Belli olmasına 69 gün var! SSK'lılarda 2591 TL esnafta 2189 TL! Emekli maaşları artacak

Yılın ilk bayram ikramiyesini merakla bekleyen emekliler aynı zamanda Temmuz ayında maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Yılın ilk altı ayının enflasyon verileri maaşların belirlenmesinde önemli etken olacak. Enflasyon tahminleri, emeklilerin Temmuz zammını yüzde 7.09 olarak gösterdi. Buna göre en düşük maaş, esnafta 2 bin 189, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 591 lira olacak. Bu bağlamda milyonlarca emekli son veriler ve açıklamalarla birlikte maaşlarına yapılacak zam oranı hakkındaki gelişmeleri yakından takip ediyor.

26.04.2021 13:52 - Son Güncelleme: 26.04.2021 13:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





