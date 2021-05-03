Milyonlarca emekli, bayram ikramiyesinin yolunu gözlerken; emeklilere bayram ikramiyesinin ne zaman ödeneceği gündeme geldi. Bildiğimiz gibi Başkan Erdoğan, ikramiyeyle ilgili 1100 TL müjdesini geçtiğimiz hafta duyurmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli ikramiyelerinin yatacağı tarihi açıkladı. Peki, SSK Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte emekli ikramiyesi son dakika ödeme tarihi!