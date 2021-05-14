Ve sonunda belli oldu! Sigorta girişi olana e-Devlet başvuru ekranı açıldı! Ek ödeme içinde olarak 5.000 TL'den fazla ödeniyor

Yeni yılla birlikte vefat eden kişinin eşi, çocukları ve anne/babasına bağlanan ölüm dul yetim aylığı da arttı. Ölüm aylığını alabilmek için hak sahipliğiyle beraber bazı koşulların uygun olması da gerekiyor. Vatandaşlar arasında dul ve yetim aylığı olarak tabir edilen ölüm aylığı emekli maaşlarına yapılan zamların ardından arttı. SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı alanların geliri 2021 yılında yüzde 8.36 oranında yükseliyor. Ocak ayında yüzde 25 hisse oranına göre en düşük ölüm aylığı ek ödeme ile birlikte 453 liraya yükseldi, yüzde 75 hisse oranına göre de en yüksek ölüm aylığı ek ödeme dahil 5.200 lira oldu.