Çalışan annelere SGK desteği! Çalışan anneler hangi haklardan yararlanır? Şartlar neler?

SÜT İZNİ KAÇ AY SÜRER?

Kadın çalışan, doğum sonrasında analık izni süresinin bitme tarihinden itibaren de ilk altı aylık sürede günde üç saat süre, ikinci altı aylık sürede ise günde bir buçuk saat süreli bir süt izni verilir. Doğum sonrasında analık izni süresi bittiğinde kadın çalışan, isteği halinde bebeğin hayatta olması kaydı ile analık izni sonunda başlamak üzere süt izni verilmeden birinci doğum döneminde iki ay, annenin ikinci doğum döneminde dört ay, sonraki doğumlarında ise altı ay süre ile günlük çalışma sürelerinin yarısı kadar çalışabilir.