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    • 15.03.2021 12:05
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    herkesin merak ettiği emeklilik formüllerini yazdı:

    Takvim Gazetesi Müdürü , Türkiye'de çalışanların en çok merak ettiği konuların başında gelen "Ne zaman emekli olurum?" sorusundan yola çıkarak ne zaman ve nasıl emekli olacağını merak edenlere rehberlik edecek "" isimli kitabını yayınladı.

    Usta gazeteci emekliliğin formüllerini yazdı

    Türkiye'de milyonlarca çalışanın en çok merak ettiği konuların başında ne zaman emekli olacağı geliyor. Gazeteci 'in buradan yola çıkarak hazırladığı "Ah Bir Emekli Olsam!" isimli kitap ne zaman ve nasıl emekli olacağını merak edenlere rehberlik ediyor.

    Yasalarımızdaki emeklilik imkanlarını, erken emekli olma fırsatlarını, çalışmayanlara sağlanan emeklilik avantajlarını sade bir dille, hikayeler eşliğinde ve anlaşılır örneklerle anlatan kitapta, hiç kimseye ihtiyaç duymadan emekliliğinizi hesaplayabileceğiniz tablolar da yer alıyor. Ne zaman ve nasıl emekli olunur? Ne kadar prim ödenmeli? Hangi şartlarda erken emeklilik hakkı kazanılıyor? Çalışmadan emeklilik mümkün mü? Emekli maaşı nasıl artırılır? Tüm bu soruların ve çok daha fazlasının cevabı bu kitapta bulunuyor.

    Bu konuda önemli bir boşluğu dolduracak olan ve Sahi Kitap tarafından çıkartılan '' tüm dijital platformlarda ve kitapçılarda okurlarını bekliyor.

    KİTAP ARKA KAPAK YAZISI
    Ev alsam, araba alsam, teknem olsa, tatile çıksam, dünyayı gezsem…
    Hayaller sonsuz, kaynaklar kıt.
    Herkes emekli olacağı tarihi bilmek istiyor.
    Bir güvenceye ihtiyaç duyduğumuz için emekliliği önemsiyoruz. Yoksa hepimiz biliyoruz ki "Kıyı kasabasında balık tutmak, tekne ile dünya turuna çıkmak" her emekliye nasip olacak bir hayal değil. Ama emeklilik zamanı da bir gün çıkıp gelecek. Peki ne zaman ve nasıl emekli olunur? Ne kadar prim ödenmeli? Hangi şartlarda erken emeklilik hakkı kazanılıyor? Çalışmadan emeklilik mümkün mü? Emekli maaşı nasıl artırılır? Tüm bu soruların ve çok daha fazlasının cevabı işte bu kitapta. Faruk Erdem'den Ah Bir Emekli Olsam!, emeklilik için ihtiyaç duyduğunuz sihirli rakamlardan oluşan bir rehber.

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