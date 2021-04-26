EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VERDİKTEN SONRA NE ZAMAN MAAŞ BAĞLANIR?

Emekli maaşının bağlanması farklı sigorta kollarında farklı olmaktadır:

• 4A emeklilerinin maaşları, talepte bulundukları tarihi takip eden aybaşlarında bağlanır. 5510 sayılı kanunun 4/A bendi kapsamında çalışanlar 4 Temmuz 2009'da talepte bulunmuşlarsa 1 Ağustos 2019'da ilk maaşları bağlanmış olur. Temmuz ayının ilk günleri başvuru yapılmış olsa bile o ay için ödeme yapılmaz. O tarihi takip eden ayın başında ödeme yapılır.

• 4B emeklilerinin maaşları da aynı 4A emeklileri gibi talepte bulundukları ayı takip eden ayın başında bağlanır.

• 4C emeklilerinin durumu daha farklıdır. Emekli sevk onayının görevliyle ilişkisini kestiği tarihi takip eden aybaşından itibaren emekli maaşı bağlanır. Görevinden ayrılmış ve daha sonra başka bir sigortalılık haline bağlı olarak çalışmamış olanlar ile yaşlılık maaşına hak kazananların kontrolleri yapıldıktan sonra, talep tarihini takip eden aybaşından itibaren maaşları bağlanır.