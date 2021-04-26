Emekli olabilmek için belirli şartları yerine getiren kişiler dilekçe vererek emekli olacakları günü beklemektedir. Emeklilik dilekçesi verildikten sonra maaşın bağlanma süresi işlem yoğunluğuna göre değişiklik göstermektedir. Başvuru yapıldıktan sonra kişinin dosyası SGK tarafından incelenmeye alınır ve gerekli kontroller yapılır. Bu noktada vatandaşlar, 'Emeklilik dilekçesinin ardından emekli maaşı ne zaman bağlanır?' Sorusunun cevabını merak ediyor. İşte tüm detaylar!
EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VERDİKTEN SONRA NE ZAMAN MAAŞ BAĞLANIR?
Emekli maaşının bağlanması farklı sigorta kollarında farklı olmaktadır:
• 4A emeklilerinin maaşları, talepte bulundukları tarihi takip eden aybaşlarında bağlanır. 5510 sayılı kanunun 4/A bendi kapsamında çalışanlar 4 Temmuz 2009'da talepte bulunmuşlarsa 1 Ağustos 2019'da ilk maaşları bağlanmış olur. Temmuz ayının ilk günleri başvuru yapılmış olsa bile o ay için ödeme yapılmaz. O tarihi takip eden ayın başında ödeme yapılır.
• 4B emeklilerinin maaşları da aynı 4A emeklileri gibi talepte bulundukları ayı takip eden ayın başında bağlanır.
• 4C emeklilerinin durumu daha farklıdır. Emekli sevk onayının görevliyle ilişkisini kestiği tarihi takip eden aybaşından itibaren emekli maaşı bağlanır. Görevinden ayrılmış ve daha sonra başka bir sigortalılık haline bağlı olarak çalışmamış olanlar ile yaşlılık maaşına hak kazananların kontrolleri yapıldıktan sonra, talep tarihini takip eden aybaşından itibaren maaşları bağlanır.
EMEKLİLİK DİLEKÇESİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Emeklilik dilekçesinin durumunu sorgulamak isteyen kişiler SGK'nın resmi intenet sitesine giriş yaparak emeklilik evrak takip sistemine giriş yapabilir. Sisteme giriş yapan kişiler dilekçeleri hakkında detaylı sorgulama gerçekleştirebilmektedir.