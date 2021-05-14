Ve sonunda belli oldu! Sigorta girişi olana e-Devlet başvuru ekranı açıldı! Ek ödeme içinde olarak 5.000 TL'den fazla ödeniyor
Ve detaylar belli oldu. Ek ödeme içinde olarak 5.000 TL'den fazla ödeniyor. Ölüm ya da dul yetim aylığı olarak bilinen ölüm aylığının e-Devlet başvuru şartları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dul ve yetim aylıklarının ödenmesi sosyal devlet ilkesinin gereği olarak görülmektedir. Ekonomik açıdan kendine bakamayacak kişilerin devlet tarafından belli şartlar dahilinde desteklenmesi mümkündür. Bu tip maaşların güncellenmesinde asgari ücret düzeyi ve ülkedeki gelişmeler önem taşımaktadır. Dul ve yetim maaşlarının verilmesinde kişilerin cinsiyeti ve kardeş sayısı gibi durumlar önem taşımaktadır.
Yeni yılla birlikte vefat eden kişinin eşi, çocukları ve anne/babasına bağlanan ölüm dul yetim aylığı da arttı. Ölüm aylığını alabilmek için hak sahipliğiyle beraber bazı koşulların uygun olması da gerekiyor. Vatandaşlar arasında dul ve yetim aylığı olarak tabir edilen ölüm aylığı emekli maaşlarına yapılan zamların ardından arttı. SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı alanların geliri 2021 yılında yüzde 8.36 oranında yükseliyor. Ocak ayında yüzde 25 hisse oranına göre en düşük ölüm aylığı ek ödeme ile birlikte 453 liraya yükseldi, yüzde 75 hisse oranına göre de en yüksek ölüm aylığı ek ödeme dahil 5.200 lira oldu.
ÖLÜM AYLIĞINA HAK KAZANMA KOŞULLARI NELERDİR?
Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için;
a-) En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya,
b-) 4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş,
olması şartıyla ölüm aylığı bağlanır.
Ayrıca;
a-) Malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemleri tamamlanmamış,
b-) Bağlanmış bulunan malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş,
durumda iken ölen sigortalıların hak sahiplerine yazılı istekte bulunmaları halinde ölüm aylığı bağlanır.
Ölüm aylığı bağlanabilmesi için sadece 4/1-(a) sigortalıları için öngörülen her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartında; gerek ölen sigortalı tarafından, gerekse hak sahipleri tarafından yapılan tüm borçlanmalar bu şartların oluşmasında dikkate alınmamaktadır.