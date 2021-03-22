SON DAKİKA: 133 mesleğe 2 milyarlık hibe desteği! İşte başvuru şartları ve tarihleri

Ancak bu tutarların altında kira ödeyen kişilere yalnızca kira tutarında ödeme yapılacak. Bu destek için başvuru süresi 31 Mart'a kadar uzatıldı. Program kapsamında 133 iş koluna hibe desteği sağlanıyor. Onaylanan toplam başvuru sayısı 1 milyon 109 bin 737 ve toplam 2 milyar 69 milyon 527 bin lira ödeme yapıldı" dedi.

18.7 MİLYARLIK KREDİ

Ticaret Bakanı Pekcan, Halkbank kaynaklarıyla esnafa 25 bin liraya kadar limitli, 36 aya kadar vadeli, yıllık yüzde 4.5 faiz oranlı, 6 aya kadar ödemesiz uygulanabilen Hazine faiz destekli işletme kredisinden 756 bin 245 esnafının yararlandığını ifade etti. Bakan Pekcan, bu kapsamda verilen faiz indirimli kredi desteğinin 18 milyar 735 milyon liraya ulaştığını belirtti.