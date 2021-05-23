Peş peşe açıklandı! Tüm emeklileri ilgilendiriyor. Eğer emekli maaşınızda hata olduğunu düşünüyorsanız; yazılı olarak SGK'ya başvuruda bulunmanız gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu yaplan itirazları değerlendirip, kişiye geri dönüş sağlıyor. Çalışma hayatında yer alan milyonlarca vatandaş bu sorunun yanıtını merak ediyorlar. Kişiye özel değişen durumlar nedeniyle emeklilik sürecini merak eden vatandaşlar için ise 3 soru ve cevapla bu sonunun yanıtını arıyoruz. İşte ne zaman emekli olacağını merak eden kadın ve erkekler için özel durumlar. Erkeklerde emeklilik sürecine doğrudan etki eden etmenlerden birisi de askerlik borçlanması. İşte askerlik borçlanması ile 61 yaşında emeklilik şartlarına dair detaylar.