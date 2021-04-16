SORULARLA EYT

– 1 Ocak 1976 doğumluyum. SSK girişim 12 Temmuz 1999'dur. EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) ile ilgili yasa çıkarsa ne zaman emekli olurum? İ.T.

25 yıllık sigortalılık sürenizi dolduracağınız 12 Temmuz 2024'ten önce çıkacak bir EYT yasasından yararlanamazsınız. Ancak bu tarihten sonra yaş aranmadan kişileri emekli edecek bir yasa çıkması halinde, 5975 gün priminiz varsa siz de yararlanarak emekli olabilirsiniz.

– 5 Mayıs 1974 doğumluyum. 3 Temmuz 1998 tarihinde Emekli Sandığı'na bağlı olarak (memur) iş başlangıcım var. Aralıksız olarak (sadece askerlikte 1 aylık sınıf okulunda kesinti var) 2017 Nisan ayına kadar çalışmışlığım var (yaklaşık 6700 gün). Acaba EYT kapsamında mıyım? Bu hali ile ne zaman emekli olabilirim? Daha çalışmam lazım mı? Turan Karaca

Hizmet başlangıcınız 8 Eylül 1999 tarihinden önce olduğundan EYT'lisiniz. Ancak bugüne kadar EYT ile ilgili bir yasa taslağı ortaya çıkmadığından EYT'liler için öngörülen emeklilik şartları konusunda da bir veri yok. EYT'lilerin talebi, 8 Eylül 1999 öncesi emeklilik şartlarının uygulanması. Ola ki EYT yasası çıkar ve 8 Eylül 1999 öncesi emeklilik şartları uygulanırsa, Emekli Sandığı statüsünden emeklilik için yaş şartı aranmaksızın erkeklerin 25, kadınların ise 20 tam yıl hizmet süreleri olması gerekecek.

EYT'li olmakla birlikte hizmet süreniz 25 yıldan az olduğundan, 25 tam yıl hizmet süresini tamamladığınızda emekli olmaya hak kazanmanız mümkün olabilecek. Ancak EYT konusunda fazla umutlu olmamanızı önerim. Zira Cumhurbaşkanının son açıklamaları, yakın gelecekte EYT'lilerle ilgili bir düzenleme yapılmayacağını gösteriyor.

Mevcut durumda ise hizmet süreniz 15 yıldan fazla olduğundan 61 yaşınız dolduğunda ya da 25 tam yıl (9000 gün) hizmet süresini tamamlayıp, 57 yaşınız dolduğunda emekli olabilirsiniz.