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    • SGK
    • 26.04.2021 11:02
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    • 26.04.2021 11:02
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    evrak takip nasıl yapılır? Emeklilik evrak takibi nasıl yapılır? SGK 'ne zaman emekli olurum' sorgulama ekranı!

    Emekli olacakları günü bekleyen milyonlarca çalışan, emeklilik yaşı hesaplama ve emeklilik zamanına yönelik bilgileri araştırmaya devam ediyor. Bu noktada, evrak takibi nasıl yapılır? Emekliliğim onaylandı mı? Sorularının yanıtları merak ediliyor. Ne zaman emekli olacağım sorusu, aktif çalışma hayatını tamamlamaya hazırlanan vatandaşlar tarafından sıklıkla gündeme geliyor. Sosyal güvenlik sistemi içerisinde prim günler kapsamında emekli olacakları günü bekleyen kamu ve özel sektör çalışanları süreci yakından takip ediyor. Ödenen primler, yaş, gün gibi daha pek çok şartlara bağlı olarak emeklilik onaylanır. Peki, evrak takip nasıl yapılır? İşte emeklilik !

    takvim.com.tr
    Emeklilik DYS evrak takibi nasıl yapılır? SGK evrak takibi ekranı!

    Emekli olacakları günü bekleyen milyonlarca çalışan, emeklilik yaşı hesaplama ve emeklilik zamanına yönelik bilgileri araştırmaya devam ediyor. Bu noktada, DYS evrak takibi nasıl yapılır? Emekliliğim onaylandı mı? Sorularının yanıtları merak ediliyor. Ne zaman emekli olacağım sorusu, aktif çalışma hayatını tamamlamaya hazırlanan vatandaşlar tarafından sıklıkla gündeme geliyor. Sosyal güvenlik sistemi içerisinde prim günler kapsamında emekli olacakları günü bekleyen kamu ve özel sektör çalışanları süreci yakından takip ediyor. Ödenen primler, yaş, gün gibi daha pek çok şartlara bağlı olarak emeklilik onaylanır. Peki, SGK evrak takip nasıl yapılır? İşte emeklilik DYS evrak takibi ekranı!

    SGK EVRAK TAKİBİ NASIL YAPILIR?

    Teknolojinin gelişmesiyle her işimizi internet üzerinden halledebildiğimiz gibi emeklilik başvurusu sorgulamasında da E-Devlet Kapısı sayesinde internet üzerinden şifresiz olarak gerçekleştirebiliyoruz.

    DYS EVRAK TAKİBİ NASIL YAPILIR?

    SGK evrak takibi yapmak için belirtilen linkteki sizi e-Devlet Kapısı'nda bulunan "Sosyal Güvenlik Kurumu DYS Evrak Takip" isimli uygulamayı açınız.
    Uygulama linki: https://www.turkiye.gov.tr/sgk-sso-evrak-takip
    Uygulama sayfası açıldıktan sonra karşınıza çıkan kimlik doğrulama ekranından "Kimliğimi Şimdi Doğrula" butonuna tıklayıp, e-Devlet Kapısı giriş sayfasına gidiniz.
    E-Devlet Kapısı giriş ekranından T.C kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi giriniz.

    SGK EVRAK TAKİBİ LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ

        E-Devlet Kapısı'na giriş yaptıktan sonra uygulama sizi Sosyal Güvenlik Kurumunun sitesindeki "Doküman Yönetim Sistemi" isimli uygulamaya yönlendirecektir. "Uygulamaya Git" Butonuna tıklayarak uygulamaya gidiniz.
        Karşınıza gelen kimlik doğrulama sayfasından kimlik doğrulamak için "Onayla" butonuna basınız.
        Kimliğinizi onayladıktan sonra Doküman Yönetim Sistemi'ne girmiş olacaksınız. Karşınıza çıkan sayfadan görüntülemek istediğiniz dokümanın yılını seçiniz.
        Yılı seçip, "Sorgula" butonuna tıkladığınızda görüntülemek istediğiniz evraklar ekrana gelecektir.



        SGK NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sayfası üzerinden mevcut sigortalılık bilgileriniz üzerinden hangi tarihte emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Ancak ne zaman emekli olabilirim sorgulamalarında alacağınız sonuçlar ile SGK resmi verileri arasında farklılık olabileceğinden, kesin sonuç olmadığına dikkat etmelisiniz. Yine de buradan yapacağınız sorgulamalarda emeklilik tarihinizi kolayca hesaplayabilmeniz mümkündür.
        • SGK ne zaman olabilirim uygulamasına ulaşarak, emeklilik tarihi sorgulamanızı yapabilmek için "e.sgk.gov.tr" adresine erişim sağlamalısınız.
        • E-SGK sayfasında "Vatandaş" kategorisine giriş yapmalısınız.
        • Vatandaş kategorisinde yer alan e-hizmetler arasında sigortalılık durumunuza göre 4A/4B/4C ne zaman emekli olabilirim uygulamalarından sizin için uygun olanını seçmelisiniz.
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