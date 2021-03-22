SON DAKİKA: 133 mesleğe 2 milyarlık hibe desteği! İşte başvuru şartları ve tarihleri

Milyonlarca esnafa nefes aldıran hibe, kira, ciro desteği başvuruları 31 Mart'a kadar sürecek. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 133 işkoluna sağlanan hibe desteğine 1 milyon 109 bin başvuru geldiğini ve toplam 2 milyar 69 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı. Bakan Pekcan, Halkbank'ın 756 binin üzerinde esnafa 18.5 milyar liralık faiz indirimli kredi kullandırdığını ifade etti.
2.5 MİLYON ESNAF İÇİN MUSLUKLAR AÇILDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yaşama geçirilen kira, hibe, ciro kaybı desteğiyle birlikte 2.5 milyon esnaf için kredi muslukları da açıldı. Sabah'ın haberine göre, Halkbank 2021 yılı boyunca esnafa kullandıracağı kredilerde yüzde 50 faiz indirimi sağlıyor.
FAİZ SIFIRLANIYOR
Ekipman, makine, hammadde alımlarının karşılanması için 30 bin liraya kadar kullanılan kredilerde faiz sıfırlanıyor. Gelir kaybı ve kira desteği programı kapsamında da 5 milyar liraya yakın destek ödemesi veriliyor.
FAİZSİZ YAPILANDIRMA İMKANI DEVAM EDERKEN HİBE DESTEĞİ DE BAŞLADI
Geçen hafta da borcunu ödeyemeyen esnaf için yeniden yapılandırma imkânı gelirken, mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemeleri de başladı.
HİBE İÇİN BAŞVURULAR 31 MARTA KADAR UZATILDI
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gelir kaybı ve kira desteğinden Aralık 2020 itibarıyla faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler ile bakanlık tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren esnafın yararlandığını anımsatarak, "İşyeri kira olanlara büyükşehirlerde 750 lira, diğer illerde de 500 lira kira desteği veriliyor.