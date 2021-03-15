SGK SSK emekli intibak zammına yönelik son dakika gelişmeleri... Emekliye intibak müjdesi! 2021 yılında emekli intibak zammı yapılıp yapılmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2000 yılından önce emekli olanlar uygulanan intibak düzenlemesinin, 2000 yılından sonra emekli olanlar için de uygulanması bekleniyor. İntibak konusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bir çalışması olduğu bilinmektedir. Eğer talep hayata geçerse, 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak zammı, sonra emekli olanlara da yansıtılacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini ifade ediyor.
İNTİBAK DÜZENLEMESİNİN GETİRİLERİ NELER?
2000 sonrası emekli olan vatandaşlar için intibak düzenlemesi yapılması halinde:
-Taban emekli aylığı asgari ücrete denklenirse, emekliye her ay ek ödeme dahil minimum 2 bin 324 lira ödenecek.
-Sağlıkta ek ödemelerin kalkmasıyla, emekli maaşından sağlık kesintisi yapılmayacak.
-Ek ödeme oranı değiştirildiğinde, emekliler aylık net maaşının %8-10'u oranında para alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran %8 iken 255, %10 iken 382 liraya varan artış yapılacak.
-2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara 355 liraya varan zam yapılabilecek.
5 MİLYON KİŞİYE ZAM
SSK'lıların intibak talebi için Anayasa Mahkemesi Meclis'i adres göstermişti. Eğer talep hayata geçerse, 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak zammı, sonra emekli olanlara da yansıtılacak.
2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak.
Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini ifade ediyor. Memur emeklilerine yönelik intibak talebi ise memur konfederasyonları tarafından gündeme taşınarak çözüm istendi.