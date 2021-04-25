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    • SGK
    • 25.04.2021 18:22
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    • 25.04.2021 18:22
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    Gündemde yüzbinlerce kişi ? Sorusunun yanıtını sıklıkla sorguluyor. Çalışanlar ya da emekli olanlar sigortalarını sorgulamak ve hizmet dökümü almak için Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlükleri’ne gitmeye gerek kalmadan online olarak bilgileri öğrenmek istiyor. Teknolojinin günlük hayata fazla dahil olduğu son yıllarda bu işlem de kolay bir şekilde yapılıyor. , işlemlerine dair merak edilen tüm bilgileri haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    T.C. kimlik no ile şifresiz SSK sorgulama işlemleri nasıl yapılır?

    T.C. kimlik no ile şifresiz SSK sorgulama işlemleri nasıl yapılır? SGK çalışan, emeklilik ve hizmet dökümü sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Sorularının cevapları merakla sorgulanır oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müdürlüklerine giderek sigortalarıyla ilgili tüm bilgileri öğrenebilen vatandaşlar koronavirüs nedeniyle online olarak evden işlemlerini gerçekleştirmek istiyor. E-devlet üzerinden şifreli ve şifresiz bir şekilde SSK sorgulama işlemleri yapılabiliyor. İşte detaylar…

    SGK Hizmet Dökümü Sorgulama Nasıl Yapılır?

    İnternette SGK hizmet dökümü sorgulama işlemini yapmak istiyorsanız, E-Devlet Kapısı portalında bulunan SGK e-hizmetlerini kullanabilirsiniz. Ülke genelindeki tüm kamu kurumlarının e-hizmetlerini tek bir çatı altında toplayan E-Devlet Kapısı portalında SGK'ya ait e-hizmetlerde bulunuyor. Böylelikle E-Devlet sistemi üzerinden kolayca SGK hizmet dökümü sorgulamalarınızı yapabilirsiniz.

    ŞİFRELİ VE ŞİFRESİZ SGK HİZMET DÖKÜMÜ SORGULAMA

    SGK hizmet dökümü sorgulama işlemlerinizi E-Devlet Kapısı portalında kurumun "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" uygulama ekranından gerçekleştirebilirsiniz.

    E-Devlet SGK hizmet dökümü sorgulama işlemi için öncelikle E-Devlet kimlik doğrulama yapmanız gerekiyor. E-Devlet sisteminden SGK hizmet dökümü sorgulama yapmak için sırasıyla aşağıdaki adımları izlemelisiniz.

    - Bilgisayarda tarayıcınızın arama kısmına "turkiye.gov.tr" adresini yazarak, E-Devlet Kapısı portalını açın.

    - E-Devlet Kapısı portalında kimlik doğrulama için sağ üst kısımda bulunan "Giriş Yap" seçeneğine tıklayın.

    - Açılan E-Devlet Kapısı giriş ekranında ise sadece TC ile SGK hizmet dökümü sorgulama için "E- Devlet şifresi ile giriş" yöntemini kullanarak, kimlik doğrulama yapın. Bunun için E-Devlet şifresi bölümünde TC kimlik numaranızı ve E-Devlet şifrenizi(tüm PTT şubelerinden alabilirsiniz) girin. İsterseniz diğer E-Devlet giriş yöntemleri olan "mobil imza", "e-imza", "T.C. kimlik kartı" ve "internet bankacılığı" şeklindeki giriş yöntemlerini de kullanarak, kimlik doğrulamasını yapabilirsiniz.

        - E-Devlet Kapısı kimlik doğrulama işleminden sonra açılan ana sayfada bulunan "Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim" yazılı kutucuğa "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" yazın.

        - Arama sonuçlarında ilk sırada bulunan SGK' nın e-hizmet uygulamasına tıklayın.

        - "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" ekranında sigorta hizmet dökümünüze ulaşmak için hangi sigorta koluna bağlıysanız o sigorta koluna tıklamalısınız.

        - Sayfada bulunan "4A Tescil Bilgileri", "4B Tescil Bilgileri", "4C Tescil Bilgileri" ve "Banka Sandığı Tescil Bilgileri" seçeneklerinden size uygun olanına tıklayın.

        Bu şekilde SGK tescil bilgilerinizle birlikte SGK hizmet dökümü detaylarınıza ulaşabilirsiniz. Sayfanın en üstünde kimlik bilgileriniz, altında sigorta tescil bilgileriniz ve en altında sigorta hizmet dökümü detaylarınız tüm ayrıntılarıyla birlikte yer alır.

        SGK Hizmet Dökümü Belgesi Nasıl Alınır?

        E-Devlet portalında görüntüleyebildiğiniz SGK hizmet dökümü belgesinin isterseniz çıktısını alabilirsiniz. SGK hizmet dökümü belgesini E-Devlet Kapısı portalından almak için;

        - E-Devlet Kapısı'ndaki "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" uygulamasının sağ üst kısmında bulunan "Yazdır" seçeneğine tıklayarak, kendiniz için hizmet dökümünüzün bir çıktısını alabilirsiniz. Ancak bu yazdırdığınız bu belgeyi resmi işlemlerde kullanamazsanız.

        - Resmi işlemlerde kullanacak şekilde yasal geçerliliği olan SGK hizmet dökümü belgesi almak için ise uygulama ekranının sol üst kısmında bulunan "Barkodlu Belge Oluştur" seçeneğine tıklayın.

        - Açılan sayfada oluşturulan barkodlu SGK hizmet dökümü belgesini doğrudan yazdıramayacağınız için öncelikle sağ kısımdaki seçeneklerden "Dosyayı İndir" seçeneğine tıklayın. Bu seçenekle dosyayı bilgisayarınıza indirebilir ve daha sonra istediğiniz zaman çıktısını alarak, kredi başvurularınızda ya da iş başvurularınızda kullanabilirsiniz.

        - Dilerseniz sağ üst kısımdaki 3 seçenekten birisi olan "E-Posta Gönder" seçeneğine tıklayarak da E-Devlet Kapısı portalında oluşturulan barkodlu belgeyi doğrudan vereceğiniz kurum ya da kişinin e-posta adresine gönderilmesini de sağlayabilirsiniz. Bu şekilde SGK müdürlüklerine gitmek durumunda kalmadan E-Devlet Kapısı portalından resmi geçerliliği olan SGK hizmet dökümü belgesi alabilirsiniz.
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