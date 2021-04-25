SGK Hizmet Dökümü Belgesi Nasıl Alınır?

E-Devlet portalında görüntüleyebildiğiniz SGK hizmet dökümü belgesinin isterseniz çıktısını alabilirsiniz. SGK hizmet dökümü belgesini E-Devlet Kapısı portalından almak için;

- E-Devlet Kapısı'ndaki "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" uygulamasının sağ üst kısmında bulunan "Yazdır" seçeneğine tıklayarak, kendiniz için hizmet dökümünüzün bir çıktısını alabilirsiniz. Ancak bu yazdırdığınız bu belgeyi resmi işlemlerde kullanamazsanız.

- Resmi işlemlerde kullanacak şekilde yasal geçerliliği olan SGK hizmet dökümü belgesi almak için ise uygulama ekranının sol üst kısmında bulunan "Barkodlu Belge Oluştur" seçeneğine tıklayın.

- Açılan sayfada oluşturulan barkodlu SGK hizmet dökümü belgesini doğrudan yazdıramayacağınız için öncelikle sağ kısımdaki seçeneklerden "Dosyayı İndir" seçeneğine tıklayın. Bu seçenekle dosyayı bilgisayarınıza indirebilir ve daha sonra istediğiniz zaman çıktısını alarak, kredi başvurularınızda ya da iş başvurularınızda kullanabilirsiniz.

- Dilerseniz sağ üst kısımdaki 3 seçenekten birisi olan "E-Posta Gönder" seçeneğine tıklayarak da E-Devlet Kapısı portalında oluşturulan barkodlu belgeyi doğrudan vereceğiniz kurum ya da kişinin e-posta adresine gönderilmesini de sağlayabilirsiniz. Bu şekilde SGK müdürlüklerine gitmek durumunda kalmadan E-Devlet Kapısı portalından resmi geçerliliği olan SGK hizmet dökümü belgesi alabilirsiniz.