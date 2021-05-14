3600, 4500, 5400 gün primle erken emeklilik müjdesi! 50, 51, 52 yaşında erken emekli olma şansı bir daha ele geçmez

3600, 4500, 5400 gün primle erken emeklilik! 50, 51, 52 yaşında emekli olma fırsatı bir daha ele geçmez. Emeklilik için yerine getirmeniz gereken en önemli şartlar emeklilik yaşının doldurulması ve prim ödenen gün sayısının tamamlanmasıdır. E-devlet üzerinden emeklilik hesaplama ve sorgulama tablosunu öğrenmek için öncelikle, sorgu ekranından kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra kimliğinizi doğrulamak için TC kimlik numaranızı ve şifrenizi girin. Açılan sayfadan emeklilik gününüzü ve yaşınızı tabloda istenen bilgileri girerek öğrenebilirsiniz.