Sosyal yardım kapsamında çok geniş alanlarda vatandaşlarına destek vermeye devam eden devlette birçok para sahipleri tarafından alınmayı bekliyor. Sosyal Güvelik Kurumu'nda bekletilen paralar sahipleri tarafından unutulduğu ya da bilinmediği için alınmıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu çok sayıda alanda hem çalışanlara hem vatandaşlara ayrı ayrı ödemelerde bulunuyor. Kurum işsiz vatandaşlara, sigortalı vatandaşlara, hak sahibi olan olanlara, yaşlılara, çalışamayacak durumda olanlara, çalışmayanlara, kadınlara ayrı ayrı ödemelerde bulunuyor. Peki devlette unutulan paralar nasıl geri alınabilir? SGK üzerinden unutulan para sorgulama nasıl yapılır? İşte SGK unutulan para sorgulama ekranı...
Devlette unutulan para yardımları neler, nasıl geri alınabilir?
SGK tarafından her yıl binlerce kişiye verilen yardımlardan birçoğu ne yazık ki hesapta kalıyor. Özellikle bu yardımlardan cenaze yardımı, yol yardımı, emzirme yardımı, ilaç ödemeleri ve diş ödemeleri gibi yardımlar vatandaşlar tarafından pek bilinmiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda unutulan bu yardımlar aslında e- Devlet üzerinden çok kolay bir şekilde öğrenilerek alınabilir.
Devletin yaptığı para yardımları ve hesapta unutulan paralar neler?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden yapılan muhtaç kişiye destekler SGK ve İŞKUR üzerinden ulaştırılmaya çalışılıyor. Fakat milyonlarca kişinin bu paradan haberi dahi olmadan hesaplarında öylece beklemelerine neden oluyor. Peki devlet hangi yardımları yapıyor? İşte devletin bilinmeyen destekleri!
Devletin bilinmeyen destekleri!
Çeyiz Parası Ödemesi
SGK evlenecek olan genç kızlara çeyiz parası ödemesi yapar. Bu ödeme yetim maaşı alacak kızların evlenmeye karar vermeleri durumunda ödenir. Ödemeler 24 maaş tutarında yapılır başvurular SGK'ya yazılı iletilir.
SGK İş Görememezlik Parası
SGK mesleki hastalığa yakalanan, işyerinde hastalanan vatandaşlara ödeme yapar. Başvurular işveren tarafından yapılır. İş Görememezlik yada Rapor Parası olarak bilinen ödemeler için sağlık raporu gereklidir.