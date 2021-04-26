Emekli olacakları günü bekleyen milyonlarca çalışan, emeklilik yaşı hesaplama ve emeklilik zamanına yönelik bilgileri araştırmaya devam ediyor. Bu noktada, DYS evrak takibi nasıl yapılır? Emekliliğim onaylandı mı? Sorularının yanıtları merak ediliyor. Ne zaman emekli olacağım sorusu, aktif çalışma hayatını tamamlamaya hazırlanan vatandaşlar tarafından sıklıkla gündeme geliyor. Sosyal güvenlik sistemi içerisinde prim günler kapsamında emekli olacakları günü bekleyen kamu ve özel sektör çalışanları süreci yakından takip ediyor. Ödenen primler, yaş, gün gibi daha pek çok şartlara bağlı olarak emeklilik onaylanır. Peki, SGK evrak takip nasıl yapılır? İşte emeklilik DYS evrak takibi ekranı!
SGK EVRAK TAKİBİ NASIL YAPILIR?
Teknolojinin gelişmesiyle her işimizi internet üzerinden halledebildiğimiz gibi emeklilik başvurusu sorgulamasında da E-Devlet Kapısı sayesinde internet üzerinden şifresiz olarak gerçekleştirebiliyoruz.
DYS EVRAK TAKİBİ NASIL YAPILIR?
SGK evrak takibi yapmak için belirtilen linkteki sizi e-Devlet Kapısı'nda bulunan "Sosyal Güvenlik Kurumu DYS Evrak Takip" isimli uygulamayı açınız.
Uygulama linki: https://www.turkiye.gov.tr/sgk-sso-evrak-takip
Uygulama sayfası açıldıktan sonra karşınıza çıkan kimlik doğrulama ekranından "Kimliğimi Şimdi Doğrula" butonuna tıklayıp, e-Devlet Kapısı giriş sayfasına gidiniz.
E-Devlet Kapısı giriş ekranından T.C kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi giriniz.