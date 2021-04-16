SGK uzmanından 2021 yılı EYT ve 47, 48 yaşında emeklilik açıklaması! Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların durumları ve 2021 yılı EYT gelişmelerine dair ilk açıklama geldi. SGK Uzmanı emekli olmak isteyen bir çalışanın sorularına yanıt verdi. 47 ve 48 yaşında emeklilik konusuna dair bilgi veren SGK Uzmanı hem beklentilere dair hem emekliliak yaşının nasıl hesaplandığına ilişkin bilgi verdi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da diğer bir ifade ile EYT, 1999 yılında emeklilik yaşını yükselten 4447 sayılı kanun ile ortaya çıkmıştır. 8 Eylül 1999 tarihine kadar emeklilik şartı, kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5000 prim günüydü. 8 Eylül 1999 tarihinde çıkartılan kanun ile emekli olabilmek için yaş şartı getirildi.
EYT'LİLER İÇİN 2021'DE EMEKLİLİK VAR MI? 47, 48 YAŞINDA EMEKLİLİK HAKKI İÇİN İŞE BAŞLAMA, SGK PRİM VE GÜN ŞARTI
SGK Uzmanı ve Posta Yazarı Ekrem Sarısu kendisine ait köşesinde emeklilik ile ilgili soruları olan vatandaşların sorularını yanıtlamaya devam ediyor. Bu kapsamda son paylaşımlarında EYT ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Ekrem Sarısu, emeklilikte yaşa takılanların 2021 yılı beklentilerine ilişkin bazı ipuçları verdi.
İşte O Soru
Çalışma hayatında yer alan bir kadın çalışan SGK işe başlama, doğum tarihi bilgileri ile SGK Uzmanı Ekrem Sarısu'ya kaç yaşında emekli olabileceğini sordu. Kadın çalışan sorusunda, "1976 doğumluyum. SSK giriş tarihim 1991. Toplam 5154 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olurum? Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası kabul edilirse, emekli olma şansım var mı?" bilgilerini verdi.