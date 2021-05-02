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    • SGK
    • 02.05.2021 18:48
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    • 02.05.2021 18:48
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    Milyonlarca kişinin hayali bir gün emekli olmak ve yaşlılıkta refah bir hayat sürmektir, bu noktada ? ? Sorgulaması sıklıkla yapılır. Yıllarca çalıştıktan sonra emekli olduğunda alacağı maaşı bilmek isteyenler e-devlet üzerinden sorgulama yapabilir, peki hesaplama işleminde nelere dikkat edilmesi gerekir? Emeklilikte tüm şartların yerine getirilmiş olması son derece önemlidir. Maaş miktarı ödenen sigorta primlerinin tutarı yakından etkilemektedir. İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    2021 yılı SGK-SSK ve Bağ-kur emekli maaşı nasıl hesaplanır?

    2021 yılı SGK-SSK ve Bağ-kur emekli maaşı nasıl hesaplanır? Emekli olduğumda ne kadar maaş alırım? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulanır oldu. Ödenen prim gün sayısı, miktarı, yaş faktörü gibi durumlar emekliliği yakından etkiliyor çalışan vatandaşlar bu miktarın ne kadar olduğunu merak ederek gündemde sıklıkla araştırıyor. E-devlet üzerinden 4/A, 4/B veya 4/C emekli aylık bilgisi sorgulamalarını yapmak son derece kolay. İşte emekli maaşı konusuna dair tüm bilgiler…

    EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMADA ÖNEMLİ OLAN KRİTERLER

    Sigorta prim gün sayısı
    Sigortalı olarak çalışılan toplam süre
    Sigorta başlangıç tarihi
    Emekli olmak için hak kazanılan ilk tarih

    E-DEVLET EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    E-devlet üzerinden emekli maaşı sorgulamak isteyenler bağlı olduğu sigorta türüne göre sorgulama yapabilmekte. 4A, 4B, 4C emekli aylık bilgisi, emekli maaşı hesaplama gibi sorgulamalar gerçekleştirilebiliyor. İşte bugün emekli olsam kaç para maaş alırım sorusunun yanıtı.

    4A: SGK emekli maaşı hesaplama

    4B: Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama

    4C: Memur emekli maaşı hesaplama

    E-Devlet üzerinden ya da https://www.turkiye.gov.tr/sgk-ne-zaman-emekli-olabilirim bu adres üzerinden e-Devlet kimlik doğrulama adımını geçerek ardından "Emekli Olma Durum Sorgulama" ekranına ulaşmalısınız. Karşınıza çıkan ekranda "Sigorta Kolu" butonundan 4A, 4B, 4C'den size uygun olanı seçin. (En çok kullanılan 4A emekli maaşı hesaplama hizmetidir) Ardından "Hizmete Başlama Tarihi" bölümüne ilk sigorta kaydınızın olduğu tarihi seçmelisiniz. Bu tarihe SGK hizmet dökümü sayfasından da ulaşabilirsiniz. Son işlem olarak "Sorgula" butonuna basarak size emekli olma şartlarını gösteren ekran çıkacaktır.

        SGK EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU 2021

        Emekli maaşım ne kadar, öğrenmek istiyorum diyorsanız bu adımları uygulayabilirsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) vatandaşların hizmetine sunduğu emekli maaşı hesaplama robotu, emekli aylık bilgisi limitini göstermektedir. İşte adım adım 2021 SGK emekli maaşı sorgulama işlemleri:

        https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ adresine giriş yapın

        TC Kimlik Numarası bilginizi girin

        SSK Sicil Numarası bilginizi girin

        Baba Adınızı yazın

        Nüfusa Kayıtlı olduğunuz ili yazın

        Doğum Tarihinizi girin

        Son olarak sorgula butonuna tıklayarak emekli maaşı sorgulama ekranı açılacaktır. Eğer prim günü sayınız 3600 günden az ise emekli aylık bilgisi göstermeyecektir. Bu şekilde emekli maaşı hesaplama formülü karşımıza çıkmaktadır.

        4/A EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA İŞLEMİ

        Emekli maaşı hesaplama 4/A yani eski adıyla SSK için e-SGK sistemi üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Bu sorgulamanın yapılabilmesi için izlenmesi gereken yol şu şekilde olmaktadır;

        - https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/servlet adresine giriş yapılması gereklidir.

        - Açılan sayfada girilmesi gereken bilgiler(T.C. kimlik numarası, SSK sicil numarası, Baba adı, Nüfus il, Doğum tarihi) tamamlandıktan sonra 'Sorgula' butonuna tıklanmalıdır.

        SGK 4/B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

        4/B'liler yani Bağ-kurlular'da SGK maaş hesaplama robotuyla emekli maaşlarını öğrenebiliyor. Ancak bunun için E-Devlet üzerinden giriş yapılması yani kişinin e-Devlet şifresine sahip olması gerekmektedir.

        https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-hesaplama Adresine giriş yapın ve E-Devlet üyeliğinize girin. Ardından karşınıza maaş sorgulama ekranı çıkacaktır. Buradan gerekli işlemleri yaparak istediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz.

            SGK NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM ROBOTU 2021

            Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sunmuş olduğu bir diğer hizmet ise "Ne zaman emekli olurum" robotu. Bu uygulama sayesinde detaylı bir şekilde emeklilik ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. İşte adım adım SGK emekli yaşı, emekli aylığı öğrenme uygulaması

            Cinsiyetiniz

            Doğum Tarihiniz

            Hizmete Başlama Tarihiniz alanlarını doldurun.

            Malüliyetiniz Var mı, Erken Yaşlanma Var mı? Kısımlarını Evet ya da Hayır olarak seçin.

            SSK Prim Ödeme Gün Sayınız

            Diğer Sandıklara Ait Gün Sayınız

            Askerlik/Sanatçı Gün Sayınız

            Fiili Gün Sayınız

            Yurtdışı Gün Sayınız

            3600 Günün Doldurulduğu Tarih

            Gerekli bilgileri girip GÖNDER tuşuna basınız. Karşınıza emekli olma şartına dair bilgileriniz çıkacaktır. Artık siz de emekli olma şartını ve emekli olma yaşını öğrenmiş olacaksınız.
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            Haberler SGK 2021 yılı SGK-SSK ve Bağ-kur emekli maaşı nasıl hesaplanır? Emekli olduğumda ne kadar maaş alırım?