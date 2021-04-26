Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • SGK
    • 26.04.2021 16:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.04.2021 16:43
    ABONE OL

    -SSK ve Bağkur maaşı ne zaman verilir? Emeklilik dilekçesinden sonra emekli maaşı ne zaman bağlanır?

    maaşı ne zaman verilir? Sorusu gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Emeklilik dilekçesi verildikten sonra maaşın bağlanma süresi işlem yoğunluğuna göre değişiklik göstermektedir. Başvuru yapıldıktan sonra kişinin dosyası tarafından incelenmeye alınır ve gerekli kontroller yapılır. Bu noktada vatandaşlar, ?' Sorusunun cevabını merak ediyor. İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    SGK-SSK ve Bağkur emekli maaşı ne zaman verilir?

    Emekli olabilmek için belirli şartları yerine getiren kişiler dilekçe vererek emekli olacakları günü beklemektedir. Emeklilik dilekçesi verildikten sonra maaşın bağlanma süresi işlem yoğunluğuna göre değişiklik göstermektedir. Başvuru yapıldıktan sonra kişinin dosyası SGK tarafından incelenmeye alınır ve gerekli kontroller yapılır. Bu noktada vatandaşlar, 'Emeklilik dilekçesinin ardından emekli maaşı ne zaman bağlanır?' Sorusunun cevabını merak ediyor. İşte tüm detaylar!

    EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VERDİKTEN SONRA NE ZAMAN MAAŞ BAĞLANIR?

    Emekli maaşının bağlanması farklı sigorta kollarında farklı olmaktadır:

    • 4A emeklilerinin maaşları, talepte bulundukları tarihi takip eden aybaşlarında bağlanır. 5510 sayılı kanunun 4/A bendi kapsamında çalışanlar 4 Temmuz 2009'da talepte bulunmuşlarsa 1 Ağustos 2019'da ilk maaşları bağlanmış olur. Temmuz ayının ilk günleri başvuru yapılmış olsa bile o ay için ödeme yapılmaz. O tarihi takip eden ayın başında ödeme yapılır.

    • 4B emeklilerinin maaşları da aynı 4A emeklileri gibi talepte bulundukları ayı takip eden ayın başında bağlanır.

    • 4C emeklilerinin durumu daha farklıdır. Emekli sevk onayının görevliyle ilişkisini kestiği tarihi takip eden aybaşından itibaren emekli maaşı bağlanır. Görevinden ayrılmış ve daha sonra başka bir sigortalılık haline bağlı olarak çalışmamış olanlar ile yaşlılık maaşına hak kazananların kontrolleri yapıldıktan sonra, talep tarihini takip eden aybaşından itibaren maaşları bağlanır.

    EMEKLİLİK DİLEKÇESİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

    Emeklilik dilekçesinin durumunu sorgulamak isteyen kişiler SGK'nın resmi intenet sitesine giriş yaparak emeklilik evrak takip sistemine giriş yapabilir. Sisteme giriş yapan kişiler dilekçeleri hakkında detaylı sorgulama gerçekleştirebilmektedir.

        SSK EMEKLİLERİ MAAŞLARINI HANGİ TARİHTE ALIR?

        4A kapsamında çalışan emeklilerinin maaş alma tarihleri tahsis numaralarının son hanesine göre değişiklik gösterir:

        • Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 4 olanlar her ayın 23'ü ve 24'ünde emekli maaşı alabilirler.

        • Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlar her ayın 23'ünde emekli maaşı alabilirler.

        • Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlar her ayın 22'sinde emekli maaşı alabilirler.

        • Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlar her ayın 21'inde emekli maaşı alabilirler.

        • Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlar her ayın 20'sinde emekli maaşı alabilirler.

        • Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlar her ayın 19'unda emekli maaşı alabilirler.

        • Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlar her ayın 18'inde emekli maaşı alabilirler.

        • Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar her ayın 17'sinde emekli maaşı alabilirler.

        • Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlar ise her ayın 26'sında emekli maaşı alabilirler.

        BAĞ – KUR EMEKLİLERİ MAAŞLARINI HANGİ TARİHTE ALIR?

        4B kapsamında çalışan BAĞ – KUR emeklilerinin maaşlarını alacakları tarihler için tahsis numarasının son hanesine bakılır:

        • BAĞ-KUR emeklilik tahsis numarası son rakamı 5, 7 ve 9 olanlar her ayın 25'inde,

        • BAĞ-KUR emeklilik tahsis numarası son rakamı 1 ve 3 olanlar her ayın 26'sında,

        • BAĞ-KUR emeklilik tahsis numarası son rakamı 4, 6 ve 8 olanlar her ayın 27'sinde,

        • BAĞ-KUR emeklilik tahsis numarası son rakamı 0 ve 2 olanlar her ayın 28'sinde maaşlarını alabilirler.

        Emeklilik maaşının bağlanması sonrası her ay yukarıda belirtilen tarihlerde maaş çekilebilir.

        YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI NASIL ALINIR?

        Askerlik yapan erkek, doğum yapan kadın, yurtdışında bulunanlar için borçlanma hakkı var. Borçlanma yaparken dikkatli olunmalı. Eğer 2000 yılından önceki bir süreyi borçlanma imkanı varsa mutlaka bunu değerlendirin. Bütçeniz elveriyorsa tavandan borçlanın. Bu kapsamda borçlanma yapanların maaşlarında yüzde 70'e kadar artış oluyor.

        Aylık hesaplanırken önce 2000 öncesi çalışmalara bakılıyor. Bu döneme ait çalışmalar değerlendirilirken sadece prim ve kazanç değil, yaş da aylığı etkiliyor. Kadınlar için 50, erkekler için 55 yaştan sonra çalışmaya devam edilen 'her bir yıl', emekli aylığını yüzde 1 artıyor. Kadınlar 55 yaşında emekli olursa, aylığı yüzde 5 daha yüksek bağlanır. 60 yaşını doldurursa artış yüzde 10'a çıkar.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bursa'nın çehresini değiştirecek örnek proje
        Haberler SGK SGK-SSK ve Bağkur emekli maaşı ne zaman verilir? Emeklilik dilekçesinden sonra emekli maaşı ne zaman bağlanır?