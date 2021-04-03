Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • SGK
    • 03.04.2021 10:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.04.2021 10:53
    ABONE OL

    imkanı doğuyor! Milyonların gözü kulağı bu haberde! Bağkur'lu ye 690 lira...

    Bir süredir tüm ler hakkında yaşanan son gelişmeleri mercek altına aldı. Bilindiği üzere milyonlara her ay maaşlarıyla birlikte ek ödeme de veriliyor. Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor. Maaşı bin 554 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme yatırılıyor. Emekliler bu oranının düşük olduğunu ileterek artırılması yönünde taleplerde bulunuyor. Talebin hayata geçmesi durumunda, emekli aylıklarına yapılan ek ödeme tutarında artış yaşanacak.

    Ek ödeme imkanı doğuyor! SSK Bağkur'lu emekliye 410 lira...

    Milyonlarca emekli vatandaş maaşlarının yanında yüzde 4-5 oranında ek ödeme alıyor. Ancak bu tutarın düşük olduğunu ifade eden emekliler artılması yönünde taleplerde bulunuyor. Emeklilere maaşın yüzde 4-5'i oranında verilen ek ödeme için Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) 'Yüzde 8 ya da 10 olsun' teklifi geldi. Talep hayata geçerse, gelirlerde 414 liraya varan artış olacak. Bu kapsamda konu hakkında yapılan son dakika açıklamaları takip edilmeye başlandı. Emekliler ek ödeme miktarında herhangi bir artış olup olmayacağını merak ediyor.

    YÜZDE 4-5

    Tüm emekliler, her ay maaşlarıyla birlikte ek ödeme de alıyor. Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor.

    Maaşı bin 554 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme veriliyor. Ancak emekliler, bu oranın artık düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor.

    EN ÇOK 690 TL

    Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) teklifi, oranın yüzde 8-10 olması yönünde.

        Bu talep hayata geçerse, emeklilerin büyük çoğunluğunun ek ödeme tutarları katlanacak.

        Emekliler maaşlarının yüzde 8-10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak.

        SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 8 olursa 276,33 liraya, yüzde 10 olursa 414,51 liraya varan artış yaşanacak.
            Haberler SGK Ek ödeme imkanı doğuyor! Milyonların gözü kulağı bu haberde! SSK Bağkur'lu emekliye 690 lira...