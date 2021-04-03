Milyonlarca emekli vatandaş maaşlarının yanında yüzde 4-5 oranında ek ödeme alıyor. Ancak bu tutarın düşük olduğunu ifade eden emekliler artılması yönünde taleplerde bulunuyor. Emeklilere maaşın yüzde 4-5'i oranında verilen ek ödeme için Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) 'Yüzde 8 ya da 10 olsun' teklifi geldi. Talep hayata geçerse, gelirlerde 414 liraya varan artış olacak. Bu kapsamda konu hakkında yapılan son dakika açıklamaları takip edilmeye başlandı. Emekliler ek ödeme miktarında herhangi bir artış olup olmayacağını merak ediyor.

YÜZDE 4-5

Tüm emekliler, her ay maaşlarıyla birlikte ek ödeme de alıyor. Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor.