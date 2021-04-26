Belli olmasına 69 gün var! SSK'lılarda 2591 TL esnafta 2189 TL! Emekli maaşları artacak
Yılın ilk bayram ikramiyesini merakla bekleyen emekliler aynı zamanda Temmuz ayında maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Yılın ilk altı ayının enflasyon verileri maaşların belirlenmesinde önemli etken olacak. Enflasyon tahminleri, emeklilerin Temmuz zammını yüzde 7.09 olarak gösterdi. Buna göre en düşük maaş, esnafta 2 bin 189, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 591 lira olacak. Bu bağlamda milyonlarca emekli son veriler ve açıklamalarla birlikte maaşlarına yapılacak zam oranı hakkındaki gelişmeleri yakından takip ediyor.
Ramazan bayramı ikramiyelerinin ödenmesine günler kaldı. Milyonlarca emekli bu yıl 3. kez ikramiye alarak ek gelir sağlamış olacak. Aynı zamanda gözler Temmuz ayında milyonların maaşlarına yapılacak zam oranlarına çevrildi. Temmuz ayının ilk günlerinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yansıtılacak. Buna tahmin gerçekleşirse ek ödeme dahil en düşük maaş Bağ-Kur esnaf emeklilerinde 2 bin 44 liradan 2 bin 189 liraya çıkacak.