Talepler tek tek belli oldu! SSK Bağ-Kur emeklisi bu habere kulak kesildi! Seyyanen zam, avans, intibak...
Milyonlarca emekli ek ödeme, ikramiye zammı, 3 maaş avans ve intibak düzenlemesiyle ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Yeni yılda zamlı maaşlarını alan emekliler bir yandan ikramiyeyi beklerken diğer yandan da Temmuz ayında yeni zamlarını bekliyor. Bu süreç içerisinde de bazı talepler ön plana çıkıyor. Emekliler taleplerini 10 maddede sıraladı. Talepler hayata geçtiği anda emeklilerin ek gelirlerinde artış yaşanacak. Aynı zamanda gelecek aylarda ödenecek ikramiyelerde bir artış olup olmayacağı da akıllarda bir soru işareti olarak yer ediniyor.
Talepler tek tek belli oldu! SSK Bağ-Kur emeklisi bu habere kulak kesildi. Emekliler bu yıl yine iki bayram öncesi ikramiye ödemesiyle ek gelir sağlamış olacak. Aynı zamanda bayram ikramiyesi, banka promosyonu gibi imkanlarla ek gelire kavuşan emekliler, bütçesini rahatlatacak yeni kazanımlar için taleplerde bulunuyor. Emekli vatandaşlar gelirlerini ve refah seviyesini artıracak 10 talebini sıraladı. Talepler içerisinde ücretsiz toplu taşıma, ikramiye zammı, ek ödeme miktarı artışı, aile yardımı ve intibak yer alıyor. İşte emeklinin yüzünü güldürecek 10 talep