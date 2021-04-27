Talepler tek tek belli oldu! SSK Bağ-Kur emeklisi bu habere kulak kesildi! Seyyanen zam, avans, intibak...

Milyonlarca emekli ek ödeme, ikramiye zammı, 3 maaş avans ve intibak düzenlemesiyle ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Yeni yılda zamlı maaşlarını alan emekliler bir yandan ikramiyeyi beklerken diğer yandan da Temmuz ayında yeni zamlarını bekliyor. Bu süreç içerisinde de bazı talepler ön plana çıkıyor. Emekliler taleplerini 10 maddede sıraladı. Talepler hayata geçtiği anda emeklilerin ek gelirlerinde artış yaşanacak. Aynı zamanda gelecek aylarda ödenecek ikramiyelerde bir artış olup olmayacağı da akıllarda bir soru işareti olarak yer ediniyor.

27.04.2021 07:09 - Son Güncelleme: 27.04.2021 07:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





