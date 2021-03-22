EYT'de yeni sistem önerileri, EYT meselesini yeniden gündeme getirdi. Binlerce kişinin beklediği EYT düzenlemesi ile ilgili son durum ne? Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetinin giderilmesi için çalışmalar sürüyor. EYT mevzusuna ait en merak edilen tertip etme, bu alanda sürpriz bir çalışmanın olup olmadığı noktasında. Özellikle EYT'li olup pandemi sürecinde güç bir yarıyıl geçiren vatandaşlar emeklilik mevzusunda Çalışma Bakanlığı ya da hükümetin atacağı adımları yakından takip ediyorlar. Ancak bu alanda öğrenilen bir çalışma yürütülmüyor. Peki EYT'de son dakika gelişmesi var mı? EYT yaş düzenlemesi Meclis'e geldi mi?
EYT'LİLERLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEME GELECEK Mİ?
Emeklilikte yaşa takılanlar emekli olamadıkları dönemde çalışma hayatına devam ediyor ve çalıştıkça, emekli aylıklarında düşüş meydana geliyor. Bu paradoksun önlenmesi açısından emeklilikte yaşa takılanların, EYT'li olarak geçirdikleri sürelerde çalıştıkları dönem boyunca emekli maaşlarının düşmeyeceği bir yöntem üzerinde çalışılıyor. Yapılacak bu değişiklikle birlikte emeklilikte yaşa takılanların çalışmaya devam etseler bile maaşlarının düşmemesi sağlanacak.
BUGÜN EYT YASASI ÇIKSA KİMLER EMEKLİ OLUR?
Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların ortak olan sorunu, kendilerine işe giriş tarihinde vaat edilen emeklilik sisteminin daha sonradan değişmiş olması. 1999 yılı öncesinde işe giren vatandaşları etkileyen bu düzenlemede emekli olmak isteyen vatandaşların belli bir yaşa gelmeleri gerekiyor.
SGK mevzuatına göre emeklilik hakkı için gerekli olan prim gün ve yaş şartından ikisini tamamlayan EYT'li vatandaşlar, yaş şartının eski sisteme göre olmasını talep ediyorlar. Bu düzenlemenin gelmesi durumunda ise her EYT'li vatandaş kendi işe giriş, prim, gün şartına göre belli bir yaşta emekli olacaklar.