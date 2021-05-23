Peş peşe açıklandı! Tüm emeklileri ilgilendiriyor. Eğer emekli maaşınızda hata olduğunu düşünüyorsanız; yazılı olarak SGK'ya başvuruda bulunmanız gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu yaplan itirazları değerlendirip, kişiye geri dönüş sağlıyor. Çalışma hayatında yer alan milyonlarca vatandaş bu sorunun yanıtını merak ediyorlar. Kişiye özel değişen durumlar nedeniyle emeklilik sürecini merak eden vatandaşlar için ise 3 soru ve cevapla bu sonunun yanıtını arıyoruz. İşte ne zaman emekli olacağını merak eden kadın ve erkekler için özel durumlar. Erkeklerde emeklilik sürecine doğrudan etki eden etmenlerden birisi de askerlik borçlanması. İşte askerlik borçlanması ile 61 yaşında emeklilik şartlarına dair detaylar.
İşte o soru ve cevabı...
Soru: 1968 doğumluyum. İlk SSK girişim Almanya'da 1986'dadır. Almanya'da 10 ay çalıştım. Türkiye'de toplam 5260 gün çalıştım. 2012'de emekli oldum. Bugünkü emekli maaşım 2.400 TL. Son 10 yıl aldığım maaş üzerinden prim ödendi. Sizce bu maaşım doğru mu? l Esrah EDİZEL
Cevap: Emekli aylığını üstünden prim hesaplanan kazanç tutarı ile prim ödeme gün sayısı belirliyor. Ancak prim ödeme dönemleri de çok önemli. Çünkü 2000'den önce, 1 Ocak 2000 ile 1 Ekim 2008 arası ve 1 Ekim 2008'den emekli olunan tarihe kadar ödenen primler emekli aylığını farklı ağırlıkta etkiliyor. Dolayısıyla bu veriler olmadan emekli aylığı hesabı mümkün değil. Ancak bugün emeklilerin yaklaşık yarısına yakınının aylığı 1.000 liranın altında.