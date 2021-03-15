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    • SGK
    • 15.03.2021 17:20
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    • 15.03.2021 17:20
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    Geçtiğimiz haftalarda 2000 senesinden evvel emekli olan kişiler için intibak tertip etmesine gidilmiş ve ücretleri 300 TL’ye kadar zamlanmıştı. Sonrasında bu tertip etmenin 2000 senesinden sonra emekli olan vatandaşlar için de uygulanması arz edilmiş ancak yalanlanmıştı. 2000 sonrasında emekli olan vatandaşlara intibak tertip etmesi ancak meclise yasa öneriyi sunulması ve onaylanması gidişatında kanunlaşabilecek. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan 'lılar, önceki intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini; emeklileri ise maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini istiyor.

    takvim.com.tr
    Emekliye 355 TL intibak zammı son dakika yapıldı mı?

    SGK SSK emekli intibak zammına yönelik son dakika gelişmeleri... Emekliye intibak müjdesi! 2021 yılında emekli intibak zammı yapılıp yapılmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2000 yılından önce emekli olanlar uygulanan intibak düzenlemesinin, 2000 yılından sonra emekli olanlar için de uygulanması bekleniyor. İntibak konusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bir çalışması olduğu bilinmektedir. Eğer talep hayata geçerse, 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak zammı, sonra emekli olanlara da yansıtılacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini ifade ediyor.

    İNTİBAK DÜZENLEMESİNİN GETİRİLERİ NELER?

    2000 sonrası emekli olan vatandaşlar için intibak düzenlemesi yapılması halinde:

    -Taban emekli aylığı asgari ücrete denklenirse, emekliye her ay ek ödeme dahil minimum 2 bin 324 lira ödenecek.

    -Sağlıkta ek ödemelerin kalkmasıyla, emekli maaşından sağlık kesintisi yapılmayacak.

    -Ek ödeme oranı değiştirildiğinde, emekliler aylık net maaşının %8-10'u oranında para alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran %8 iken 255, %10 iken 382 liraya varan artış yapılacak.

    -2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara 355 liraya varan zam yapılabilecek.

    5 MİLYON KİŞİYE ZAM

    SSK'lıların intibak talebi için Anayasa Mahkemesi Meclis'i adres göstermişti. Eğer talep hayata geçerse, 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak zammı, sonra emekli olanlara da yansıtılacak.

    2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak.

    Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini ifade ediyor. Memur emeklilerine yönelik intibak talebi ise memur konfederasyonları tarafından gündeme taşınarak çözüm istendi.

        Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında ele alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek. Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek.

        SSK ve Bağ-Kur'luların talebi hayata geçerse, milyonlarca emeklinin maaşı değişecek. 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor.

        İNTİBAK DÜZENLEMESİ

        2000 yılından önce sigorta primi olan ancak 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar karma sistem hesaplaması ile maaşlarını almaktalar. 2000 yılından sonra emekli olanlar vatandaşların emeklilikleri de iki ana gruba ayrılmakta. 2008 öncesi emekli olanlar ve 2008 sonrası emekli olanlar.

        Tüm bu farklılıkların ortadan kaldırılması için ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çalışması olduğu bildirildi. Bu çalışma ile emekli vatandaşların maaşlarında düzenlemeler olacak ve farklılıklar giderilecek. Emekli vatandaşlara yönelik hayata geçirilecek düzenleme ile SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşlar tek çatı altında toplanacak.
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