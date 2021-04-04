Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • SGK
    • 04.04.2021 09:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.04.2021 09:29
    ABONE OL

    -'dan hesaplara yattığı halde bilinmediği için çekilmeyen, 'de unutulan destek paraları! Hesaplara yatıyor

    Devletin corana virüsü salgını sebebi ile yapmış olduğu yardım ve para takviyeleri çoğalırken vatandaşlara kritik ihtar geldi. Özellikle de da unutulan paralar rekor ölçüye erişirken birey ödemeleri için kesinlikle başvurun tavsiyesi yapıldı. Bu bağlamda tarafından yapılan ödemelerin birçoğu hak sahipleri tarafından alınmadığı ya da unutulduğu için aracı kurumlarda bekletiliyor. Devletin tüm vatandaşlarına sunduğu bu yardımlar kapsamında; hasta, yaşlı, yeni doğum yapmış, muhtaç kişilere, kadınlara, ailelere, erkeklere çok geniş alanda verdiği ve bu kişilerin yardımları unuttuğu düşünülüyor.

    takvim.com.tr
    PTT'de unutulan destek paraları! Hesaplara yatıyor

    Sosyal yardım kapsamında çok geniş alanlarda vatandaşlarına destek vermeye devam eden devlette birçok para sahipleri tarafından alınmayı bekliyor. Sosyal Güvelik Kurumu'nda bekletilen paralar sahipleri tarafından unutulduğu ya da bilinmediği için alınmıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu çok sayıda alanda hem çalışanlara hem vatandaşlara ayrı ayrı ödemelerde bulunuyor. Kurum işsiz vatandaşlara, sigortalı vatandaşlara, hak sahibi olan olanlara, yaşlılara, çalışamayacak durumda olanlara, çalışmayanlara, kadınlara ayrı ayrı ödemelerde bulunuyor. Peki devlette unutulan paralar nasıl geri alınabilir? SGK üzerinden unutulan para sorgulama nasıl yapılır? İşte SGK unutulan para sorgulama ekranı...


    Devlette unutulan para yardımları neler, nasıl geri alınabilir?

    SGK tarafından her yıl binlerce kişiye verilen yardımlardan birçoğu ne yazık ki hesapta kalıyor. Özellikle bu yardımlardan cenaze yardımı, yol yardımı, emzirme yardımı, ilaç ödemeleri ve diş ödemeleri gibi yardımlar vatandaşlar tarafından pek bilinmiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda unutulan bu yardımlar aslında e- Devlet üzerinden çok kolay bir şekilde öğrenilerek alınabilir.

    Devletin yaptığı para yardımları ve hesapta unutulan paralar neler?

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden yapılan muhtaç kişiye destekler SGK ve İŞKUR üzerinden ulaştırılmaya çalışılıyor. Fakat milyonlarca kişinin bu paradan haberi dahi olmadan hesaplarında öylece beklemelerine neden oluyor. Peki devlet hangi yardımları yapıyor? İşte devletin bilinmeyen destekleri!

    Devletin bilinmeyen destekleri!

    Çeyiz Parası Ödemesi

    SGK evlenecek olan genç kızlara çeyiz parası ödemesi yapar. Bu ödeme yetim maaşı alacak kızların evlenmeye karar vermeleri durumunda ödenir. Ödemeler 24 maaş tutarında yapılır başvurular SGK'ya yazılı iletilir.

    SGK İş Görememezlik Parası

    SGK mesleki hastalığa yakalanan, işyerinde hastalanan vatandaşlara ödeme yapar. Başvurular işveren tarafından yapılır. İş Görememezlik yada Rapor Parası olarak bilinen ödemeler için sağlık raporu gereklidir.

        Emekli Olamayanlara Toplu Para

        SGK emekli olamayanlara toplu para ödemesi yapar. Gün ve yaş şartını sağlamış olanlar özel başvuru koşullarını sağlamaları durumunda SGK'ya ödemiş oldukları primlerin toplu iadesi için başvuru yapabilirler.

        Doğum Parası

        SGK yeni anne olan kadınlara toplu para ödemesi yapar. Ödemeler çocuk sayısına göre 300 TL ile 600 TL arasında değişir. Başvurular genellikle kimlik çıkarılırken yapılır.

        Cenaze Parası

        Sigortalı bir kişi vefat ettiği zaman geride kalan yakınlarına tek seferlik yardım parası ödenir. Ödemeler ilk önce eş çocuklara yapılır. Eğer kişi bekar ise ödemeler anne baba ve kardeşlere yapılır.

        Yol Yardımı Ödemesi

        Devlette unuttum para var mı? e- Devlet'ten unutulan para bakma yöntemi nedir?

        Devlette unutulmuş parası olanların ne kadar parasının unutulduğuna SGK üzerinden bakılabiliyor.

        İnternette tarayıcınıza https://www.turkiye.gov.tr/ adresini açarak e- Devlet üzerinden unutulmuş paralarınızı kontrol edebilirsiniz.

        e- Devlet şifresi ve giriş bilgileriniz yoksa eğer; girişi T.C. kimlik numaranız ve PTT'den alacağınız şifre ile sağlayabilirsiniz.

        e- Devlet ekranını açınca sağ üst köşedeki "arama " kısmına "SGK şahıs ödeme sorgulama" yazarak SGK şahıs ödeme sorgulama linkini tıklayın ve gelen ekranda adınıza yatırılan bir para olup olmadığını öğrenin.

        Binlerce kişi devlet desteğini almayı unuttu!

        Sosyal Güvenlik Kurumu ve İŞKUR'un yaptığı bilgilendirmeler yeterli olmadı. Gelen SMS ve bilgilendirmeleri kontrol dahi etmeyen binlerce kişi bu yardımları almayı unuttu. Devlet desteği paralar şu an hak sahiplerini bekliyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler SGK SSK-SGK'dan hesaplara yattığı halde bilinmediği için çekilmeyen, PTT'de unutulan destek paraları! Hesaplara yatıyor