Çalışan annelere SGK desteği! Çalışan anneler hangi haklardan yararlanır? Şartlar neler?
İş hayatında erkekler gibi kadınlar da yer alıyor ve çocuk doğurup sorumluluklarını daha fazla üstlendikleri için Çalışan annelere SGK desteği sağlanıyor. Çocuk sahibi olmayı düşünen çalışan kadın vatandaşlar maddi ve manevi planlar yaparken bu konuda devlet desteğinin neler olduğunu merak ediyor. Peki Çalışan anneler hangi haklardan yararlanır? Şartlar neler? İşte SGK'nın yüzbinlerce anne olan ve aynı zamanda çalışan kadınlara sunduğu destekler…
İş hayatında erkekler gibi kadınlar da yer alıyor ve çocuk doğurup sorumluluklarını daha fazla üstlendikleri için Çalışan annelere SGK desteği sağlanıyor. Çocuk sahibi olmayı düşünen çalışan kadın vatandaşlar maddi ve manevi planlar yaparken bu konuda devlet desteğinin neler olduğunu merak ediyor. Peki Çalışan anneler hangi haklardan yararlanır? Şartlar neler? İşte SGK'nın yüzbinlerce anne olan ve aynı zamanda çalışan kadınlara sunduğu destekler…
Kadınların iş hayatına daha fazla dahil olmasın için devlet tarafından verilen destekler vardır. SGK süt izni, doğum izni, para desteği gibi seçenekleri hem anne olan hem de çalışan kadınlara sunmaktadır. Tüm illerden milyonlarca vatandaş kadınların SGK'dan alabileceği destekleri gündemde sıklıkla araştırır oldu. Özellikle anne olmaya hazırlanan kadınlar SGK anne desteklerini merak ediyor. İşte detaylar…
SÜT İZNİ
Süt izni, analık izni süresinin bitiminden itibaren ilk altı aylık sürede günde üç saat ve ikinci altı aylık sürede günde bir buçuk saat olarak süt izni verilir. Kadın çalışan doğum sonrası annelik izni süresi bitiminden başlayarak yarım gün izin hakkından mı süt izninden mi kullanmak istediğini çalıştığı kurumuna bir dilekçe ile bildirmelidir
SÜT İZNİ KAÇ AY SÜRER?
Kadın çalışan, doğum sonrasında analık izni süresinin bitme tarihinden itibaren de ilk altı aylık sürede günde üç saat süre, ikinci altı aylık sürede ise günde bir buçuk saat süreli bir süt izni verilir. Doğum sonrasında analık izni süresi bittiğinde kadın çalışan, isteği halinde bebeğin hayatta olması kaydı ile analık izni sonunda başlamak üzere süt izni verilmeden birinci doğum döneminde iki ay, annenin ikinci doğum döneminde dört ay, sonraki doğumlarında ise altı ay süre ile günlük çalışma sürelerinin yarısı kadar çalışabilir.