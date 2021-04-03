Bugünkü
Takvim

SGK hemen duyurdu her çalışanı alakadar ediyor! O ödemelerde değişiklik! Artık son 3 aydan değil 12 aydan...

SGK tarafından vatandaşlara çeşitli durumlarda ödemeler yapılıyor. Rapor parası ya da iş göremezlik ödeneği adıyla bilinen ödemeler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından çalışanların raporlu oldukları sürenin işveren tarafından maaştan kesilmesi nedeniyle oluşan mağduriyetleri gidermek adına veriliyor. Vatandaşlar bu paraları PTT'den alabiliyor. İş göremezlik ödeneği hesaplama işlemleri daha önce son 3 ay olarak belirleniyordu. Son yaşanan gelişmelerle birlikte hesaplama işlemlerinde değişikliğe gidildiği ve son 12 ayın hesaplanacağı ifade edildi.

03.04.2021 16:44 - Son Güncelleme: 03.04.2021 16:44
SGK hemen duyurdu her çalışanı alakadar ediyor! O ödemelerde değişiklik! Artık son 3 aydan değil 12 aydan...

SGK hemen duyurdu her çalışanı alakadar ediyor! O ödemelerde değişiklik! Artık son 3 aydan değil 12 aydan... Raporlu olunan süre zarfında maaşlardan kesinti olmaması adına SGK tarafından ödenen iş göremezlik ödemelerinde değişiklik yapıldı. Bilindiği üzere iş göremezlik ödeneği daha önce 3 aylık brüt gelir ve son 3 aylık prim günü üzerinden hesaplanmaktaydı. Hesaplama kriterlerinde bazı değişiklikler gerçekleştirildi. Buna göre hesaplama işlemleri son 3 ay üzerinden değil, son 12 ay üzerinden yapılacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SGK hemen duyurdu her çalışanı alakadar ediyor! O ödemelerde değişiklik! Artık son 3 aydan değil 12 aydan...

Sahte sigorta yapılarak SGK'dan yüksek bedeller alındığı saptandı. Bu nedenle iş göremezlik ve analık gibi ödemelerde haksız kazancın önlenmesi için hesaplama 3 ay üzerinden değil, geriye doğru 12 ay üzerinden yapılacak.

SGK hemen duyurdu her çalışanı alakadar ediyor! O ödemelerde değişiklik! Artık son 3 aydan değil 12 aydan...

PAKET ÇALIŞMASI

Hükümette çalışmaları süren ekonomik paketle ilgili tüm bakanlıkların önerileri toplandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın gündeme alınmasını istediği yasal düzenlemelerden biri de iş kazalarına ilişkin ödeneklerde yapılan sahtekarlıklar oldu. Maddenin gerekçesinde yaşanan sorun şöyle özetlendi:

SGK hemen duyurdu her çalışanı alakadar ediyor! O ödemelerde değişiklik! Artık son 3 aydan değil 12 aydan...

SAHTE SİGORTA OLAYI

"Geçici iş göremezlik ödeneği hesaplanırken, ödeneğe esas kazanç sigortalının son 3 aydaki ortalama kazancına göre belirlenmektedir.

SGK hemen duyurdu her çalışanı alakadar ediyor! O ödemelerde değişiklik! Artık son 3 aydan değil 12 aydan...

Sahte sigortalılık yapılarak ve ödeneğe esas kazanç ilgili üç aylık dönemde daha yüksek gösterilerek yüksek geçici iş göremezlik ödenekleri alınabilmektedir.