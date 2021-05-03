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    • SGK
    • 03.05.2021 15:16
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    • 03.05.2021 15:33
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    ! emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Tarih belli oldu

    Emekli ikramiye ödemeleriyle ilgili yeni gelişmeler yakından takip ediliyor. Milyonlarca emekli, bayram ikramiyesinin yolunu gözlerken; emeklilere bayram ikramiyesinin ne zaman ödeneceği merak konusu oldu. Bildiğimiz gibi , ikramiyeyle ilgili 1100 TL müjdesini geçtiğimiz hafta duyurmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı , emekli ikramiyelerinin yatacağı tarihi açıkladı. Peki, emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte !

    takvim.com.tr
    Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Tarih belli oldu

    Milyonlarca emekli, bayram ikramiyesinin yolunu gözlerken; emeklilere bayram ikramiyesinin ne zaman ödeneceği gündeme geldi. Bildiğimiz gibi Başkan Erdoğan, ikramiyeyle ilgili 1100 TL müjdesini geçtiğimiz hafta duyurmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli ikramiyelerinin yatacağı tarihi açıkladı. Peki, SSK Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte emekli ikramiyesi son dakika ödeme tarihi!

    EMEKLİ İKRAMİYESİ YATTI MI? SON DAKİKA TARİH BELLİ OLDU!

    Başkan Erdoğan ikramiyeyle ilgili 1100 TL müjdesini geçtiğimiz hafta duyurmuştu. Merakla beklenen emekli bayram ikramiyesi henüz yatırılmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamasında "SSK emeklilerimizin 6 Mayıs'ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ise 7 Mayıs'ta bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak." ifadelerini kullandı.

    NE KADAR ÖDENECEK?

    Emekliler bin 100 lira alacak. Ölüm aylığı alanlara ölüm aylığı oranında, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlara iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak.
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        Haberler SGK Emekli ikramiyesi son dakika ödeme tarihi! SSK Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Tarih belli oldu