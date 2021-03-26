İsteğe bağlı sigorta ile emekli olmak isteyenler, çalışan vatandaşlar gibi tüm emeklilik şartlarını sağlamak zorundalar. Bu kapsamda aylık prim ödemesi yapan vatandaşlar için yeni yıl ödemeleri Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamaları ile kesinlik kazandı. İsteğe bağlı sigorta primi yatıracak olan vatandaşların sağlamaları gereken ilk koşul 18 yaşını tamamlamış olması, herhangi bir işyerinde sigortalı olarak çalışmamak, malul, emekli, dul veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. İlk kez isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler ' İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi' ile yaşadıkları ve ikametinin bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine başvurmalıdır. Yeniden isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler ise talep dilekçesi İle müracaat yapabilirler.
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Emekli olmak için sağlanması gereken koşullar tüm vatandaşlar için aynıdır. Yani ister çalışma hayatının içerisinde yer alsın ister çalışmasın emekli olmak isteyen vatandaşların tamamı SGK'ya belli bir oranda prim ödemek zorunda. Bunun dışında belli bir gün sigortalılık gün şartı sağlanmalı. Ayrıca emeklilik için de belli bir yaşın üzerinde olunması gerekiyor. Tüm bu şartların aynı anda sağlandığı anda ise Sosyal Güvenlik Kurumu'na emeklilik başvurusu yapılabiliyor.
BAŞVURU NEREYE?
1 Ekim 2008 sonrasında isteğe bağlı sigortalı olan kişiler 4B yani eski adıyla Bağkur statüsünde değerlendiriliyor.
İlk kez isteğe bağlı sigorta yaptırmak için ikametgahın bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkezlerine, 'İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi' ile başvurmak gerekiyor.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA KOLLARI
Kanuna göre ve yürürlükteki mevzuata göre isteğe bağlı sigorta ödeme yapılabilen sigorta kolları şunlardır;
– İsteğe bağlı bağkur (4b),
– İsteğe bağlı ek 5 tarım ssk ,
– Ev hanımları için isteğe bağlı bağkur (4b)
– Emekli sandığı isteğe bağlı ödeme sigortası.