SGK hemen duyurdu her çalışanı alakadar ediyor! O ödemelerde değişiklik! Artık son 3 aydan değil 12 aydan...
SGK tarafından vatandaşlara çeşitli durumlarda ödemeler yapılıyor. Rapor parası ya da iş göremezlik ödeneği adıyla bilinen ödemeler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından çalışanların raporlu oldukları sürenin işveren tarafından maaştan kesilmesi nedeniyle oluşan mağduriyetleri gidermek adına veriliyor. Vatandaşlar bu paraları PTT'den alabiliyor. İş göremezlik ödeneği hesaplama işlemleri daha önce son 3 ay olarak belirleniyordu. Son yaşanan gelişmelerle birlikte hesaplama işlemlerinde değişikliğe gidildiği ve son 12 ayın hesaplanacağı ifade edildi.
SGK hemen duyurdu her çalışanı alakadar ediyor! O ödemelerde değişiklik! Artık son 3 aydan değil 12 aydan... Raporlu olunan süre zarfında maaşlardan kesinti olmaması adına SGK tarafından ödenen iş göremezlik ödemelerinde değişiklik yapıldı. Bilindiği üzere iş göremezlik ödeneği daha önce 3 aylık brüt gelir ve son 3 aylık prim günü üzerinden hesaplanmaktaydı. Hesaplama kriterlerinde bazı değişiklikler gerçekleştirildi. Buna göre hesaplama işlemleri son 3 ay üzerinden değil, son 12 ay üzerinden yapılacak.
PAKET ÇALIŞMASI
Hükümette çalışmaları süren ekonomik paketle ilgili tüm bakanlıkların önerileri toplandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın gündeme alınmasını istediği yasal düzenlemelerden biri de iş kazalarına ilişkin ödeneklerde yapılan sahtekarlıklar oldu. Maddenin gerekçesinde yaşanan sorun şöyle özetlendi: