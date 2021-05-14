SÜPER EMEKLİLİK SİSTEMİ NEDEN BAŞARISIZ OLDU?

1987'de yürürlüğe giren ve vatandaşlardan alınan toplu paralarla acil nakit ihtiyacını karşılamayı hedefleyen süper emeklilik, uygulama aşamasında adeta çökerek pek çok kişinin mağduriyetine sebep oldu. Eşitlik ilkesine aykırı olduğu için itiraz edilen bu sistem, yürürlüğe girdiği gibi uygulandı ancak ilk etapta yüksek ödenen emekli maaşlarına uzun süre zam yapılmadı. Bunun sonucunda diğer emekli maaşlarıyla aynı seviyeye inen süper emeklilik maaşlarının bir süre sonra hiçbir avantajı kalmadı. Bu yüzden süper emeklilik dendiğinde pek çok kişinin aklına iyi başlayıp, hayal kırıklığıyla sonuçlanan bir emeklilik sistemi gelir.