güvenlik Kurumu İl veya Merkez Müdürlüğü'ne yazılı olarak başvurup emekli aylığı hesabınızda yanlışlık olup olmadığını sormanız halinde aylık hesabınız kontrol edilir ve sonucu tarafınıza bilgi verilir.

            61 YAŞINDA EMEKLİLİK

            Erkeklerde emeklilik sürecine doğrudan etki eden etmenlerden birisi de askerlik borçlanması. İşte askerlik borçlanması ile 61 yaşında emeklilik şartlarına dair detaylar.

            10 Mayıs 1967 doğumluyum. 15 Ocak 1995'te öğretmenliğe başladım. 1997'de 8 ay askerlik yaptım. 1 Mayıs 2013'te görevden ayrıldım. Emeklilik hakkım var mıdır? Ne zaman emekli olabilirim?

            Yaş haddinden emekli olmak için 15 tam yıl fiili hizmet süresi ve 61 yaş şartlarına tabisiniz. 15 yıldan fazla hizmet süreniz olduğundan, herhangi bir sigortalılık statüsünde çalışmazsanız 61 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.

            58 YAŞINDA EMEKLİLİK

            3600 gün prim şartı ve normal emeklilik durumlarında 46 ve 58 yaş şartlarına ilişkin emeklilik detayları.

            1969 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 1989 Eylül'de oldu. Toplam primim 1600 işgünü. İki doğum borçlanması var. 3600'den ne zaman emekli olabilirim?

            Emekli olmak için 20 yıl sigortalılık süresi, 5375 gün prim ödeme ve 46 yaş şartlarına tabisiniz. İki doğumunuz borçlanma şartlarını taşıyorsa, borçlanıp 1440 gün kazandıktan sonra 2335 gün daha prim ödeyerek priminizi 5375 güne tamamlayacağız tarihte emekli olabilirsiniz. Ayrıca 2000 gün daha prim ödeyerek priminizi 3600 güne tamamlamanız şartıyla, 58 yaşında emekli olabilirsiniz.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            PKK'nın 350 kişilik terör ağı ifşa oldu
            Haberler SGK En az 1.500 lira ödeniyor! Emekli maaşı ile ilgili son dakika flaş detay! Hemen SGK'ya başvurun...