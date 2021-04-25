T.C. kimlik no ile şifresiz SSK sorgulama işlemleri nasıl yapılır? SGK çalışan, emeklilik ve hizmet dökümü sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Sorularının cevapları merakla sorgulanır oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müdürlüklerine giderek sigortalarıyla ilgili tüm bilgileri öğrenebilen vatandaşlar koronavirüs nedeniyle online olarak evden işlemlerini gerçekleştirmek istiyor. E-devlet üzerinden şifreli ve şifresiz bir şekilde SSK sorgulama işlemleri yapılabiliyor. İşte detaylar…
SGK Hizmet Dökümü Sorgulama Nasıl Yapılır?
İnternette SGK hizmet dökümü sorgulama işlemini yapmak istiyorsanız, E-Devlet Kapısı portalında bulunan SGK e-hizmetlerini kullanabilirsiniz. Ülke genelindeki tüm kamu kurumlarının e-hizmetlerini tek bir çatı altında toplayan E-Devlet Kapısı portalında SGK'ya ait e-hizmetlerde bulunuyor. Böylelikle E-Devlet sistemi üzerinden kolayca SGK hizmet dökümü sorgulamalarınızı yapabilirsiniz.
ŞİFRELİ VE ŞİFRESİZ SGK HİZMET DÖKÜMÜ SORGULAMA
SGK hizmet dökümü sorgulama işlemlerinizi E-Devlet Kapısı portalında kurumun "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" uygulama ekranından gerçekleştirebilirsiniz.
E-Devlet SGK hizmet dökümü sorgulama işlemi için öncelikle E-Devlet kimlik doğrulama yapmanız gerekiyor. E-Devlet sisteminden SGK hizmet dökümü sorgulama yapmak için sırasıyla aşağıdaki adımları izlemelisiniz.
- Bilgisayarda tarayıcınızın arama kısmına "turkiye.gov.tr" adresini yazarak, E-Devlet Kapısı portalını açın.
- E-Devlet Kapısı portalında kimlik doğrulama için sağ üst kısımda bulunan "Giriş Yap" seçeneğine tıklayın.
- Açılan E-Devlet Kapısı giriş ekranında ise sadece TC ile SGK hizmet dökümü sorgulama için "E- Devlet şifresi ile giriş" yöntemini kullanarak, kimlik doğrulama yapın. Bunun için E-Devlet şifresi bölümünde TC kimlik numaranızı ve E-Devlet şifrenizi(tüm PTT şubelerinden alabilirsiniz) girin. İsterseniz diğer E-Devlet giriş yöntemleri olan "mobil imza", "e-imza", "T.C. kimlik kartı" ve "internet bankacılığı" şeklindeki giriş yöntemlerini de kullanarak, kimlik doğrulamasını yapabilirsiniz.