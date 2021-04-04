Sosyal yardım kapsamında çok geniş alanlarda vatandaşlarına destek vermeye devam eden devlette birçok para sahipleri tarafından alınmayı bekliyor. Sosyal Güvelik Kurumu'nda bekletilen paralar sahipleri tarafından unutulduğu ya da bilinmediği için alınmıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu çok sayıda alanda hem çalışanlara hem vatandaşlara ayrı ayrı ödemelerde bulunuyor. Kurum işsiz vatandaşlara, sigortalı vatandaşlara, hak sahibi olan olanlara, yaşlılara, çalışamayacak durumda olanlara, çalışmayanlara, kadınlara ayrı ayrı ödemelerde bulunuyor. Peki devlette unutulan paralar nasıl geri alınabilir? SGK üzerinden unutulan para sorgulama nasıl yapılır? İşte SGK unutulan para sorgulama ekranı...