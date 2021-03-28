Emeklilere seyyanen zam kimlere verilecek? Emekliler Ocak zamlarını ceplerine koymaya hazırlanırken, Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) 'Yüzdeli yerine seyyanen zam ve aylıkları artıran yeni bir hesaplama modeli' çağrısı geldi. Emeklilerin aylık maaşını yükseltme isteği çerçevesinde bütün çalışanlar için seyyanen zam yapılması konusu gündeme alındı. Yüzdelik zamlarda maaşlara bağlı olarak farklı zam alınmasından vazgeçilip bütün emeklilere eşit düzeylerde zamlar yapılacak. Söz konusu teklifin kabul edilmesi halinde en düşük emekli maaşları aylık 1800 TL olacak. Peki emekliye seyyanen zam konusu gündeme geldi mi?
En düşük emekli aylığı 1800 TL'ye yükselebilir
Türkiye Emekliler Derneği'nin yaptığı açıklamalarda emekli aylıklarının 6 aylık enflasyon oranlarına bağlı olarak tespit edilen yüzdelik zamlar yerine seyyanen zam uygulanması durumunda emeklilerin daha yüksek tutarlarda maaş alabilecekleri ifade edilmiştir. TÜFE oranlarında uygulanan yüzdelik zamların yetersiz olduğu belirtilirken, emekli aylıklarına seyyanen zam yapılması önerisi sunuldu.
Gösterge sistemine geçiş yapılıp mevcut sistemde 35'teki alt sınır aylık bağlama oranlarının 2 kat artırılıp en az yüzde 70 bandına getirilmesi talep ediliyor. Söz konusu uygulamayla en düşük emekli aylığının 1800 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.
Seyyanen zam taleplerinin hükümet tarafından dikkate alınmayıp yüzdelik zamlardan devam edilmesi bekleniyor. TÜFE üzerinden yüzdelik zam hesapları yapılarak zam yapılması o andaki ekonomik durum temel alınmak suretiyle belirlenmektedir. Eşit oranda zam yapılması halinde emeklilerin tamamını memnun edecek zam oranlarının karşılanmayıp bu şekilde zam yapamayacağı ağırlık kazanmaktadır.
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün ise emekli maaşlarına ilişkin 2 çağrı yaptı.
SSK ve Bağ- Kur emeklilerine TÜFE'ye endeksli yüzdeli zamlar yerine seyyanen zam verilmesini isteyen Ergün "5510 sayılı Kanun'un 55. Maddesi değiştirilmeli ve seyyanen zamlar ile birlikte refahtan da pay verilmelidir" dedi.